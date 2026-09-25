https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/zaharova-zelenskiy-uyusturucu-bagimlisi-bir-hasta-1109053402.html

Zaharova: Zelenskiy uyuşturucu bağımlısı bir hasta

Zaharova: Zelenskiy uyuşturucu bağımlısı bir hasta

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy’nin uluslararası etkinliklerdeki davranışlarının uyuşturucu bağımlılığından... 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T21:58+0300

2026-09-25T21:58+0300

2026-09-25T21:58+0300

dünya

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

vladimir zelenskiy

ukrayna

birleşmiş milletler (bm)

petro poroşenko

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus basınına yaptığı açıklamada Vladimir Zelenskiy’nin uluslararası etkinliklerdeki hal ve hareketlerinin uyuşturucu bağımlılığıyla bağlantılı olduğunu söyledi.Zaharova, "Zelenskiy hasta. Bu hastalık, onun derin uyuşturucu bağımlılığıyla bağlantılı" ifadelerini kullandı.Zaharova ayrıca, Ukrayna’nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun da geçmişte Zelenskiy’yi uyuşturucu kullanmakla suçladığını ve bu konuda tıbbi inceleme yapılmasını talep ettiğini hatırlattı.‘BM'de Rusça anlamıyormuş gibi yapıyorlar’Açıklamasında Ukrayna heyetinin Birleşmiş Milletler (BM) toplantılarındaki tavırlarına da değinen Zaharova, heyet üyelerinin Rusça bilmelerine rağmen bu dili anlamıyormuş gibi davrandıklarına dikkat çekti.Ukrayna heyetinin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un BM’deki konuşmaları sırasındaki tutumunu eleştiren Zaharova, “Ukrayna heyeti, söylenenleri anlamıyormuş gibi kulaklıklarını takıyor. Buna karşın Zelenskiy, BM Genel Merkezi’nde bulunduğu sırada bizzat Rusça konuşuyor ve çevresindekilerle bu dilde iletişim kuruyor” diye konuştu.

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir zelenskiy, ukrayna, birleşmiş milletler (bm), petro poroşenko