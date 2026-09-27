https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/hindistanda-60-saat-araliksiz-yagis-56-kisi-hayatini-kaybetti-1109073314.html
Hindistan'da 60 saat aralıksız yağış: 56 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'da 60 saat aralıksız yağış: 56 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde 60 saat boyunca aralıksız devam eden şiddetli yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 56 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi... 27.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-27T16:51+0300
2026-09-27T16:51+0300
2026-09-27T16:51+0300
dünya
hindistan
yağış
can kaybı
telef
hasar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1b/1109073157_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_b435863591ffac84da79c608d8a58506.jpg
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde etkisini sürdüren şiddetli yağışların neden olduğu afet ve kazalarda 56 kişi hayatını kaybetti.India Today gazetesinin haberine göre, şiddetli yağışlar eyaletin birçok bölgesinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.Eyalet yetkilileri, 60 saat boyunca aralıksız devam eden yağışların neden olduğu afet ve kazalarda 56 kişinin yaşamını yitirdiğini, 46 kişinin yaralandığını kaydetti.Yağışlar nedeniyle çok sayıda hayvanın telef olduğunu belirten yetkililer, binden fazla evin de zarar gördüğünü aktardı.Hindistan Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, eyaletin bazı kesimlerinde ani sel riski bulunduğuna işaret edilerek, yağışların bugün de devam edebileceği uyarısı yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/rodosta-yuzlerce-gastroenterit-vakasi-gunde-40-kisi-hastaneye-basvurdu-1109072702.html
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1b/1109073157_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_eeaf1e8c656b4e78529847fc3c09871e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hindistan, yağış, can kaybı, telef, hasar
hindistan, yağış, can kaybı, telef, hasar
Hindistan'da 60 saat aralıksız yağış: 56 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde 60 saat boyunca aralıksız devam eden şiddetli yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 56 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı.
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde etkisini sürdüren şiddetli yağışların neden olduğu afet ve kazalarda 56 kişi hayatını kaybetti.
India Today gazetesinin haberine göre, şiddetli yağışlar eyaletin birçok bölgesinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Eyalet yetkilileri, 60 saat boyunca aralıksız devam eden yağışların neden olduğu afet ve kazalarda 56 kişinin yaşamını yitirdiğini, 46 kişinin yaralandığını kaydetti.
Yağışlar nedeniyle çok sayıda hayvanın telef olduğunu belirten yetkililer, binden fazla evin de zarar gördüğünü aktardı.
Hindistan Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, eyaletin bazı kesimlerinde ani sel riski bulunduğuna işaret edilerek, yağışların bugün de devam edebileceği uyarısı yapıldı.