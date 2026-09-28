https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/ankarada-saganak-binalari-su-basti-apartman-sakinleri-sikayetci-oldu-1109085360.html

Ankara'da sağanak: Binaları su bastı, apartman sakinleri şikayetçi oldu

Ankara'da sağanak: Binaları su bastı, apartman sakinleri şikayetçi oldu

Sputnik Türkiye

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T10:16+0300

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türki̇ye

ankara

keçiören

aski̇

su baskını

ani su baskını

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Ankara'da sağanak nedeniyle bazı binaları su bastı.Gece boyunca sağanak etkili olduKentte gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve bulvarlar ile bazı köprülerin altında su birikintileri oluştu.22 Eylül'de yol çökmüştü: Bu kez su bastıKeçiören ilçesinde 22 Eylül'de sel nedeniyle yolda çökme meydana gelen Basınevleri Mahallesi Gülgün Sokak'ta sağanak nedeniyle bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı.Su basan bir binada vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.Binada yaşayan Burak Adaçoğlu, gazetecilere, sokaklarında altyapıyla ilgili su baskını ve yol çökmesi gibi sorunları uzun süredir yaşadıklarını söyledi.'ASKİ geldi suyu çekti gitti'Adaçoğlu, 16 aylık çocuğunu evde bırakıp binasını temizlediğini belirterek​​​​​​​, şunları kaydetti:Gülgün Sokak'ta yaşayan Veysel Dalmış da mağdur olduklarını belirterek, "Binalar şu an her biri yarım metre su doldu. Alttaki binanın iki dairesi komple pislik içinde." diye konuştu.Gökhan Kaya ise evinin tadilatını yeni yaptırdığını, su baskını nedeniyle mağdur olduğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/istanbul-valiliginden-saganak-uyarisi-tarih-verildi-kuvvetli-olacak-denildi-1109085461.html

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