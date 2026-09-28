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Ankara'da sağanak: Binaları su bastı, apartman sakinleri şikayetçi oldu
Ankara'da sağanak: Binaları su bastı, apartman sakinleri şikayetçi oldu
Sputnik Türkiye
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. 28.09.2026, Sputnik Türkiye
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Ankara'da sağanak nedeniyle bazı binaları su bastı.Gece boyunca sağanak etkili olduKentte gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve bulvarlar ile bazı köprülerin altında su birikintileri oluştu.22 Eylül'de yol çökmüştü: Bu kez su bastıKeçiören ilçesinde 22 Eylül'de sel nedeniyle yolda çökme meydana gelen Basınevleri Mahallesi Gülgün Sokak'ta sağanak nedeniyle bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı.Su basan bir binada vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.Binada yaşayan Burak Adaçoğlu, gazetecilere, sokaklarında altyapıyla ilgili su baskını ve yol çökmesi gibi sorunları uzun süredir yaşadıklarını söyledi.'ASKİ geldi suyu çekti gitti'Adaçoğlu, 16 aylık çocuğunu evde bırakıp binasını temizlediğini belirterek​​​​​​​, şunları kaydetti:Gülgün Sokak'ta yaşayan Veysel Dalmış da mağdur olduklarını belirterek, "Binalar şu an her biri yarım metre su doldu. Alttaki binanın iki dairesi komple pislik içinde." diye konuştu.Gökhan Kaya ise evinin tadilatını yeni yaptırdığını, su baskını nedeniyle mağdur olduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/istanbul-valiliginden-saganak-uyarisi-tarih-verildi-kuvvetli-olacak-denildi-1109085461.html
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ankara, keçiören, aski̇, su baskını, ani su baskını

Ankara'da sağanak: Binaları su bastı, apartman sakinleri şikayetçi oldu

10:16 28.09.2026
Ankara'da su baskını
Ankara'da su baskını - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
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Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı.
Ankara'da sağanak nedeniyle bazı binaları su bastı.

Gece boyunca sağanak etkili oldu

Kentte gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve bulvarlar ile bazı köprülerin altında su birikintileri oluştu.

22 Eylül'de yol çökmüştü: Bu kez su bastı

Keçiören ilçesinde 22 Eylül'de sel nedeniyle yolda çökme meydana gelen Basınevleri Mahallesi Gülgün Sokak'ta sağanak nedeniyle bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı.
Su basan bir binada vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.
Binada yaşayan Burak Adaçoğlu, gazetecilere, sokaklarında altyapıyla ilgili su baskını ve yol çökmesi gibi sorunları uzun süredir yaşadıklarını söyledi.

'ASKİ geldi suyu çekti gitti'

Adaçoğlu, 16 aylık çocuğunu evde bırakıp binasını temizlediğini belirterek​​​​​​​, şunları kaydetti:
"Bugün akşam saatlerinden beri lağım suyu temizliyoruz evimizin içinde. Üstüm sırılsıklam lağım suyu oldu. Ben evde 40 derece ateşli olan 16 aylık çocuğumu bıraktım sırf binamın içindeki lağım suyunu temizlemek için. Sağ olsun ASKİ'den geldiler, suyu çektiler, 'bizim işimiz bitti, biz gidiyoruz.' dediler. 10 dakika sonra yağmur yine hızlandı, rögar yine doldu. Bize dediler ki, '15 dakikaya ihale alan firma gelecek, rögarı açacak.' Ne gelen var, ne giden, hiçbir şey yok. Allah aşkına vatandaşı bu kadar mağdur etmeyin. Ben burada lağım temizliyorum ve sabah 7.30'da kalkıp işe gideceğim. Özel sektör çalışan bir insanım. İşe gitmesem adamı yevmiyemden kesecek. Bana yazık günah değil mi?"
Gülgün Sokak'ta yaşayan Veysel Dalmış da mağdur olduklarını belirterek, "Binalar şu an her biri yarım metre su doldu. Alttaki binanın iki dairesi komple pislik içinde." diye konuştu.
Gökhan Kaya ise evinin tadilatını yeni yaptırdığını, su baskını nedeniyle mağdur olduğunu ifade etti.
İstanbul sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
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