https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/spkdan-11-kisi-hakkinda-suc-duyurusu--1109054196.html
SPK'dan 11 kişi hakkında suç duyurusu
SPK'dan 11 kişi hakkında suç duyurusu
Sputnik Türkiye
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin inceleme sonucunda aralarında Emre... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T22:34+0300
2026-09-25T22:34+0300
2026-09-25T22:48+0300
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (OZATD) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemesini tamamladı.Kurul, inceleme sonucunda aralarında Emre Tezmen'in de bulunduğu 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.SPK'nın suç duyurusu kararı aldığı isimlerin İbrahim Bekçi, Ethem Umut Beytorun, Erdin Özel, Haldun Saffet İnal, Bülent Uygun, Emre Tezmen, Emir Münir Sarpyener, Kadir Boy, Kerem Alkın, Gül Ayşe Çolak ve Abdülkadir Özkan olduğu açıklandı.Aynı kişiler hakkında 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanırken, 5 kişinin lisansı da bu süre boyunca iptal edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/spkdan-tasfiye-edilen-fonlardaki-yatirimci-sayisini-acikladi-1108956567.html
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spk, sermaye piyasası kurulu (spk), fon, borsa, borsa i̇stanbul, borsa i̇stanbul anonim şirketi
spk, sermaye piyasası kurulu (spk), fon, borsa, borsa i̇stanbul, borsa i̇stanbul anonim şirketi
SPK'dan 11 kişi hakkında suç duyurusu
22:34 25.09.2026 (güncellendi: 22:48 25.09.2026)
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin inceleme sonucunda aralarında Emre Tezmen'in de bulunduğu 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (OZATD) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemesini tamamladı.
Kurul, inceleme sonucunda aralarında Emre Tezmen'in de bulunduğu 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
SPK'nın suç duyurusu kararı aldığı isimlerin İbrahim Bekçi, Ethem Umut Beytorun, Erdin Özel, Haldun Saffet İnal, Bülent Uygun, Emre Tezmen, Emir Münir Sarpyener, Kadir Boy, Kerem Alkın, Gül Ayşe Çolak ve Abdülkadir Özkan olduğu açıklandı.
Aynı kişiler hakkında 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanırken, 5 kişinin lisansı da bu süre boyunca iptal edildi.