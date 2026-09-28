https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/piyasalar-acilmadan-mehmet-simsekten-fon-sorusturmasina-yonelik-aciklama-geldi-likidite-kalkani-1109081610.html

Piyasalar açılmadan Mehmet Şimşek'ten fon soruşturmasına yönelik açıklama geldi: Likidite kalkanı devrede

Piyasalar açılmadan Mehmet Şimşek'ten fon soruşturmasına yönelik açıklama geldi: Likidite kalkanı devrede

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasaları sarsan fon krizi soruşturmasına ilişkin beklenen kritik açıklamayı yaptı. Süreçle ilgisi olmayan kişi ve... 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T09:03+0300

2026-09-28T09:03+0300

2026-09-28T10:45+0300

ekonomi̇

mehmet şimşek

maliye bakanı

mali

hazine

adalet bakanlığı

fon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/13/1100302810_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ffe0b02054a0920be11392bbbe8434a8.jpg

Finans çevrelerinde günlerdir tedirginlikle takip edilen esrarengiz fon krizi soruşturmasında en yetkili ağızdan kritik bir yol haritası çizildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada hem piyasa aktörlerine hem de yatırımcılara net mesajlar verdi. Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışan odaklara yönelik hukuki yaptırımların kararlılıkla devam ettiğini ancak bu karanlık faaliyetlerle hiçbir ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir adli veya idari işlem yapılmayacağının altını çizdi.Reel sektörün yatırım, üretim, istihdam ve ihracat kapasitesini korumanın ekonomi yönetiminin birinci önceliği olduğunu ifade eden Bakan Şimşek, kurunun yanında yaşın da yanacağı yönündeki spekülasyonlara set çekti."Yatırımcının meşru hakları gözetiliyor": Likidite kalkanı devredeSoruşturmanın en hassas boyutunu oluşturan mağduriyet ihtimallerine karşı Adalet Bakanlığı ile tam bir eş güdüm içinde hareket ettiklerini bildiren Mehmet Şimşek, fon yatırımcılarının meşru haklarının titizlikle korunduğunu vurguladı. Açıklamada, yaşanan şok dalgasının finansal sisteme ve reel ekonomiye sirayet etmesini engellemek amacıyla piyasanın gereksinim duyduğu likidite desteği başta olmak üzere her türlü tedbirin kesintisiz uygulanacağı belirtildi.Bakan Şimşek değerlendirmesinde; "Reel sektörümüzün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesini korumak önceliğimizdir. Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam etmekte olup bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır" ifadelerine yer verdi.Bilgi kirliliğine karşı uyarı: Sadece resmi kaynaklar i̇zlenmeliKriz ortamında ortaya atılan temelsiz iddiaların önüne geçmek için kamuoyuna çağrıda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı, adli ve mali adımların finansal istikrarı güçlendirecek şekilde dizayn edildiğini kaydetti. Sürecin şeffaf biçimde yürütüldüğünü belirten Şimşek, yatırımcıların panik havasından kaçınarak yalnızca yetkili kurumlar tarafından yapılacak resmi açıklamaları dikkate almasının hayati önem taşıdığını hatırlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/fon-sorusturmasinda-kritik-karar-106-ismin-mal-varligina-yeniden-tedbir-getirildi-1109081087.html

mali

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mehmet şimşek, maliye bakanı, mali, hazine, adalet bakanlığı, fon