https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/cumhurbaskani-erdogan-okullarda-alinabilecek-ilave-tedbirleri-gorustuk-1109106961.html
Erdoğan'dan fon soruşturması mesajı: 'Milletin hakkına, malına, hukukuna el uzatırsa karşısında bizi bulur'
Erdoğan'dan fon soruşturması mesajı: 'Milletin hakkına, malına, hukukuna el uzatırsa karşısında bizi bulur'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmesinde, milletin hakkına, malına ve hukukuna el uzatanların karşılarında devleti bulacağını... 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T19:51+0300
2026-09-28T19:51+0300
2026-09-28T20:00+0300
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recep tayyip erdoğan
kabine
kabine toplantısı
yeni kabine
cumhurbaşkanlığı kabinesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Okullarda alınabilecek ilave tedbirleri görüştük. Yaralanan öğrencilerimize şifalar diliyorum'' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/kabine-cumhurbaskani-erdogan-baskanliginda-toplandi-1109101459.html
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türkiye, recep tayyip erdoğan, kabine, kabine toplantısı, yeni kabine, cumhurbaşkanlığı kabinesi
türkiye, recep tayyip erdoğan, kabine, kabine toplantısı, yeni kabine, cumhurbaşkanlığı kabinesi
Erdoğan'dan fon soruşturması mesajı: 'Milletin hakkına, malına, hukukuna el uzatırsa karşısında bizi bulur'
19:51 28.09.2026 (güncellendi: 20:00 28.09.2026)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmesinde, milletin hakkına, malına ve hukukuna el uzatanların karşılarında devleti bulacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Okullarda alınabilecek ilave tedbirleri görüştük. Yaralanan öğrencilerimize şifalar diliyorum'' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin şöyle konuştu:
Biz başkaları gibi hak yiyenlere arka çıkmayız, aramızdaki fark budur! İster piyasa manipülasyonu ile ister borsa oyunları ile ister belediyelerde yaşandığı gibi apacık yolsuzluk yaparak olsun her kim milletin hakkına, malına, hukukuna el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdi.