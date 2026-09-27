https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/nepalde-cig-felaketi-10-kisi-kayboldu-1109069400.html
Nepal'de çığ felaketi: 10 kişi kayboldu
Nepal'de çığ felaketi: 10 kişi kayboldu
Sputnik Türkiye
Nepal'in batısındaki 7 bin 126 metre yüksekliğindeki Himlung Himal Dağı'nda çığ düşmesi sonucu aralarında dağcılar ve destek ekibi üyelerinin de bulunduğu 10... 27.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-27T12:58+0300
2026-09-27T12:58+0300
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Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, yetkililer, yoğun yağmur ve kar yağışının ardından Nepal'in batısında bulunan 7 bin 126 metre yüksekliğindeki Himlung Himal Dağı'nda çığ düştüğünü belirtti.Çığ düşmesi sonucu aralarında dağcılar ve destek ekibi üyelerinin de bulunduğu 10 kişinin kaybolduğunu kaydeden yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.Öte yandan yetkililer, Palpa bölgesindeki bir yerleşim yerinde meydana gelen toprak kaymasında en az 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin kaybolduğunu ifade etti.Yetkililer, Parbat bölgesinde ise nehrin taşması sonucu yaşanan selden yaklaşık 80 evin etkilendiğini belirtti.Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar gördüğü ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti. Selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1400'ü aştığı açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/suudi-arabistanin-baskenti-riyaddaki-okullarda-egitime-ara-verildi-1109068155.html
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nepal, dağ, dağcı, yağış, çığ, kayıp
nepal, dağ, dağcı, yağış, çığ, kayıp
Nepal'de çığ felaketi: 10 kişi kayboldu
Nepal'in batısındaki 7 bin 126 metre yüksekliğindeki Himlung Himal Dağı'nda çığ düşmesi sonucu aralarında dağcılar ve destek ekibi üyelerinin de bulunduğu 10 kişi kayboldu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, yetkililer, yoğun yağmur ve kar yağışının ardından Nepal'in batısında bulunan 7 bin 126 metre yüksekliğindeki Himlung Himal Dağı'nda çığ düştüğünü belirtti.
Çığ düşmesi sonucu aralarında dağcılar ve destek ekibi üyelerinin de bulunduğu 10 kişinin kaybolduğunu kaydeden yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
Öte yandan yetkililer, Palpa bölgesindeki bir yerleşim yerinde meydana gelen toprak kaymasında en az 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin kaybolduğunu ifade etti.
Yetkililer, Parbat bölgesinde ise nehrin taşması sonucu yaşanan selden yaklaşık 80 evin etkilendiğini belirtti.
Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar gördüğü ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti. Selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1400'ü aştığı açıklanmıştı.