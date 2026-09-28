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Erdoğan'dan fon soruşturması mesajı: 'Milletin hakkına, malına, hukukuna el uzatırsa karşısında bizi bulur'
Erdoğan'dan fon soruşturması mesajı: 'Milletin hakkına, malına, hukukuna el uzatırsa karşısında bizi bulur'
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmesinde, milletin hakkına, malına ve hukukuna el uzatanların karşılarında devleti bulacağını... 28.09.2026, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Okullarda alınabilecek ilave tedbirleri görüştük. Yaralanan öğrencilerimize şifalar diliyorum'' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/kabine-cumhurbaskani-erdogan-baskanliginda-toplandi-1109101459.html
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türkiye, recep tayyip erdoğan, kabine, kabine toplantısı, yeni kabine, cumhurbaşkanlığı kabinesi
türkiye, recep tayyip erdoğan, kabine, kabine toplantısı, yeni kabine, cumhurbaşkanlığı kabinesi

Erdoğan'dan fon soruşturması mesajı: 'Milletin hakkına, malına, hukukuna el uzatırsa karşısında bizi bulur'

19:51 28.09.2026 (güncellendi: 20:00 28.09.2026)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmesinde, milletin hakkına, malına ve hukukuna el uzatanların karşılarında devleti bulacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Okullarda alınabilecek ilave tedbirleri görüştük. Yaralanan öğrencilerimize şifalar diliyorum'' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin şöyle konuştu:

Biz başkaları gibi hak yiyenlere arka çıkmayız, aramızdaki fark budur! İster piyasa manipülasyonu ile ister borsa oyunları ile ister belediyelerde yaşandığı gibi apacık yolsuzluk yaparak olsun her kim milletin hakkına, malına, hukukuna el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
POLİTİKA
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
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