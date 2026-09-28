Erdoğan'dan fon soruşturması mesajı: 'Milletin hakkına, malına, hukukuna el uzatırsa karşısında bizi bulur'

Biz başkaları gibi hak yiyenlere arka çıkmayız, aramızdaki fark budur! İster piyasa manipülasyonu ile ister borsa oyunları ile ister belediyelerde yaşandığı gibi apacık yolsuzluk yaparak olsun her kim milletin hakkına, malına, hukukuna el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdi.