https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/trafik-kazasi-magdurlarinin-kisisel-verileri-sorusturmasinda-8-supheli-tutuklandi-1109035334.html

Trafik kazası mağdurlarının kişisel verileri soruşturmasında 8 şüpheli tutuklandı

Trafik kazası mağdurlarının kişisel verileri soruşturmasında 8 şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek belirli hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine... 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T12:25+0300

2026-09-25T12:25+0300

2026-09-25T12:25+0300

türki̇ye

kaza

akın gürlek

i̇stanbul

ankara

sakarya

sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu (seddk)

anadolu cumhuriyet başsavcılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/01/1089934210_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a51a5f205d44dd5153a6bbfb851a8774.jpg

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek belirli hukuk büroları ile hasar danışmanlık şirketlerine verildiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada 8 şüpheli tutuklandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli ile cezaevinden getirilen 1 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.Hakimlik, 8 şüphelinin tutuklanmasına, 4 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.4 ilde 6 avukatlık ofisi ve 20 şirkete operasyonAdalet Bakanı Akın Gürlek, 21 Eylül’de NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların kişisel verilerini ele geçirenlere yönelik soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep’te 6 avukatlık ofisi ile 20 şirkette eş zamanlı arama ve gözaltı işlemlerinin başlatıldığını bildirmişti.Gürlek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinasyonunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda, trafik kazası geçiren vatandaşlara ait kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla temin edildiğinin ve bu bilgilerin belirli hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine verildiğinin saptandığını aktarmıştı.MASAK ve SEDDK incelemelerinde para transferleri tespit edildiBakan Gürlek’in açıklamasına göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) incelemeleri sonucunda bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustalarına olağan dışı nitelikte para transferleri gerçekleştirildiği belirlendi.253 bin kişi ve 15,6 milyar liralık haksız kazanç tespitiSoruşturma kapsamında ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekaletname alındığı ve bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşıldığını belirten Gürlek, olayla bağlantılı 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/otelde-1-milyon-dolarlik-vurgun-genel-mudur-de-isin-icinde-cikti--1109031631.html

türki̇ye

i̇stanbul

ankara

sakarya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kaza, akın gürlek, i̇stanbul, ankara, sakarya, sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu (seddk), anadolu cumhuriyet başsavcılığı