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Hindistan'da 60 saat aralıksız yağış: 56 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da 60 saat aralıksız yağış: 56 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde 60 saat boyunca aralıksız devam eden şiddetli yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 56 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi... 27.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-27T16:51+0300

2026-09-27T16:51+0300

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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde etkisini sürdüren şiddetli yağışların neden olduğu afet ve kazalarda 56 kişi hayatını kaybetti.India Today gazetesinin haberine göre, şiddetli yağışlar eyaletin birçok bölgesinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.Eyalet yetkilileri, 60 saat boyunca aralıksız devam eden yağışların neden olduğu afet ve kazalarda 56 kişinin yaşamını yitirdiğini, 46 kişinin yaralandığını kaydetti.Yağışlar nedeniyle çok sayıda hayvanın telef olduğunu belirten yetkililer, binden fazla evin de zarar gördüğünü aktardı.Hindistan Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, eyaletin bazı kesimlerinde ani sel riski bulunduğuna işaret edilerek, yağışların bugün de devam edebileceği uyarısı yapıldı.

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hindistan, yağış, can kaybı, telef, hasar