https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/rodosta-yuzlerce-gastroenterit-vakasi-gunde-40-kisi-hastaneye-basvurdu-1109072702.html
Rodos'ta yüzlerce gastroenterit vakası: Günde 40 kişi hastaneye başvurdu
Rodos'ta yüzlerce gastroenterit vakası: Günde 40 kişi hastaneye başvurdu
Sputnik Türkiye
Yunanistan'ın önemli turizm merkezlerinden Rodos Adası'nda temmuzdan bu yana yüzlerce gastroenterit vakası görüldü. Ağustosta hastaneye günde yaklaşık 40 vaka... 27.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-27T16:20+0300
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Rodos Adası'nda gastroenterit vakalarında yaşanan ciddi artış, turizm sezonunda hastanenin acil servisine yapılan başvurulara da yansıdı.Yunanistan'ın önemli turizm merkezlerinden Rodos Adası'nda, temmuzdan bu yana yüzlerce gastroenterit vakasının görüldüğü bildirildi.Yunanistan Devlet Televizyonu ERT’nin haberinde, temmuzdan bu yana adada, gastroenterit olarak bilinen bulaşıcı sindirim sistemi hastalığı vakalarında ciddi artış yaşandığı belirtildi.Haberde, yüzlerce vaka görülen adada ağustosta Rodos Hastanesi'ne günde yaklaşık 40 gastroenterit vakasının başvurduğu, eylülde ise bu sayının günlük yaklaşık 30'a gerilediği belirtildi.Rodos Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Stelios Karatapanis'in, vakaların turizm sezonunda hastanenin acil servisine yapılan başvuruların yaklaşık üçte birini oluşturduğunu söylediği kaydedildi.Haberde, eylülde vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş görüldüğü, yapılan incelemelerde vakaların su veya kanalizasyon kaynaklı olmadığının belirlendiği ifade edildi.Vakaların oldukça bulaşıcı bir virüsten kaynaklandığının değerlendirildiği belirtilen haberde, virüsün kirli yüzeyler, gıdalar ve yakın temas yoluyla bulaşabildiği aktarıldı.Haberde ayrıca, vakaların büyük bölümünün hafif seyrettiği, hastaların genellikle 2-3 gün içinde iyileştiği, hastaneye yatışın ise daha çok yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerde gerektiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/guney-afrikada-pes-pese-silahli-saldirilar-3-saldirida-toplam-38-kisi-hayatini-kaybetti-1109070780.html
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rodos adası, salgın, hastane, sindirim sistemi, yunanistan, turizm
rodos adası, salgın, hastane, sindirim sistemi, yunanistan, turizm
Rodos'ta yüzlerce gastroenterit vakası: Günde 40 kişi hastaneye başvurdu
Yunanistan'ın önemli turizm merkezlerinden Rodos Adası'nda temmuzdan bu yana yüzlerce gastroenterit vakası görüldü. Ağustosta hastaneye günde yaklaşık 40 vaka başvururken, hastalığın oldukça bulaşıcı bir virüsten kaynaklandığı değerlendiriliyor.
Rodos Adası'nda gastroenterit vakalarında yaşanan ciddi artış, turizm sezonunda hastanenin acil servisine yapılan başvurulara da yansıdı.
Yunanistan'ın önemli turizm merkezlerinden Rodos Adası'nda, temmuzdan bu yana yüzlerce gastroenterit vakasının görüldüğü bildirildi.
Yunanistan Devlet Televizyonu ERT’nin haberinde, temmuzdan bu yana adada, gastroenterit olarak bilinen bulaşıcı sindirim sistemi hastalığı vakalarında ciddi artış yaşandığı belirtildi.
Haberde, yüzlerce vaka görülen adada ağustosta Rodos Hastanesi'ne günde yaklaşık 40 gastroenterit vakasının başvurduğu, eylülde ise bu sayının günlük yaklaşık 30'a gerilediği belirtildi.
Rodos Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Stelios Karatapanis'in, vakaların turizm sezonunda hastanenin acil servisine yapılan başvuruların yaklaşık üçte birini oluşturduğunu söylediği kaydedildi.
Haberde, eylülde vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş görüldüğü, yapılan incelemelerde vakaların su veya kanalizasyon kaynaklı olmadığının belirlendiği ifade edildi.
Vakaların oldukça bulaşıcı bir virüsten kaynaklandığının değerlendirildiği belirtilen haberde, virüsün kirli yüzeyler, gıdalar ve yakın temas yoluyla bulaşabildiği aktarıldı.
Haberde ayrıca, vakaların büyük bölümünün hafif seyrettiği, hastaların genellikle 2-3 gün içinde iyileştiği, hastaneye yatışın ise daha çok yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerde gerektiği kaydedildi.