https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/turkiye---fransa-maci-ilk-11leri-belli-oldu-1109052393.html
Türkiye - Fransa maçı ilk 11'leri belli oldu
Türkiye - Fransa maçı ilk 11'leri belli oldu
Sputnik Türkiye
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında Türkiye ve Fransa'nın ilk 11'leri belli oldu. 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T20:51+0300
2026-09-25T20:51+0300
2026-09-25T20:51+0300
spor
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uğurcan çakır
zeki çelik
fransa
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında Türkiye ve Fransa, Kocaeli Stadı'nda karşı karşıya gelecek.Karşılaşma öncesinde Türkiye Milli Takımı ve Fransa Milli Takımı'nın ilk 11'i belli oldu.Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Salih Özcan, Arda Güler, Can Uzun, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz.Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Truffert, Rabiot, Kone, Dembele, Cherki, Olise, Mbappe.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/tff-duyurdu-serdal-adali-ertugrul-dogan-ve-okan-buruk-pfdkye-sevk-edildi-1109051799.html
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vincenzo montella, uğurcan çakır, zeki çelik, fransa, türkiye, maç, maç yayını, tarihi maç
vincenzo montella, uğurcan çakır, zeki çelik, fransa, türkiye, maç, maç yayını, tarihi maç
Türkiye - Fransa maçı ilk 11'leri belli oldu
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında Türkiye ve Fransa'nın ilk 11'leri belli oldu.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında Türkiye ve Fransa, Kocaeli Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma öncesinde Türkiye Milli Takımı ve Fransa Milli Takımı'nın ilk 11'i belli oldu.
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Salih Özcan, Arda Güler, Can Uzun, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz.
Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Truffert, Rabiot, Kone, Dembele, Cherki, Olise, Mbappe.