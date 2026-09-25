https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/spkdan-11-kisi-hakkinda-suc-duyurusu--1109054196.html

SPK'dan 11 kişi hakkında suç duyurusu

SPK'dan 11 kişi hakkında suç duyurusu

Sputnik Türkiye

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin inceleme sonucunda aralarında Emre... 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T22:34+0300

2026-09-25T22:34+0300

2026-09-25T22:48+0300

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (OZATD) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemesini tamamladı.Kurul, inceleme sonucunda aralarında Emre Tezmen'in de bulunduğu 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.SPK'nın suç duyurusu kararı aldığı isimlerin İbrahim Bekçi, Ethem Umut Beytorun, Erdin Özel, Haldun Saffet İnal, Bülent Uygun, Emre Tezmen, Emir Münir Sarpyener, Kadir Boy, Kerem Alkın, Gül Ayşe Çolak ve Abdülkadir Özkan olduğu açıklandı.Aynı kişiler hakkında 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanırken, 5 kişinin lisansı da bu süre boyunca iptal edildi.

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