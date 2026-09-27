https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/gaziantepte-otobus-kazasi-ilk-belirlemelere-gore-5-can-kaybi-cok-sayida-yarali-var-1109075329.html
Gaziantep'te midibüs ile otomobil çarpıştı: İlk belirlemelere göre 5 can kaybı ve çok sayıda yaralı var
Gaziantep'te midibüs ile otomobil çarpıştı: İlk belirlemelere göre 5 can kaybı ve çok sayıda yaralı var
Sputnik Türkiye
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı bir kaza meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, çok... 27.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-27T19:29+0300
2026-09-27T19:29+0300
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Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi. Midibüs, Gaziantep-Osmaniye karayolu kırsal Acaroba yakınlarında otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi yaralandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/hindistanda-60-saat-araliksiz-yagis-56-kisi-hayatini-kaybetti-1109073314.html
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gaziantep, kaza, son dakika
Gaziantep'te midibüs ile otomobil çarpıştı: İlk belirlemelere göre 5 can kaybı ve çok sayıda yaralı var
19:29 27.09.2026 (güncellendi: 19:34 27.09.2026)
Ayrıntılar geliyor
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı bir kaza meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.
Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi.
Midibüs, Gaziantep-Osmaniye karayolu kırsal Acaroba yakınlarında otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi yaralandı.