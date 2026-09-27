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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/akin-gurlek-duyurdu-19-15-ve-11-yildir-sorusturulan-3-faili-mechul-3-dosya-cozuldu-supheliler-1109068443.html
Akın Gürlek duyurdu: 19, 15 ve 11 yıldır soruşturulan 3 faili meçhul dosya çözüldü, şüpheliler tutuklandı
Akın Gürlek duyurdu: 19, 15 ve 11 yıldır soruşturulan 3 faili meçhul dosya çözüldü, şüpheliler tutuklandı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aksaray, Gaziantep ve Manisa’da 19, 15 ve 11 yıldır soruşturulan üç dosyada yeni bulgulara ulaşıldığını açıkladı. Aksaray ve... 27.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-27T10:39+0300
2026-09-27T10:39+0300
türki̇ye
akın gürlek
mehmet kaya
manisa
aksaray
gaziantep
volkswagen (vw)
gaziantep cumhuriyet başsavcılığı
mobese
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllar önce yaşanan üç olaya ilişkin soruşturmaların yeniden incelenmesiyle Aksaray’da iki, Manisa’da bir şüphelinin tutuklandığını, Gaziantep’te ise 10 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Gürlek’in açıklamasına göre dosyalarda eski delillerin yeniden değerlendirilmesi, iletişim ve kamera kayıtları ile saha çalışmaları etkili oldu.Bakan, üç dosyayı “aydınlatılan faili meçhul olaylar” arasında saydı. Bununla birlikte Aksaray’da 2007’den beri kayıp olan Fadime Görgülü’nün akıbetinin belirlenmesine yönelik soruşturmanın sürdüğünü de açıkladı. Dosyalardaki tutuklama ve gözaltı kararları, şüpheliler hakkında kesin hüküm verildiği anlamına gelmiyor.Aksaray’da 19 yıllık kayıp dosyasında iki tutuklamaAksaray’ın Ağaçören ilçesinde 2007 yılında kaybolan Fadime Görgülü’ye ilişkin dosyada aile bireylerinin ifadeleri ve önceki deliller yeniden değerlendirildi. Gürlek’in aktardığına göre Görgülü’nün yaşadığı yerde kadavra arama köpeği ve yer altı görüntüleme cihazlarıyla arama yapıldı.Şüpheli Hava G.’nin ifadesinin ardından Görgülü’ye ait olduğu belirtilen üç bilezik ele geçirildi. Soruşturma kapsamında Hava G. ve İlhan G. tutuklandı. Görgülü’nün nerede olduğu ve olayın tüm yönleri henüz açıklığa kavuşmadı.Gaziantep’te 15 yıllık cinayet dosyasında 10 gözaltıGaziantep’te 3 Ocak 2011’de silahlı saldırıda öldürülen Mehmet Kaya’nın dosyasında HTS kayıtları, baz istasyonu verileri, tanık anlatımları ve teşhis tutanakları yeniden incelendi. Bakanlığın değerlendirmesine göre bazı şüphelilerin Kaya’yı olay günü takip etmiş olabileceğine ilişkin bulgular elde edildi.Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Açıklamada bu kişiler hakkında tutuklama kararı verildiğine ilişkin bilgi yer almadı.Manisa’da araç parçası 11 yıllık dosyayı yeniden açtıManisa’da 6 Temmuz 2015’te yol üzerinde ölü bulunan 20 yaşındaki Meral Babacan’a ilişkin incelemede, adli emanette saklanan bir araç parçasının belirli Volkswagen modellerinde kullanılan yan ayna çerçevesi olduğu tespit edildi.MOBESE ve plaka tanıma sistemi kayıtları yeniden karşılaştırılarak olay saatinde bölgede bulunan araca ulaşıldı. Gürlek’in açıklamasına göre aracın olay tarihindeki sahibi R.Ç., yakalanmasının ardından çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.
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akın gürlek, mehmet kaya, manisa, aksaray, gaziantep, volkswagen (vw), gaziantep cumhuriyet başsavcılığı, mobese, türkiye, faili meçhul cinayet
akın gürlek, mehmet kaya, manisa, aksaray, gaziantep, volkswagen (vw), gaziantep cumhuriyet başsavcılığı, mobese, türkiye, faili meçhul cinayet

Akın Gürlek duyurdu: 19, 15 ve 11 yıldır soruşturulan 3 faili meçhul dosya çözüldü, şüpheliler tutuklandı

10:39 27.09.2026
© İHATutuklama
Tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2026
© İHA
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aksaray, Gaziantep ve Manisa’da 19, 15 ve 11 yıldır soruşturulan üç dosyada yeni bulgulara ulaşıldığını açıkladı. Aksaray ve Manisa’da üç kişi tutuklandı, Gaziantep’te 10 şüpheli gözaltına alındı. Aksaray’da kaybolan Fadime Görgülü’nün akıbeti ise hâlâ araştırılıyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllar önce yaşanan üç olaya ilişkin soruşturmaların yeniden incelenmesiyle Aksaray’da iki, Manisa’da bir şüphelinin tutuklandığını, Gaziantep’te ise 10 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Gürlek’in açıklamasına göre dosyalarda eski delillerin yeniden değerlendirilmesi, iletişim ve kamera kayıtları ile saha çalışmaları etkili oldu.
Bakan, üç dosyayı “aydınlatılan faili meçhul olaylar” arasında saydı. Bununla birlikte Aksaray’da 2007’den beri kayıp olan Fadime Görgülü’nün akıbetinin belirlenmesine yönelik soruşturmanın sürdüğünü de açıkladı. Dosyalardaki tutuklama ve gözaltı kararları, şüpheliler hakkında kesin hüküm verildiği anlamına gelmiyor.

Aksaray’da 19 yıllık kayıp dosyasında iki tutuklama

Aksaray’ın Ağaçören ilçesinde 2007 yılında kaybolan Fadime Görgülü’ye ilişkin dosyada aile bireylerinin ifadeleri ve önceki deliller yeniden değerlendirildi. Gürlek’in aktardığına göre Görgülü’nün yaşadığı yerde kadavra arama köpeği ve yer altı görüntüleme cihazlarıyla arama yapıldı.
Şüpheli Hava G.’nin ifadesinin ardından Görgülü’ye ait olduğu belirtilen üç bilezik ele geçirildi. Soruşturma kapsamında Hava G. ve İlhan G. tutuklandı. Görgülü’nün nerede olduğu ve olayın tüm yönleri henüz açıklığa kavuşmadı.

Gaziantep’te 15 yıllık cinayet dosyasında 10 gözaltı

Gaziantep’te 3 Ocak 2011’de silahlı saldırıda öldürülen Mehmet Kaya’nın dosyasında HTS kayıtları, baz istasyonu verileri, tanık anlatımları ve teşhis tutanakları yeniden incelendi. Bakanlığın değerlendirmesine göre bazı şüphelilerin Kaya’yı olay günü takip etmiş olabileceğine ilişkin bulgular elde edildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Açıklamada bu kişiler hakkında tutuklama kararı verildiğine ilişkin bilgi yer almadı.

Manisa’da araç parçası 11 yıllık dosyayı yeniden açtı

Manisa’da 6 Temmuz 2015’te yol üzerinde ölü bulunan 20 yaşındaki Meral Babacan’a ilişkin incelemede, adli emanette saklanan bir araç parçasının belirli Volkswagen modellerinde kullanılan yan ayna çerçevesi olduğu tespit edildi.
MOBESE ve plaka tanıma sistemi kayıtları yeniden karşılaştırılarak olay saatinde bölgede bulunan araca ulaşıldı. Gürlek’in açıklamasına göre aracın olay tarihindeki sahibi R.Ç., yakalanmasının ardından çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.
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