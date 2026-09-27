https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/etna-yanardagi-yeniden-faaliyete-gecti-ucuslar-durduruldu-1109074625.html

Etna yanardağı yeniden faaliyete geçti: Uçuşlar durduruldu

Etna yanardağı yeniden faaliyete geçti: Uçuşlar durduruldu

Sputnik Türkiye

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nın yeniden faaliyete geçerek yoğun kül püskürtmesi üzerine Katanya Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu... 27.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-27T18:33+0300

2026-09-27T18:33+0300

2026-09-27T18:33+0300

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Etna Yanardağı'nın kuzeydoğusundaki kraterin dünden bu yana kül püskürtmesi, hava ulaşımında olumsuzluklara yol açmaya devam ediyor.Katanya Uluslararası Vincenzo Bellini Havalimanı'nı (Fontanarossa) yöneten SAC şirketinden Etna'nın kül püskürtmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Etna Yanardağı'nda dün başlayan kül püskürme faaliyeti neticesinde, küllerin yaklaşık 4 kilometre yükselmesi sebebiyle bölgeden geçen uçaklar için "kırmızı" kodlu uyarı yayımlanmıştı.Yanardağdan atmosfere yoğun kül salınımı sebebiyle Katanya Havalimanı'nda da iç ve dış hat seferleri askıya alınmış ya da sınırlandırılmış daha sonra gün içinde askıya alma süresi kademeli olarak güncellenerek bu sabaha kadar uzatılmıştı.Etna Yanardağı'nda son yıllara kıyasla özellikle bu yılın yaz aylarında çok sayıda volkanik aktivite kaydedilmişti. Etna'daki yoğun volkanik faaliyetlerin, özellikle hava ulaşımını olumsuz etkileyerek yaz döneminde tatil için Sicilya'yı tercih eden pek çok turistin planlarında aksaklıklara yol açmıştı.Avrupa'nın en aktif yanardağlarından biri olma özelliği taşıyan, Etna Yanardağı'nda son aylarda yoğun kül ve lav püskürmesi gibi volkanik faaliyetler gözlemleniyor.

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etna yanardağı, sicilya, havaalanı, uçuş, uçuş iptal, i̇talya