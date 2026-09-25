https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/alacaklilar-dikkat-mahkemeler-duyurdu-3-sirket-iflas-etti-1109030067.html

Alacaklılar dikkat, mahkemeler duyurdu: 3 şirket iflas etti

Alacaklılar dikkat, mahkemeler duyurdu: 3 şirket iflas etti

Sputnik Türkiye

Borç sarmalından çıkamayan 3 şirketin iflas sürecine girmesiyle alacak tahsili için uzun hukuk süreçleri başladı. Kocaeli ve İstanbul mahkemeleri iflasları... 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T12:18+0300

2026-09-25T12:18+0300

2026-09-25T12:18+0300

ekonomi̇

iflas

i̇stanbul

kocaeli

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Mahkemeler 3 şirketin daha iflas ettiğini açıkladı.Seyahat firması iflas ettiKocaeli 1'nci Asliye Ticaret Mahkemesi, Kuşçu Seyahat'in (Kılıçbey Turizm Seyahat Acentesi) iflas ettiğini açıkladı. Şirket, yurt içi gezi turları, yurt dışı gezi turları, uçak bileti satışı, transfer hizmeti, personel taşımacılığı, öğrenci servisi gibi hizmetler sunuyordu. Hizmet verdiği şirketler arasında Türkiye'nin önde gelen markaları da yer alıyor.Yine Kocaeli 1'nci Asliye Ticaret Mahkemesi Ermetal Çelik Yapı'nın iflasına karar verdi.Ecza deposu iflas ettiİstanbul 20'nci Asliye Ticaret Mahkemesi ise Derix İlaç Ecza Deposu'nun iflasını açıkladı. İstanbul'un Kartal ilçesinde faaliyet gösteren şirket resmen iflas etmiş oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/mahkeme-kararini-acikladi-54-yil-once-kurulan-3-sirket-iflas-etti-1108769399.html

i̇stanbul

kocaeli

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