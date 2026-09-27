Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/fon-tasfiyesinde-magdur-olanlara-1-milyon-tl-formulu-odeme-plani-masada-1109068298.html
Fon tasfiyesinde mağdur olanlara 1 milyon TL formülü: Ödeme planı masada
Fon tasfiyesinde mağdur olanlara 1 milyon TL formülü: Ödeme planı masada
Sputnik Türkiye
Tasfiye kapsamındaki fonların yatırımcılarına ödeme için yeni seçenekler değerlendiriliyor. Sabah yazarı Dilek Güngör’ün aktardığına göre, 1 milyon TL’nin... 27.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-27T10:34+0300
2026-09-27T10:34+0300
ekonomi̇
dilek güngör
sermaye piyasası kurulu (spk)
takasbank
haberler
tl
fon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/13/1090541176_0:0:1273:716_1920x0_80_0_0_bef4ee0f85ce80bdf065c0a7473b7f37.jpg
Fon tasfiyesinden etkilenen yatırımcılara yönelik çözüm arayışında 1 milyon TL’nin altındaki birikimlere hızlı ödeme seçeneği öne çıktı. Sabah yazarı Dilek Güngör’ün aktardığı bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ekonomi bürokrasisi, ödemelerde para piyasası fonlarındaki yatırımcılara öncelik verilmesini değerlendirdi. Düzenlemeye ilişkin nihai karar henüz açıklanmadı.Güngör’ün aktardığı plana göre olası ödemelerde Takasbank’taki teminatlar ile fonların devlet iç borçlanma senetlerine (DİBS) yatırdığı kaynakların kullanılması üzerinde duruluyor. Bu yöntem ve 1 milyon TL eşiği, şu aşamada resmî olarak ilan edilmiş bir ödeme takvimi anlamına gelmiyor.Fon tasfiyesinde 66 fon için yeni değerlendirmeGüngör’ün verdiği bilgiye göre Bulls Portföy 15, Pardus Portföy 42, A1 Capital Portföy ise 9 fonun yatırımcılarına ödeme yapabileceğini iletti. Toplam 66 fonun tasfiye kapsamından çıkarılması bu nedenle gündeme gelebilir; bu yönde alınmış bir SPK kararı henüz bulunmuyor.Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül tarihli kararlarıyla 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar verildiğini duyurmuştu. Kurulun 23 Eylül açıklamasına göre bu fonlardaki tekil yatırımcı sayısı 455 bin 758. SPK, yatırımcıların süreçle ilgili resmî açıklamaları dikkate almasını istedi.Ödeme planında gözler salı gününe çevrildiGüngör’ün aktardığına göre seçeneklerin 29 Eylül Salı günü yapılması beklenen yeni toplantıda yeniden ele alınması planlanıyor. Fon yöneticilerinin bağlantılı bankalarına ilişkin de henüz bir karar alınmadığı belirtiliyor.SPK’nın bugüne kadar açıkladığı değişiklik ise tasfiye usulündeki belirli bir üç aylık sürenin altı aya çıkarılması oldu. Kurul, bu değişikliğin tasfiyenin mutlaka altı ay süreceği anlamına gelmediğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/fon-sorusturmasinda-yakalama-karari-verilmisti-erdin-ozel-gozaltina-alindi-1109067329.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/13/1090541176_159:0:1114:716_1920x0_80_0_0_5f1aa4b5ad781bba15de9ac8643b911b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dilek güngör, sermaye piyasası kurulu (spk), takasbank, haberler, tl, fon
dilek güngör, sermaye piyasası kurulu (spk), takasbank, haberler, tl, fon

Fon tasfiyesinde mağdur olanlara 1 milyon TL formülü: Ödeme planı masada

10:34 27.09.2026
© İHA5 ve 50 TL
5 ve 50 TL - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2026
© İHA
Abone ol
Tasfiye kapsamındaki fonların yatırımcılarına ödeme için yeni seçenekler değerlendiriliyor. Sabah yazarı Dilek Güngör’ün aktardığına göre, 1 milyon TL’nin altında birikimi bulunanlara hızlı ödeme yapılması ve para piyasası fonlarına öncelik verilmesi gündemde. Henüz kesinleşmiş bir ödeme kararı yok.
Fon tasfiyesinden etkilenen yatırımcılara yönelik çözüm arayışında 1 milyon TL’nin altındaki birikimlere hızlı ödeme seçeneği öne çıktı. Sabah yazarı Dilek Güngör’ün aktardığı bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ekonomi bürokrasisi, ödemelerde para piyasası fonlarındaki yatırımcılara öncelik verilmesini değerlendirdi. Düzenlemeye ilişkin nihai karar henüz açıklanmadı.
Güngör’ün aktardığı plana göre olası ödemelerde Takasbank’taki teminatlar ile fonların devlet iç borçlanma senetlerine (DİBS) yatırdığı kaynakların kullanılması üzerinde duruluyor. Bu yöntem ve 1 milyon TL eşiği, şu aşamada resmî olarak ilan edilmiş bir ödeme takvimi anlamına gelmiyor.

Fon tasfiyesinde 66 fon için yeni değerlendirme

Güngör’ün verdiği bilgiye göre Bulls Portföy 15, Pardus Portföy 42, A1 Capital Portföy ise 9 fonun yatırımcılarına ödeme yapabileceğini iletti. Toplam 66 fonun tasfiye kapsamından çıkarılması bu nedenle gündeme gelebilir; bu yönde alınmış bir SPK kararı henüz bulunmuyor.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül tarihli kararlarıyla 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar verildiğini duyurmuştu. Kurulun 23 Eylül açıklamasına göre bu fonlardaki tekil yatırımcı sayısı 455 bin 758. SPK, yatırımcıların süreçle ilgili resmî açıklamaları dikkate almasını istedi.

Ödeme planında gözler salı gününe çevrildi

Güngör’ün aktardığına göre seçeneklerin 29 Eylül Salı günü yapılması beklenen yeni toplantıda yeniden ele alınması planlanıyor. Fon yöneticilerinin bağlantılı bankalarına ilişkin de henüz bir karar alınmadığı belirtiliyor.
SPK’nın bugüne kadar açıkladığı değişiklik ise tasfiye usulündeki belirli bir üç aylık sürenin altı aya çıkarılması oldu. Kurul, bu değişikliğin tasfiyenin mutlaka altı ay süreceği anlamına gelmediğini bildirdi.
operasyon - gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2026
EKONOMİ
Fon soruşturmasında yakalama kararı verilmişti: Erdin Özel gözaltına alındı
09:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала