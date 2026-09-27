https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/vucic-sirbistan-cumhurbaskanligi-gorevinden-istifa-etti-1109077940.html

Vucic, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etti

Vucic, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etti

Sputnik Türkiye

Sırp lider Vucic, 2017'den bu yana yürüttüğü Sırbistan Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurarak, ilgili belgeyi imzaladı. 27.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-27T23:01+0300

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2026-09-27T23:01+0300

dünya

sırbistan

aleksandr vucic

i̇stifa

ana brnabic

aralık

cumhurbaşkanlığı

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Aleksandr Vucic, 2017'den bu yana yürüttüğü Sırbistan Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurarak, ilgili belgeyi imzaladı.Vucic’in destekçileri, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı binasının önünde toplandı. Kalabalığa hitap eden Vucic, 2017 ile 2022 başkanlık seçimlerindeki zaferler için insanlara teşekkür etti.“Sırbistan Cumhuriyeti Anayasası'nın 116-a5 maddesi uyarınca Cumhurbaşkanlığı görevimden istifa ediyorum” diyen Vucic ilgili belgeyi imzaladı.Vucic, Pazartesi günü Cumhurbaşkanı vekili yetkilerini Meclis Başkanı Ana Brnabic'e devredeceğini sözlerine ekledi.Sırbistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Aralık sonuna kadar yapılması planlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-birkac-hafta-icinde-istifa-edecegim-1106821428.html

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sırbistan, aleksandr vucic, i̇stifa, ana brnabic, aralık, cumhurbaşkanlığı