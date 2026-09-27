https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/fon-tasfiyesinde-magdur-olanlara-1-milyon-tl-formulu-odeme-plani-masada-1109068298.html
Fon tasfiyesinde mağdur olanlara 1 milyon TL formülü: Ödeme planı masada
Fon tasfiyesinde mağdur olanlara 1 milyon TL formülü: Ödeme planı masada
Sputnik Türkiye
Tasfiye kapsamındaki fonların yatırımcılarına ödeme için yeni seçenekler değerlendiriliyor. Sabah yazarı Dilek Güngör’ün aktardığına göre, 1 milyon TL’nin... 27.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-27T10:34+0300
2026-09-27T10:34+0300
2026-09-27T10:34+0300
ekonomi̇
dilek güngör
sermaye piyasası kurulu (spk)
takasbank
haberler
tl
fon
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Fon tasfiyesinden etkilenen yatırımcılara yönelik çözüm arayışında 1 milyon TL’nin altındaki birikimlere hızlı ödeme seçeneği öne çıktı. Sabah yazarı Dilek Güngör’ün aktardığı bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ekonomi bürokrasisi, ödemelerde para piyasası fonlarındaki yatırımcılara öncelik verilmesini değerlendirdi. Düzenlemeye ilişkin nihai karar henüz açıklanmadı.Güngör’ün aktardığı plana göre olası ödemelerde Takasbank’taki teminatlar ile fonların devlet iç borçlanma senetlerine (DİBS) yatırdığı kaynakların kullanılması üzerinde duruluyor. Bu yöntem ve 1 milyon TL eşiği, şu aşamada resmî olarak ilan edilmiş bir ödeme takvimi anlamına gelmiyor.Fon tasfiyesinde 66 fon için yeni değerlendirmeGüngör’ün verdiği bilgiye göre Bulls Portföy 15, Pardus Portföy 42, A1 Capital Portföy ise 9 fonun yatırımcılarına ödeme yapabileceğini iletti. Toplam 66 fonun tasfiye kapsamından çıkarılması bu nedenle gündeme gelebilir; bu yönde alınmış bir SPK kararı henüz bulunmuyor.Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül tarihli kararlarıyla 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar verildiğini duyurmuştu. Kurulun 23 Eylül açıklamasına göre bu fonlardaki tekil yatırımcı sayısı 455 bin 758. SPK, yatırımcıların süreçle ilgili resmî açıklamaları dikkate almasını istedi.Ödeme planında gözler salı gününe çevrildiGüngör’ün aktardığına göre seçeneklerin 29 Eylül Salı günü yapılması beklenen yeni toplantıda yeniden ele alınması planlanıyor. Fon yöneticilerinin bağlantılı bankalarına ilişkin de henüz bir karar alınmadığı belirtiliyor.SPK’nın bugüne kadar açıkladığı değişiklik ise tasfiye usulündeki belirli bir üç aylık sürenin altı aya çıkarılması oldu. Kurul, bu değişikliğin tasfiyenin mutlaka altı ay süreceği anlamına gelmediğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/fon-sorusturmasinda-yakalama-karari-verilmisti-erdin-ozel-gozaltina-alindi-1109067329.html
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dilek güngör, sermaye piyasası kurulu (spk), takasbank, haberler, tl, fon
dilek güngör, sermaye piyasası kurulu (spk), takasbank, haberler, tl, fon
Fon tasfiyesinde mağdur olanlara 1 milyon TL formülü: Ödeme planı masada
Tasfiye kapsamındaki fonların yatırımcılarına ödeme için yeni seçenekler değerlendiriliyor. Sabah yazarı Dilek Güngör’ün aktardığına göre, 1 milyon TL’nin altında birikimi bulunanlara hızlı ödeme yapılması ve para piyasası fonlarına öncelik verilmesi gündemde. Henüz kesinleşmiş bir ödeme kararı yok.
Fon tasfiyesinden etkilenen yatırımcılara yönelik çözüm arayışında 1 milyon TL’nin altındaki birikimlere hızlı ödeme seçeneği öne çıktı. Sabah yazarı Dilek Güngör’ün aktardığı bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ekonomi bürokrasisi, ödemelerde para piyasası fonlarındaki yatırımcılara öncelik verilmesini değerlendirdi. Düzenlemeye ilişkin nihai karar henüz açıklanmadı.
Güngör’ün aktardığı plana göre olası ödemelerde Takasbank’taki teminatlar ile fonların devlet iç borçlanma senetlerine (DİBS) yatırdığı kaynakların kullanılması üzerinde duruluyor. Bu yöntem ve 1 milyon TL eşiği, şu aşamada resmî olarak ilan edilmiş bir ödeme takvimi anlamına gelmiyor.
Fon tasfiyesinde 66 fon için yeni değerlendirme
Güngör’ün verdiği bilgiye göre Bulls Portföy 15, Pardus Portföy 42, A1 Capital Portföy ise 9 fonun yatırımcılarına ödeme yapabileceğini iletti. Toplam 66 fonun tasfiye kapsamından çıkarılması bu nedenle gündeme gelebilir; bu yönde alınmış bir SPK kararı henüz bulunmuyor.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül tarihli kararlarıyla 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar verildiğini duyurmuştu. Kurulun 23 Eylül açıklamasına göre bu fonlardaki tekil yatırımcı sayısı 455 bin 758. SPK, yatırımcıların süreçle ilgili resmî açıklamaları dikkate almasını istedi.
Ödeme planında gözler salı gününe çevrildi
Güngör’ün aktardığına göre seçeneklerin 29 Eylül Salı günü yapılması beklenen yeni toplantıda yeniden ele alınması planlanıyor. Fon yöneticilerinin bağlantılı bankalarına ilişkin de henüz bir karar alınmadığı belirtiliyor.
SPK’nın bugüne kadar açıkladığı değişiklik ise tasfiye usulündeki belirli bir üç aylık sürenin altı aya çıkarılması oldu. Kurul, bu değişikliğin tasfiyenin mutlaka altı ay süreceği anlamına gelmediğini bildirdi.