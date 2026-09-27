Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/rusyadan-ukraynaya-gece-bombardiman-dunyaca-unlu-firmanin-veri-isleme-merkezi-vuruldu-1109067908.html
Rusya'dan Ukrayna'ya gece bombardıman: Dünyaca ünlü firmanın veri işleme merkezi vuruldu
Rusya'dan Ukrayna'ya gece bombardıman: Dünyaca ünlü firmanın veri işleme merkezi vuruldu
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusuna destek veren Batılı firmalara ait tesislerin meşru hedef olduğu konusunda defaatle uyarılarda bulunan Rusya, bu ülkedeki Batılı unsurları... 27.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-27T10:12+0300
2026-09-27T10:16+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
ukrayna
kiev
rusya savunma bakanlığı
vodafone
rusya
rus ordusu
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103330/49/1033304936_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec2fbde37c760a1dbb0f60ed04ca48e9.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'daki hedeflere bombardıman düzenlediğini duyurdu.📢Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre vurulan hedefler:🔴Kiev'de, Ukrayna ordusuna internet hizmeti sağlayan en büyük şirketlerden biri olan Vodafone veri işleme merkezi🔴Kiev Bölgesi'ndeki Zalmer Group lojistik merkezi🔴Odessa Bölgesi'ndeki 'Drone Kalinsh' İHA dağıtım merkezi🔴Odessa Limanı'na seyreden, askeri teçhizat ve çift kullanımlı kargo taşıyan yük gemisi🔴Kiliya Limanı'ndaki Ukrayna Donanma karargahı, bir sınır üssü ve 4 askeri teçhizat deposu🔴Nikolayev Bölgesi'nde İHA ve savaş başlıkları depolayan 2 tesis
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/belarus-disisleri-bakani-rijenkov-ab-ukraynalilarin-hayati-pahasina-rusyayi-zayiflatmak-istiyor-1109066741.html
ukrayna
kiev
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103330/49/1033304936_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8fb27381403a87a17143e78afcda58b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, ukrayna, kiev, rusya savunma bakanlığı, vodafone, rusya, rus ordusu, özel askeri harekat
abd, ukrayna, kiev, rusya savunma bakanlığı, vodafone, rusya, rus ordusu, özel askeri harekat

Rusya'dan Ukrayna'ya gece bombardıman: Dünyaca ünlü firmanın veri işleme merkezi vuruldu

10:12 27.09.2026 (güncellendi: 10:16 27.09.2026)
© Sputnik / Iliya Pitalev / Multimedya arşivine gidinKinjal füze sistemleriyle donatılan MiG-31 avcı uçakları
Kinjal füze sistemleriyle donatılan MiG-31 avcı uçakları - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2026
© Sputnik / Iliya Pitalev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Ukrayna ordusuna destek veren Batılı firmalara ait tesislerin meşru hedef olduğu konusunda defaatle uyarılarda bulunan Rusya, bu ülkedeki Batılı unsurları vurmaya devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'daki hedeflere bombardıman düzenlediğini duyurdu.

📢Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre vurulan hedefler:

🔴Kiev'de, Ukrayna ordusuna internet hizmeti sağlayan en büyük şirketlerden biri olan Vodafone veri işleme merkezi

🔴Kiev Bölgesi'ndeki Zalmer Group lojistik merkezi

🔴Odessa Bölgesi'ndeki 'Drone Kalinsh' İHA dağıtım merkezi

🔴Odessa Limanı'na seyreden, askeri teçhizat ve çift kullanımlı kargo taşıyan yük gemisi

🔴Kiliya Limanı'ndaki Ukrayna Donanma karargahı, bir sınır üssü ve 4 askeri teçhizat deposu

🔴Nikolayev Bölgesi'nde İHA ve savaş başlıkları depolayan 2 tesis
Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2026
DÜNYA
Belarus Dışişleri Bakanı Rıjenkov: AB, Ukraynalıların hayatı pahasına Rusya’yı zayıflatmak istiyor
Dün, 22:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала