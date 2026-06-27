https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-birkac-hafta-icinde-istifa-edecegim-1106821428.html

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Birkaç hafta içinde istifa edeceğim

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Birkaç hafta içinde istifa edeceğim

Sputnik Türkiye

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Belgrad’daki kitlesel mitingde birkaç hafta içinde istifa edeceğini ve ülkenin seçime gideceğini açıkladı. Vucic,... 27.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-27T21:19+0300

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2026-06-27T21:19+0300

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aleksandar vucic

sırbistan

sırp i̇lerleme partisi (sns)

ab

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çin

belgrad

seçim

i̇stifa

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Belgrad’da düzenlenen “Sırbistan, tek bir aile” mitinginde yaptığı konuşmada, “Birkaç hafta içinde istifa edeceğim” diyerek ülkenin seçim sürecine gireceğini duyurdu. İçişleri Bakanlığına göre, iktidardaki Sırp İlerleme Partisi (SNS) ve Vucic’in politikalarına destek amacıyla düzenlenen gösteriye yaklaşık 207 bin kişi katıldı.Vucic, SNS yönetimine, yaklaşan seçimlerde partinin halktan yeniden güven oyu almasına yardım edeceğini söyleyerek, “Önümüzdeki seçimlerde zafer listemizin adı ‘Birleşik Sırbistan’ olacak” ifadelerini kullandı. Ancak seçimlerin tarihine ve bunun cumhurbaşkanlığı mı yoksa parlamento seçimleri mi olacağına açıklık getirmedi.Konuşmasında dış politikaya da değinen Vucic, “Çin ve Rusya ile geleneksel dostluk ilişkilerimizi bozmayacağız. Zor zamanda dostlarımızdan vazgeçmeyiz. Aynı zamanda Avrupa yolundaki tüm yükümlülüklerimizi de yerine getireceğiz” dedi.Görev süresi normalde 2027 baharında dolacak olan Vucic, daha önce de erken istifa ihtimalinden söz etmişti. Anayasaya göre cumhurbaşkanının erken istifası durumunda 90 gün içinde seçim yapılması gerekiyor. Vucic, daha önce parlamento seçimlerinin de eylül sonu ile kasım ortası arasında düzenlenebileceğini belirtmişti.Ülkede erken seçim talebi, 1 Kasım 2024’te Novi Sad tren garında çatı çökmesi sonucu başlayan ve öğrenciler ile muhalefet destekçilerinin sürdürdüğü protestoların ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. Mayıs ayında Belgrad’da düzenlenen son büyük gösteride polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşanmış, 17 polis yaralanmış, 47 kişi gözaltına alınmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/sirbistan-lideri-vucic-rusyaya-yonelik-yaptirimlara-katilsaydim-milletin-ruhuna-ihanet-ederdim-1105522862.html

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aleksandar vucic, sırbistan, sırp i̇lerleme partisi (sns), ab, rusya, çin, belgrad, seçim, i̇stifa, novi sad