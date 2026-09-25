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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/bati-basini-trump-zelenskiyye-putin-ile-gorusmek-uzere-moskovaya-gitme-cagrisi-yapti-1109052944.html
Batı basını: Trump, Zelenskiy’ye Putin ile görüşmek üzere Moskova’ya gitme çağrısı yaptı
Batı basını: Trump, Zelenskiy’ye Putin ile görüşmek üzere Moskova’ya gitme çağrısı yaptı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerini yeniden başlatma çabaları kapsamında Vladimir Zelenskiy’ye Moskova’da Rusya... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T21:29+0300
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ukrayna kri̇zi̇
donald trump
vladimir zelenskiy
abd
ukrayna
moskova
bloomberg
kremlin
rusya
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Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump, daha önce benzer teklifleri defalarca reddeden Zelenskiy’ye bu hafta yeniden Moskova’ya gitme çağrısında bulundu.Haberde, “ABD’nin Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerini yeniden başlatma çabaları sürerken Donald Trump, Vladimir Zelenskiy’ye Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova’ya gitmesi yönünde yeniden çağrı yaptı” ifadelerine yer verildi.Bloomberg, Trump’ın talebinin Zelenskiy’de rahatsızlık yarattığını da aktardı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce yaptığı açıklamada, Rusya’nın Zelenskiy’yi Moskova’da ağırlamaya hazır olduğunu yinelemişti. Peskov ayrıca uzmanlar düzeyinde gerekli hazırlıklar tamamlanmadan liderler zirvesi düzenlenmesinin uygun olmayacağını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/rusya-disisleri-kievin-karpat-sekizlisi-girisimi-basarisiz-oldu-1109047592.html
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donald trump, vladimir zelenskiy, abd, ukrayna, moskova, bloomberg, kremlin, rusya
donald trump, vladimir zelenskiy, abd, ukrayna, moskova, bloomberg, kremlin, rusya

Batı basını: Trump, Zelenskiy’ye Putin ile görüşmek üzere Moskova’ya gitme çağrısı yaptı

21:29 25.09.2026
© AP Photo / Alex Brandon Donald Trump Zelenskiy
 Donald Trump Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
© AP Photo / Alex Brandon
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ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerini yeniden başlatma çabaları kapsamında Vladimir Zelenskiy’ye Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesini önerdiği belirtildi.
Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump, daha önce benzer teklifleri defalarca reddeden Zelenskiy’ye bu hafta yeniden Moskova’ya gitme çağrısında bulundu.
Haberde, “ABD’nin Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerini yeniden başlatma çabaları sürerken Donald Trump, Vladimir Zelenskiy’ye Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova’ya gitmesi yönünde yeniden çağrı yaptı” ifadelerine yer verildi.
Bloomberg, Trump’ın talebinin Zelenskiy’de rahatsızlık yarattığını da aktardı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce yaptığı açıklamada, Rusya’nın Zelenskiy’yi Moskova’da ağırlamaya hazır olduğunu yinelemişti. Peskov ayrıca uzmanlar düzeyinde gerekli hazırlıklar tamamlanmadan liderler zirvesi düzenlenmesinin uygun olmayacağını belirtmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
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