https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/vucic-sirbistan-cumhurbaskanligi-gorevinden-istifa-etti-1109077940.html
Vucic, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etti
Vucic, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etti
Sputnik Türkiye
Sırp lider Vucic, 2017'den bu yana yürüttüğü Sırbistan Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurarak, ilgili belgeyi imzaladı. 27.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-27T23:01+0300
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sırbistan
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ana brnabic
aralık
cumhurbaşkanlığı
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Aleksandr Vucic, 2017'den bu yana yürüttüğü Sırbistan Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurarak, ilgili belgeyi imzaladı.Vucic’in destekçileri, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı binasının önünde toplandı. Kalabalığa hitap eden Vucic, 2017 ile 2022 başkanlık seçimlerindeki zaferler için insanlara teşekkür etti.“Sırbistan Cumhuriyeti Anayasası'nın 116-a5 maddesi uyarınca Cumhurbaşkanlığı görevimden istifa ediyorum” diyen Vucic ilgili belgeyi imzaladı.Vucic, Pazartesi günü Cumhurbaşkanı vekili yetkilerini Meclis Başkanı Ana Brnabic'e devredeceğini sözlerine ekledi.Sırbistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Aralık sonuna kadar yapılması planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-birkac-hafta-icinde-istifa-edecegim-1106821428.html
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sırbistan, aleksandr vucic, i̇stifa, ana brnabic, aralık, cumhurbaşkanlığı
sırbistan, aleksandr vucic, i̇stifa, ana brnabic, aralık, cumhurbaşkanlığı
Vucic, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etti
Sırp lider Vucic, 2017'den bu yana yürüttüğü Sırbistan Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurarak, ilgili belgeyi imzaladı.
Aleksandr Vucic, 2017'den bu yana yürüttüğü Sırbistan Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurarak, ilgili belgeyi imzaladı.
Vucic’in destekçileri, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı binasının önünde toplandı. Kalabalığa hitap eden Vucic, 2017 ile 2022 başkanlık seçimlerindeki zaferler için insanlara teşekkür etti.
“Sırbistan Cumhuriyeti Anayasası'nın 116-a5 maddesi uyarınca Cumhurbaşkanlığı görevimden istifa ediyorum” diyen Vucic ilgili belgeyi imzaladı.
Vucic, Pazartesi günü Cumhurbaşkanı vekili yetkilerini Meclis Başkanı Ana Brnabic'e devredeceğini sözlerine ekledi.
Sırbistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Aralık sonuna kadar yapılması planlanıyor.