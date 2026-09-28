https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/fon-sorusturmasinda-kritik-karar-106-ismin-mal-varligina-yeniden-tedbir-getirildi-1109081087.html
Fon soruşturmasında kritik karar: 106 ismin mal varlığına yeniden tedbir getirildi
Fon soruşturmasında kritik karar: 106 ismin mal varlığına yeniden tedbir getirildi
Sputnik Türkiye
Finans piyasalarını sarsan dev soruşturmada sıcak gelişme yaşandı. Sermaye piyasası operasyonu kapsamında 106 kişi ve kuruluşa yönelik kaldırıldığı duyurulan... 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T08:38+0300
2026-09-28T08:38+0300
2026-09-28T09:05+0300
ekonomi̇
sermaye piyasası kurulu (spk)
merkezi kayıt kuruluşu
merkez kayıt kuruluşu (mkk)
fon
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Piyasaların kilitlendiği dev fon soruşturması kapsamında dün gece saatlerinde baş döndürücü bir adli trafik yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş çaplı operasyonda, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında kaldırıldığı duyurulan malvarlığı tedbir kararı yeniden uygulamaya konuldu.Gece yarısı gelen yeni talimatla birlikte bankalara, Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK), Borsa İstanbul'a ve ilgili tapu ile ruhsat tescil müdürlüklerine resmi bildirimler iletildi. Listede adı geçen şirket ve şahısların tüm sermaye piyasası araçları, yüksek tutarlı transferleri ve mülk devirleri yeniden sıkı abluka altına alındı.100 kata varan fiyat artışları ve manipülasyon mercekteSoruşturmanın merkez üssünde, bazı hisselerde gerçekleştirilen ve piyasa dengelerini altüst eden anormal hareketler bulunuyor. Dosyaya giren tespitlere göre, belirli hisselerde organize işlemlerle yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları sağlandığı, fon sahipleri ile şüpheli şahısların eş güdümlü alım-satım yaparak yapay talep ve değer artışı oluşturduğu iddia ediliyor.Soruşturma makamları, söz konusu mekanizmanın "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları çerçevesinde yürütüldüğünü bildirdi. Şüphelilerin ve birinci derece yakınlarının taşınmaz, gemi ve hava araçları ile hesap kapatma ve yüklü EFT/havale işlemleri doğrudan savcılık onayına bağlandı.Tutuklu sayısı 51'e yükselmişti: Tedbir düğümü neden atıldı?Borsa kulislerinde yankı uyandıran dev operasyon dalgasında aralarında fon yöneticileri, aracı kurum yöneticileri ve iş insanlarının da yer aldığı tutuklu sayısı geçtiğimiz günlerde 51'e ulaşmıştı.Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) değerlendirmelerinin ardından kısa süreli bir tedbir kaldırma sürecinin gündeme gelmesi piyasada soru işaretlerine yol açmıştı. Ancak soruşturma makamlarının kamu yararı, mağduriyetlerin önlenmesi ve mal kaçırma şüphelerine karşı düğmeye basmasıyla, 106 şüpheli kişi ve kuruluşun malvarlığı üzerindeki blokaj eksiksiz biçimde yeniden devreye sokuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/spkdan-tasfiye-edilen-fonlarda-odeme-dugumunu-cozen-kritik-karar-tarih-verdi-1109080388.html
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sermaye piyasası kurulu (spk), merkezi kayıt kuruluşu, merkez kayıt kuruluşu (mkk), fon
sermaye piyasası kurulu (spk), merkezi kayıt kuruluşu, merkez kayıt kuruluşu (mkk), fon
Fon soruşturmasında kritik karar: 106 ismin mal varlığına yeniden tedbir getirildi
08:38 28.09.2026 (güncellendi: 09:05 28.09.2026)
Finans piyasalarını sarsan dev soruşturmada sıcak gelişme yaşandı. Sermaye piyasası operasyonu kapsamında 106 kişi ve kuruluşa yönelik kaldırıldığı duyurulan malvarlığı tedbir kararı, savcılığın talimatıyla yeniden devreye alındı. 46 şirket, 18 fon ve 42 şüpheliyi kapsayan adli blokajla birlikte finansal hareketler yeniden kilitlendi.
Piyasaların kilitlendiği dev fon soruşturması kapsamında dün gece saatlerinde baş döndürücü bir adli trafik yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş çaplı operasyonda, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında kaldırıldığı duyurulan malvarlığı tedbir kararı yeniden uygulamaya konuldu.
Gece yarısı gelen yeni talimatla birlikte bankalara, Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK), Borsa İstanbul'a ve ilgili tapu ile ruhsat tescil müdürlüklerine resmi bildirimler iletildi. Listede adı geçen şirket ve şahısların tüm sermaye piyasası araçları, yüksek tutarlı transferleri ve mülk devirleri yeniden sıkı abluka altına alındı.
100 kata varan fiyat artışları ve manipülasyon mercekte
Soruşturmanın merkez üssünde, bazı hisselerde gerçekleştirilen ve piyasa dengelerini altüst eden anormal hareketler bulunuyor. Dosyaya giren tespitlere göre, belirli hisselerde organize işlemlerle yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları sağlandığı, fon sahipleri ile şüpheli şahısların eş güdümlü alım-satım yaparak yapay talep ve değer artışı oluşturduğu iddia ediliyor.
Soruşturma makamları, söz konusu mekanizmanın "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları çerçevesinde yürütüldüğünü bildirdi. Şüphelilerin ve birinci derece yakınlarının taşınmaz, gemi ve hava araçları ile hesap kapatma ve yüklü EFT/havale işlemleri doğrudan savcılık onayına bağlandı.
Tutuklu sayısı 51'e yükselmişti: Tedbir düğümü neden atıldı?
Borsa kulislerinde yankı uyandıran dev operasyon dalgasında aralarında fon yöneticileri, aracı kurum yöneticileri ve iş insanlarının da yer aldığı tutuklu sayısı geçtiğimiz günlerde 51'e ulaşmıştı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) değerlendirmelerinin ardından kısa süreli bir tedbir kaldırma sürecinin gündeme gelmesi piyasada soru işaretlerine yol açmıştı. Ancak soruşturma makamlarının kamu yararı, mağduriyetlerin önlenmesi ve mal kaçırma şüphelerine karşı düğmeye basmasıyla, 106 şüpheli kişi ve kuruluşun malvarlığı üzerindeki blokaj eksiksiz biçimde yeniden devreye sokuldu.