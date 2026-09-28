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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/piyasalar-acilmadan-mehmet-simsekten-fon-sorusturmasina-yonelik-aciklama-geldi-likidite-kalkani-1109081610.html
Piyasalar açılmadan Mehmet Şimşek'ten fon soruşturmasına yönelik açıklama geldi: Likidite kalkanı devrede
Piyasalar açılmadan Mehmet Şimşek'ten fon soruşturmasına yönelik açıklama geldi: Likidite kalkanı devrede
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasaları sarsan fon krizi soruşturmasına ilişkin beklenen kritik açıklamayı yaptı. Süreçle ilgisi olmayan kişi ve... 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T09:03+0300
2026-09-28T10:45+0300
ekonomi̇
mehmet şimşek
maliye bakanı
mali
hazine
adalet bakanlığı
fon
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Finans çevrelerinde günlerdir tedirginlikle takip edilen esrarengiz fon krizi soruşturmasında en yetkili ağızdan kritik bir yol haritası çizildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada hem piyasa aktörlerine hem de yatırımcılara net mesajlar verdi. Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışan odaklara yönelik hukuki yaptırımların kararlılıkla devam ettiğini ancak bu karanlık faaliyetlerle hiçbir ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir adli veya idari işlem yapılmayacağının altını çizdi.Reel sektörün yatırım, üretim, istihdam ve ihracat kapasitesini korumanın ekonomi yönetiminin birinci önceliği olduğunu ifade eden Bakan Şimşek, kurunun yanında yaşın da yanacağı yönündeki spekülasyonlara set çekti."Yatırımcının meşru hakları gözetiliyor": Likidite kalkanı devredeSoruşturmanın en hassas boyutunu oluşturan mağduriyet ihtimallerine karşı Adalet Bakanlığı ile tam bir eş güdüm içinde hareket ettiklerini bildiren Mehmet Şimşek, fon yatırımcılarının meşru haklarının titizlikle korunduğunu vurguladı. Açıklamada, yaşanan şok dalgasının finansal sisteme ve reel ekonomiye sirayet etmesini engellemek amacıyla piyasanın gereksinim duyduğu likidite desteği başta olmak üzere her türlü tedbirin kesintisiz uygulanacağı belirtildi.Bakan Şimşek değerlendirmesinde; "Reel sektörümüzün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesini korumak önceliğimizdir. Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam etmekte olup bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır" ifadelerine yer verdi.Bilgi kirliliğine karşı uyarı: Sadece resmi kaynaklar i̇zlenmeliKriz ortamında ortaya atılan temelsiz iddiaların önüne geçmek için kamuoyuna çağrıda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı, adli ve mali adımların finansal istikrarı güçlendirecek şekilde dizayn edildiğini kaydetti. Sürecin şeffaf biçimde yürütüldüğünü belirten Şimşek, yatırımcıların panik havasından kaçınarak yalnızca yetkili kurumlar tarafından yapılacak resmi açıklamaları dikkate almasının hayati önem taşıdığını hatırlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/fon-sorusturmasinda-kritik-karar-106-ismin-mal-varligina-yeniden-tedbir-getirildi-1109081087.html
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mehmet şimşek, maliye bakanı, mali, hazine, adalet bakanlığı, fon
mehmet şimşek, maliye bakanı, mali, hazine, adalet bakanlığı, fon

Piyasalar açılmadan Mehmet Şimşek'ten fon soruşturmasına yönelik açıklama geldi: Likidite kalkanı devrede

09:03 28.09.2026 (güncellendi: 10:45 28.09.2026)
© Celal GüneşMehmet Şimşek
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
© Celal Güneş
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasaları sarsan fon krizi soruşturmasına ilişkin beklenen kritik açıklamayı yaptı. Süreçle ilgisi olmayan kişi ve şirketlere dokunulmayacağını vurgulayan Şimşek, Adalet Bakanlığı ile koordinasyon halinde yatırımcıların haklarının korunacağını ve piyasaya likidite desteğinin süreceğini duyurdu.
Finans çevrelerinde günlerdir tedirginlikle takip edilen esrarengiz fon krizi soruşturmasında en yetkili ağızdan kritik bir yol haritası çizildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada hem piyasa aktörlerine hem de yatırımcılara net mesajlar verdi. Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışan odaklara yönelik hukuki yaptırımların kararlılıkla devam ettiğini ancak bu karanlık faaliyetlerle hiçbir ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir adli veya idari işlem yapılmayacağının altını çizdi.
Reel sektörün yatırım, üretim, istihdam ve ihracat kapasitesini korumanın ekonomi yönetiminin birinci önceliği olduğunu ifade eden Bakan Şimşek, kurunun yanında yaşın da yanacağı yönündeki spekülasyonlara set çekti.

"Yatırımcının meşru hakları gözetiliyor": Likidite kalkanı devrede

Soruşturmanın en hassas boyutunu oluşturan mağduriyet ihtimallerine karşı Adalet Bakanlığı ile tam bir eş güdüm içinde hareket ettiklerini bildiren Mehmet Şimşek, fon yatırımcılarının meşru haklarının titizlikle korunduğunu vurguladı. Açıklamada, yaşanan şok dalgasının finansal sisteme ve reel ekonomiye sirayet etmesini engellemek amacıyla piyasanın gereksinim duyduğu likidite desteği başta olmak üzere her türlü tedbirin kesintisiz uygulanacağı belirtildi.
Bakan Şimşek değerlendirmesinde; "Reel sektörümüzün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesini korumak önceliğimizdir. Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam etmekte olup bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır" ifadelerine yer verdi.

Bilgi kirliliğine karşı uyarı: Sadece resmi kaynaklar i̇zlenmeli

Kriz ortamında ortaya atılan temelsiz iddiaların önüne geçmek için kamuoyuna çağrıda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı, adli ve mali adımların finansal istikrarı güçlendirecek şekilde dizayn edildiğini kaydetti. Sürecin şeffaf biçimde yürütüldüğünü belirten Şimşek, yatırımcıların panik havasından kaçınarak yalnızca yetkili kurumlar tarafından yapılacak resmi açıklamaları dikkate almasının hayati önem taşıdığını hatırlattı.
Borsa ekranı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
EKONOMİ
Fon soruşturmasında kritik karar: 106 ismin mal varlığına yeniden tedbir getirildi
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