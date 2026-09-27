https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/turkiye-italya-maci-saat-kacta-hangi-kanalda-1109068016.html
Milli maç oynanacak: Türkiye-İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Milli maç oynanacak: Türkiye-İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Sputnik Türkiye
Türkiye-İtalya maçı, 28 Eylül Pazartesi günü 21.45’te Bursa’daki Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda oynanacak. A Millî Takım’ın UEFA Uluslar A Ligi’ndeki ikinci... 27.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-27T10:15+0300
2026-09-27T10:15+0300
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spor
bursa
atv
türkiye futbol federasyonu (tff)
vincenzo montella
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A Millî Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında yarın İtalya’yı Bursa’da konuk edecek. Türkiye-İtalya karşılaşması 28 Eylül Pazartesi saat 21.45’te başlayacak ve ATV’den canlı yayımlanacak. Mücadele Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda oynanacak.Ay-yıldızlılar gruptaki ilk maçında Fransa’ya 1-0, İtalya ise Belçika’ya 2-0 yenildi. İki takım da Bursa’daki karşılaşmaya ilk puanlarını alma hedefiyle çıkacak.Türkiye-İtalya maçı öncesi son hazırlık Bursa’daTFF’nin açıkladığı programa göre millî takım kafilesi 27 Eylül Pazar günü otobüsle Bursa’ya geçecek. Ay-yıldızlılar stadyumdaki son antrenmanını 17.00’de yapacak; çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak. Teknik direktör Vincenzo Montella ve bir millî futbolcunun basın toplantısı ise 19.45’te başlayacak.Türkiye ile İtalya kaç kez karşılaştı?Türkiye ile İtalya, bugüne kadar 16 kez karşılaştı. TFF’nin yayımladığı maç dökümüne göre Türkiye’nin henüz galibiyeti bulunmuyor; 11 maçı İtalya kazanırken 5 karşılaşma berabere bitti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/turkiye-italya-macinin-hakemi-belli-oldu-1109059930.html
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bursa, atv, türkiye futbol federasyonu (tff), vincenzo montella
bursa, atv, türkiye futbol federasyonu (tff), vincenzo montella
Milli maç oynanacak: Türkiye-İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda?
10:15 27.09.2026 (güncellendi: 10:16 27.09.2026)
Türkiye-İtalya maçı, 28 Eylül Pazartesi günü 21.45’te Bursa’daki Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda oynanacak. A Millî Takım’ın UEFA Uluslar A Ligi’ndeki ikinci karşılaşması ATV’den canlı yayımlanacak.
A Millî Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında yarın İtalya’yı Bursa’da konuk edecek. Türkiye-İtalya karşılaşması 28 Eylül Pazartesi saat 21.45’te başlayacak ve ATV’den canlı yayımlanacak. Mücadele Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda oynanacak.
Ay-yıldızlılar gruptaki ilk maçında Fransa’ya 1-0, İtalya ise Belçika’ya 2-0 yenildi. İki takım da Bursa’daki karşılaşmaya ilk puanlarını alma hedefiyle çıkacak.
Türkiye-İtalya maçı öncesi son hazırlık Bursa’da
TFF’nin açıkladığı programa göre millî takım kafilesi 27 Eylül Pazar günü otobüsle Bursa’ya geçecek. Ay-yıldızlılar stadyumdaki son antrenmanını 17.00’de yapacak; çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak. Teknik direktör Vincenzo Montella ve bir millî futbolcunun basın toplantısı ise 19.45’te başlayacak.
Türkiye ile İtalya kaç kez karşılaştı?
Türkiye ile İtalya, bugüne kadar 16 kez karşılaştı. TFF’nin yayımladığı maç dökümüne göre Türkiye’nin henüz galibiyeti bulunmuyor; 11 maçı İtalya kazanırken 5 karşılaşma berabere bitti.