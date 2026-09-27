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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/vucic-sirbistan-cumhurbaskanligi-gorevinden-istifa-etti-1109077940.html
Vucic, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etti
Vucic, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etti
Sputnik Türkiye
Sırp lider Vucic, 2017'den bu yana yürüttüğü Sırbistan Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurarak, ilgili belgeyi imzaladı. 27.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-27T23:01+0300
2026-09-27T23:01+0300
dünya
sırbistan
aleksandr vucic
i̇stifa
ana brnabic
aralık
cumhurbaşkanlığı
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Aleksandr Vucic, 2017'den bu yana yürüttüğü Sırbistan Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurarak, ilgili belgeyi imzaladı.Vucic’in destekçileri, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı binasının önünde toplandı. Kalabalığa hitap eden Vucic, 2017 ile 2022 başkanlık seçimlerindeki zaferler için insanlara teşekkür etti.“Sırbistan Cumhuriyeti Anayasası'nın 116-a5 maddesi uyarınca Cumhurbaşkanlığı görevimden istifa ediyorum” diyen Vucic ilgili belgeyi imzaladı.Vucic, Pazartesi günü Cumhurbaşkanı vekili yetkilerini Meclis Başkanı Ana Brnabic'e devredeceğini sözlerine ekledi.Sırbistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Aralık sonuna kadar yapılması planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-birkac-hafta-icinde-istifa-edecegim-1106821428.html
sırbistan
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sırbistan, aleksandr vucic, i̇stifa, ana brnabic, aralık, cumhurbaşkanlığı
sırbistan, aleksandr vucic, i̇stifa, ana brnabic, aralık, cumhurbaşkanlığı

Vucic, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etti

23:01 27.09.2026
© AP Photo / Darko VojinovicAleksandr Vucic
Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
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Sırp lider Vucic, 2017'den bu yana yürüttüğü Sırbistan Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurarak, ilgili belgeyi imzaladı.
Aleksandr Vucic, 2017'den bu yana yürüttüğü Sırbistan Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurarak, ilgili belgeyi imzaladı.
Vucic’in destekçileri, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı binasının önünde toplandı. Kalabalığa hitap eden Vucic, 2017 ile 2022 başkanlık seçimlerindeki zaferler için insanlara teşekkür etti.
“Sırbistan Cumhuriyeti Anayasası'nın 116-a5 maddesi uyarınca Cumhurbaşkanlığı görevimden istifa ediyorum” diyen Vucic ilgili belgeyi imzaladı.
Vucic, Pazartesi günü Cumhurbaşkanı vekili yetkilerini Meclis Başkanı Ana Brnabic'e devredeceğini sözlerine ekledi.

Sırbistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Aralık sonuna kadar yapılması planlanıyor.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2026
DÜNYA
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Birkaç hafta içinde istifa edeceğim
27 Haziran , 21:19
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