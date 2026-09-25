https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/tff-duyurdu-serdal-adali-ertugrul-dogan-ve-okan-buruk-pfdkye-sevk-edildi-1109051799.html
TFF duyurdu: Serdal Adalı, Ertuğrul Doğan ve Okan Buruk PFDK'ye sevk edildi
TFF duyurdu: Serdal Adalı, Ertuğrul Doğan ve Okan Buruk PFDK'ye sevk edildi
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, aralarında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Galatasaray Teknik... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T20:18+0300
2026-09-25T20:18+0300
2026-09-25T20:18+0300
spor
serdal adalı
ertuğrul doğan
türkiye futbol federasyonu (tff)
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
okan buruk
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
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TFF'nin açıklamasına göre Trabzonspor, Galatasaray'la oynanan karşılaşmadaki 'çirkin ve kötü tezahürat', 'saha olayları' ve 'talimatlara aykırı hareketler' gerekçeleriyle disipline gönderildi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise maç sonrası yaptığı ve 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik' olduğu belirtilen açıklamaları nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.Galatasaray da aynı karşılaşmadaki 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle disipline gönderilirken, teknik direktör Okan Buruk 'sportmenliğe aykırı hareket', futbolcu Lesley Chimuanya Ugochukwu ise 'kural dışı hareket' gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.Fenerbahçe, Eyüpspor maçındaki 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle, antrenör Dirk Kuyt ise 'talimatlara aykırı hareket' gerekçesiyle kurula gönderildi.Beşiktaş ise Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasındaki 'çirkin ve kötü tezahürat', 'saha olayları', 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' ve 'talimatlara aykırı hareket' gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildi. Kulüp Başkanı Serdal Adalı da 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları' nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderildi.Amed Sportif Faaliyetler, Başkan Nahit Eren ve teknik direktör Besnik Hasi'yle Arca Çorum FK ve Başkanı Savaş Balçık da çeşitli gerekçelerle PFDK'ye sevk edilenler arasında yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/tff-acikladi-dusan-vlahovicin-cezasi-belli-oldu-1108672457.html
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serdal adalı, ertuğrul doğan, türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), okan buruk, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
serdal adalı, ertuğrul doğan, türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), okan buruk, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
TFF duyurdu: Serdal Adalı, Ertuğrul Doğan ve Okan Buruk PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, aralarında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da bulunduğu çok sayıda isim ve kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'nin açıklamasına göre Trabzonspor, Galatasaray'la oynanan karşılaşmadaki 'çirkin ve kötü tezahürat', 'saha olayları' ve 'talimatlara aykırı hareketler' gerekçeleriyle disipline gönderildi.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise maç sonrası yaptığı ve 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik' olduğu belirtilen açıklamaları nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.
Galatasaray da aynı karşılaşmadaki 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle disipline gönderilirken, teknik direktör Okan Buruk 'sportmenliğe aykırı hareket', futbolcu Lesley Chimuanya Ugochukwu ise 'kural dışı hareket' gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.
Fenerbahçe, Eyüpspor maçındaki 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle, antrenör Dirk Kuyt ise 'talimatlara aykırı hareket' gerekçesiyle kurula gönderildi.
Beşiktaş ise Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasındaki 'çirkin ve kötü tezahürat', 'saha olayları', 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' ve 'talimatlara aykırı hareket' gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildi. Kulüp Başkanı Serdal Adalı da 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları' nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderildi.
Amed Sportif Faaliyetler, Başkan Nahit Eren ve teknik direktör Besnik Hasi'yle Arca Çorum FK ve Başkanı Savaş Balçık da çeşitli gerekçelerle PFDK'ye sevk edilenler arasında yer aldı.