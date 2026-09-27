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İtalya Milli Takımı, Türkiye maçı için Bursa'ya geldi: Kadroda 10 eksik var
İtalya Milli Takımı, Türkiye maçı için Bursa'ya geldi: Kadroda 10 eksik var
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ikinci maçında yarın karşı karşıya geleceği İtalya Milli Takımı, Bursa'ya ulaştı. Teknik Direktör Roberto... 27.09.2026, Sputnik Türkiye
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İtalya Milli Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki karşılaşma için Türkiye'ye geldi.Bursa Yenişehir Havalimanı'na gelen kafile, daha sonra Osmangazi ilçesinde konaklayacağı otele geçti.İtalya Milli Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.Türkiye ve İtalya arasındaki mücadele, yarın saat 21.45'te Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.İtalya'nın kadrosunda 10 eksikİtalya Milli Takımı'nda teknik heyet, yoğun maç programı nedeniyle 10 futbolcuyu Türkiye kafilesine dahil etmedi.İtalya Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Honest Ahanor, Nicolo Barella, Diego Coppola, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Daniel Maldini, Gianluca Mancini, Massimo Pessina, Samuele Ricci ve Muhammed Ali Zoma, Coverciano'daki milli takım kampında çalışmalarını sürdürecek.Nicolo Zaniolo da sakatlığı nedeniyle Türkiye ve Fransa maçlarında forma giyemeyeceği için teknik direktör Roberto Mancini'nin onayıyla kamptan ayrıldı.İtalya Milli Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 25 Eylül'de Roma'da Belçika'ya 2-0 mağlup olmuştu.
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bursa, osmangazi, roberto mancini, nicolo zaniolo, i̇talya, türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), maç, maç yayını
bursa, osmangazi, roberto mancini, nicolo zaniolo, i̇talya, türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), maç, maç yayını

İtalya Milli Takımı, Türkiye maçı için Bursa'ya geldi: Kadroda 10 eksik var

16:21 27.09.2026
© AA / Mustafa Bikeç İtalya Milli Futbol Takımı
 İtalya Milli Futbol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2026
© AA / Mustafa Bikeç
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ikinci maçında yarın karşı karşıya geleceği İtalya Milli Takımı, Bursa'ya ulaştı. Teknik Direktör Roberto Mancini, 10 futbolcuyu Türkiye'ye getirmedi.
İtalya Milli Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki karşılaşma için Türkiye'ye geldi.
Bursa Yenişehir Havalimanı'na gelen kafile, daha sonra Osmangazi ilçesinde konaklayacağı otele geçti.
İtalya Milli Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Türkiye ve İtalya arasındaki mücadele, yarın saat 21.45'te Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

İtalya'nın kadrosunda 10 eksik

İtalya Milli Takımı'nda teknik heyet, yoğun maç programı nedeniyle 10 futbolcuyu Türkiye kafilesine dahil etmedi.
İtalya Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Honest Ahanor, Nicolo Barella, Diego Coppola, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Daniel Maldini, Gianluca Mancini, Massimo Pessina, Samuele Ricci ve Muhammed Ali Zoma, Coverciano'daki milli takım kampında çalışmalarını sürdürecek.
Nicolo Zaniolo da sakatlığı nedeniyle Türkiye ve Fransa maçlarında forma giyemeyeceği için teknik direktör Roberto Mancini'nin onayıyla kamptan ayrıldı.
İtalya Milli Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 25 Eylül'de Roma'da Belçika'ya 2-0 mağlup olmuştu.
Avustralya-Türkiye maçı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2026
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