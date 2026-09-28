https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/fon-krizinde-etkin-pismanlik-kriteri-kazandiginin-iki-katini-ode-1109081778.html

Fon krizinde etkin pişmanlık kriteri: ‘Kazandığının iki katını öde’

Fon krizinde etkin pişmanlık kriteri: ‘Kazandığının iki katını öde’

Sputnik Türkiye

Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZATD) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunan SPK, 107’nci... 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T09:07+0300

2026-09-28T09:07+0300

2026-09-28T09:24+0300

türki̇ye

spk

sermaye piyasası kurulu (spk)

soruşturma

fon

hazine

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Fon krizinde kritik bir haftaya giriliyor. 1 milyon liranın altındaki yatırımcıların paralarının ödenmesine yönelik modelde yasaya ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye edilmesine karar verilmesinin ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tekil yatırımcı sayısının 455 bin 758 kişi olduğunu açıkladı. Yaşanan krizin çözümüne yönelik modeller üzerinde çalışılırken, bugün yapılacak Kabine toplantısında çözüm modelinde yol haritasının belirlenmesi bekleniyor. Ardından çözüm modelinin hafta boyunca yapılacak teknik toplantılarda netleştirilmesi öngörülüyor. Çözüm modellerinde önceliğin nakit kriterine göre oluşturulması planlanıyor.1 milyon lira ve altı1 milyon lira ve altında yatırımı olanlara öncelikli ödeme yapılması modelinin yasa gerektirdiği, Anayasa’ya da aykırılık oluşturabileceği yönünde görüşler olduğu öğrenildi. Üzerinde durulan bir modele göre öncelik içinde DİBS, özel sektör tahvili bulunan para piyasası fonlarına verilecek. Bazı pörtföy yöneticilerinin ödeme yapmaya hazır bulunduğu, bunu ilgili kurumlara ilettiği de öğrenildi. İkinci sırada hisse senedi fonlarının geleceği, son olarak da en sorunlu görünen serbest fonların ödemesine sıra verileceği dile getirildi.'Etkin pişmanlıkta iki katını ödeme'Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 25 Eylül akşamı yayımladığı bültende Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZATD) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. SPK, Emre Tezmen ve Kerem Alkin dahil 11 kişi ile ilgili 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1 maddesi çerçevesinde suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun altında şu açıklama yer aldı:107. madde ne diyor?SPK’nın açıklamasındaki bu ifadeler, SPK Yasası’nın 107’nci maddesinde yer alan hüküm gereği otomatik olarak konuluyor. Yasanın 107’nci maddesinin 3. fıkrasına göre suçu işleyen kişi pişmanlık göstererek, beş yüz bin Türk Lirası’ndan az olmamak üzere, elde ettiği veya elde edilmesine sebep olduğu menfaatin iki katı miktarı kadar parayı Hazine’ye henüz soruşturma başlamadan önce ödediği takdirde hakkında cezaya hükmolunmuyor. Soruşturma evresinde ödediği takdirde, verilecek ceza yarısı oranında indiriliyor. Kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödediği takdirde verilecek ceza üçte biri oranında indiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/piyasalar-acilmadan-mehmet-simsekten-fon-sorusturmasina-yonelik-aciklama-geldi-likidite-kalkani-1109081610.html

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spk, sermaye piyasası kurulu (spk), soruşturma, fon, hazine