https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/suudi-arabistanin-baskenti-riyaddaki-okullarda-egitime-ara-verildi-1109068155.html

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki okullarda eğitime ara verildi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki okullarda eğitime ara verildi

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da okullar, velilere gönderilen mesajlarla 27 Eylül-1 Ekim arasında derslerin uzaktan yapılacağını bildirdi. Kararın... 27.09.2026, Sputnik Türkiye

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i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

suudi arabistan eğitim bakanlığı

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Riyad’daki okullarda yüz yüze eğitime bir hafta ara verildi. Velilere gönderilen bildirimlere göre dersler 27 Eylül Pazar gününden 1 Ekim Perşembe gününe kadar Medreseti ve onaylı diğer çevrim içi eğitim platformları üzerinden yürütülecek. AFP’nin gördüğü okul mesajlarında, kararın Suudi yetkililer tarafından okullara iletildiği belirtiliyor.Kararın neden alındığına ilişkin Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı veya Riyad Eğitim Müdürlüğü tarafından henüz kamuya açık bir gerekçe sunulmadı. Bu nedenle uzaktan eğitim kararı ile bölgedeki güvenlik gelişmeleri arasında doğrulanmış bir neden-sonuç ilişkisi bulunmuyor.Riyad’a yönelen İHA’lar bir gün önce düşürülmüştüEğitim kararı, Suudi Arabistan’a yönelik saldırıların sürdüğü bir dönemde alındı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, 26 Eylül’de yaptığı açıklamada, Yemen’deki Husiler tarafından Riyad bölgesine gönderilen iki İHA’nın ve ülkenin güneybatısındaki Hamis Muşayt’a yönelen iki balistik füzenin hava savunma sistemlerince imha edildiğini bildirdi.Saldırılar ile okullarda uzaktan eğitime geçilmesi arasındaki zaman yakınlığı dikkat çekse de Suudi yetkililer kararın saldırılar nedeniyle alındığını açıklamadı. Velilere iletilen bildirimlerde de bir gerekçe yer almadı.

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suudi arabistan, riyad, hamis muşayt , i̇nsansız hava aracı (i̇ha), suudi arabistan eğitim bakanlığı, afp, ortadoğu