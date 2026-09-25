https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/sanliurfa-depremi-sonrasi-bozova-fayi-icin-uzmanindan-kritik-uyari-7-buyuklugune-varan-deprem-1109024609.html

Şanlıurfa depremi sonrası Bozova Fayı için uzmanından kritik uyarı: '7 büyüklüğüne varan deprem üretebilir'

Şanlıurfa depremi sonrası Bozova Fayı için uzmanından kritik uyarı: '7 büyüklüğüne varan deprem üretebilir'

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Can kaybı veya yıkım yaşanmazken bazı kırsal yapılarda... 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T08:02+0300

2026-09-25T08:02+0300

2026-09-25T08:02+0300

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Şanlıurfa, 24 Eylül Perşembe günü saat 10.40’ta meydana gelen depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Karaköprü ilçesi olan depremin büyüklüğünü 5,4, derinliğini ise 7,39 kilometre olarak açıkladı.Sarsıntı Şanlıurfa kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Batman, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya başta olmak üzere çevre illerde hissedildi. Deprem sırasında çok sayıda kişi ev ve iş yerlerinden çıkarak açık alanlarda bekledi.Şanlıurfa depreminde can kaybı yaşanmadıŞanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, saha taramalarında can kaybı, yaralanma veya bina yıkımı tespit edilmediğini açıkladı.Şıldak, deprem nedeniyle kentteki bütün eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim faaliyetlerine 24 Eylül Perşembe günü için bir gün ara verildiğini duyurdu.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı ekipler de depremin ardından kırsal mahallelerde hasar tespit çalışması başlattı.Pınarbaşı Mahallesi’nde bazı yapılar hasar gördüDepremin merkez üssü olan kırsal Pınarbaşı Mahallesi’nde bazı ev ve ahırların duvarlarında derin çatlaklar ve kısmi çökmeler meydana geldi.Mahalle sakini Ahmet Baydilli, dört veya beş evde hasar bulunduğunu, bazı evlerin köşe bölümlerinin yıkıldığını, bazı yapılarda ise kısmi çatlaklar oluştuğunu söyledi. Ekiplerin Pınarbaşı ve çevresindeki incelemeleri sürüyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk belirlemelere göre ciddi bir olumsuzluk yaşanmadığını ve il müdürlüğü ekiplerinin sahada çalışmaya başladığını bildirdi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da ulaşım ve haberleşme altyapısında herhangi bir olumsuzluk belirlenmediğini açıkladı.Uzmandan Bozova Fayı açıklamasıDokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Şanlıurfa’daki 5,4 büyüklüğündeki depremin sürpriz olmadığını belirtti.Sözbilir, depremin 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından stres biriken alanlardan biriyle ilişkili olabileceğini ve bu nedenle “tetiklenmiş deprem” olarak değerlendirilebileceğini söyledi.Bozova Fayı’nın, 2026 yılında güncellenen Türkiye Diri Fay Haritası’nda 55 kilometre uzunluğunda, sağ yanal doğrultu atımlı diri fay olarak tanımlandığını kaydeden Sözbilir, fayın uzun dönemdir suskun olduğuna dikkat çekti.'7 büyüklüğüne varan deprem üretebilir'Prof. Dr. Sözbilir, mevcut bilimsel verilerin Bozova Fayı’nın 7 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu gösterdiğini ifade etti.Bu değerlendirme, yakın zamanda kesin olarak 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geleceği anlamına gelmiyor. Depremlerin zamanı mevcut bilimsel yöntemlerle kesin biçimde öngörülemiyor; açıklama, fayın uzunluğu ve jeolojik özellikleri üzerinden hesaplanan üretme kapasitesini ifade ediyor.Sözbilir ayrıca Bozova Fayı’nın 7 büyüklüğünde deprem üretmesi hâlinde Atatürk Barajı üzerindeki olası etkilerinin araştırılması gerektiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/turkiyede-hava-ikiye-bolunuyor-yaz-yeniden-geliyor-saganak-bazi-illeri-vuracak-1109023162.html

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murat kurum, abdulkadir uraloğlu, karaköprü, diyarbakır, mardin, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, afad, haberler, batman, deprem, deprem, deprem son dakika