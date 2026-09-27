https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/rusyadan-ukraynaya-gece-bombardiman-dunyaca-unlu-firmanin-veri-isleme-merkezi-vuruldu-1109067908.html

Rusya'dan Ukrayna'ya gece bombardıman: Dünyaca ünlü firmanın veri işleme merkezi vuruldu

Rusya'dan Ukrayna'ya gece bombardıman: Dünyaca ünlü firmanın veri işleme merkezi vuruldu

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusuna destek veren Batılı firmalara ait tesislerin meşru hedef olduğu konusunda defaatle uyarılarda bulunan Rusya, bu ülkedeki Batılı unsurları... 27.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-27T10:12+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'daki hedeflere bombardıman düzenlediğini duyurdu.📢Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre vurulan hedefler:🔴Kiev'de, Ukrayna ordusuna internet hizmeti sağlayan en büyük şirketlerden biri olan Vodafone veri işleme merkezi🔴Kiev Bölgesi'ndeki Zalmer Group lojistik merkezi🔴Odessa Bölgesi'ndeki 'Drone Kalinsh' İHA dağıtım merkezi🔴Odessa Limanı'na seyreden, askeri teçhizat ve çift kullanımlı kargo taşıyan yük gemisi🔴Kiliya Limanı'ndaki Ukrayna Donanma karargahı, bir sınır üssü ve 4 askeri teçhizat deposu🔴Nikolayev Bölgesi'nde İHA ve savaş başlıkları depolayan 2 tesis

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/belarus-disisleri-bakani-rijenkov-ab-ukraynalilarin-hayati-pahasina-rusyayi-zayiflatmak-istiyor-1109066741.html

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abd, ukrayna, kiev, rusya savunma bakanlığı, vodafone, rusya, rus ordusu, özel askeri harekat