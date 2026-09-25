https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/yogun-bakimda-hastaya-ilac-enjekte-edildigi-iddia-edilmisti-2-saglik-calisanina-hapis-cezasi-1109036159.html
Yoğun bakımda hastaya ilaç enjekte edildiği iddia edilmişti: 2 sağlık çalışanına hapis cezası
Yoğun bakımda hastaya ilaç enjekte edildiği iddia edilmişti: 2 sağlık çalışanına hapis cezası
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Gaziantep’te özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi gören Abdurrezzak Baysal’ın ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, “olası kastla öldürme”... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T12:43+0300
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2026-09-25T12:43+0300
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Gaziantep’te özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören Abdurrezzak Baysal’ın, başka bir hastaya ait olduğu ve kas gevşetici olduğu öne sürülen ilacın enjekte edilmesinin ardından hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar açıklandı.3. Ağır Ceza Mahkemesi, “olası kastla öldürme” suçundan sanık Aslı Ersoy’a müebbet hapis, Mustafa Çelik’e ise 25 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, iki sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına da hükmetti.Sanıklar duruşmaya katılmadıDuruşmaya tutuksuz sanıklar Aslı Ersoy ve Mustafa Çelik katılmadı. Mahkeme salonunda sanıkların avukatları ile hayatını kaybeden Abdurrezzak Baysal’ın yakınları hazır bulundu.Sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürerek beraat talebinde bulundu. Duruşma savcısı ise sanıkların cezalandırılmasını istedi.Mahkemeden müebbet ve 25 yıl hapis cezasıYargılama sonunda mahkeme heyeti, “olası kastla öldürme” suçundan Aslı Ersoy’un müebbet hapis cezasına, Mustafa Çelik’in ise 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.Heyet ayrıca her iki sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.Olay yaklaşık 3 yıl önce yaşandıYaklaşık 3 yıl önce trafik kazası geçiren Abdurrezzak Baysal, özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi altına alındı.Baysal’ın, hemşire olarak görev yapan Aslı Ersoy ve hemşir Mustafa Çelik ile tartışma yaşadığı, ardından başka bir hastaya ait olduğu ve kas gevşetici olduğu öne sürülen ilacın enjekte edilmesi sonucu yaşamını yitirdiği iddia edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/trafik-kazasi-magdurlarinin-kisisel-verileri-sorusturmasinda-8-supheli-tutuklandi-1109035334.html
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yoğun bakım, gaziantep, mustafa çelik
yoğun bakım, gaziantep, mustafa çelik
Yoğun bakımda hastaya ilaç enjekte edildiği iddia edilmişti: 2 sağlık çalışanına hapis cezası
Gaziantep’te özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi gören Abdurrezzak Baysal’ın ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, “olası kastla öldürme” suçundan sağlık çalışanı Aslı Ersoy’a müebbet, Mustafa Çelik’e 25 yıl hapis cezası verdi. İki sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Gaziantep’te özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören Abdurrezzak Baysal’ın, başka bir hastaya ait olduğu ve kas gevşetici olduğu öne sürülen ilacın enjekte edilmesinin ardından hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar açıklandı.
3. Ağır Ceza Mahkemesi, “olası kastla öldürme” suçundan sanık Aslı Ersoy’a müebbet hapis, Mustafa Çelik’e ise 25 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, iki sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına da hükmetti.
Sanıklar duruşmaya katılmadı
Duruşmaya tutuksuz sanıklar Aslı Ersoy ve Mustafa Çelik katılmadı. Mahkeme salonunda sanıkların avukatları ile hayatını kaybeden Abdurrezzak Baysal’ın yakınları hazır bulundu.
Sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürerek beraat talebinde bulundu. Duruşma savcısı ise sanıkların cezalandırılmasını istedi.
Mahkemeden müebbet ve 25 yıl hapis cezası
Yargılama sonunda mahkeme heyeti, “olası kastla öldürme” suçundan Aslı Ersoy’un müebbet hapis cezasına, Mustafa Çelik’in ise 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Heyet ayrıca her iki sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.
Olay yaklaşık 3 yıl önce yaşandı
Yaklaşık 3 yıl önce trafik kazası geçiren Abdurrezzak Baysal, özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi altına alındı.
Baysal’ın, hemşire olarak görev yapan Aslı Ersoy ve hemşir Mustafa Çelik ile tartışma yaşadığı, ardından başka bir hastaya ait olduğu ve kas gevşetici olduğu öne sürülen ilacın enjekte edilmesi sonucu yaşamını yitirdiği iddia edilmişti.