https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/turkiyede-hava-ikiye-bolunuyor-yaz-yeniden-geliyor-saganak-bazi-illeri-vuracak-1109023162.html
Türkiye’de hava ikiye bölünüyor: Yaz yeniden geliyor ama sağanak bazı illeri vuracak
Türkiye’de hava ikiye bölünüyor: Yaz yeniden geliyor ama sağanak bazı illeri vuracak
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz, Hatay kıyıları, Erzincan ve Ardahan için sağanak yağış beklendiğini açıkladı. İç ve batı kesimlerde... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T06:59+0300
2026-09-25T06:59+0300
2026-09-25T07:00+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Hatay kıyıları, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken, güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.Batı bölgelerinde hava sıcaklığı artacakHava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmaması bekleniyor.Rüzgârın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Marmara’da bulutlar zamanla artacakMarmara Bölgesi’nin az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklıkları Bursa ve İstanbul’da 23, Çanakkale ve Kırklareli’nde 24 derece olacak.Ege Bölgesi’nde hava az bulutlu ve açık olacak. Akşam saatlerinden sonra bölge genelinde parçalı bulutlu havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların Afyonkarahisar’da 21, İzmir ve Manisa’da 26, Uşak’ta 22 dereceye ulaşması bekleniyor.Hatay kıyılarında gök gürültülü sağanakAkdeniz Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, sabah saatlerinde Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.Günün en yüksek sıcaklıkları Adana’da 31, Antalya’da 28, Hatay’da 30, Isparta’da 25 derece olacak.İç Anadolu Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların Ankara’da 20, Eskişehir’de 22, Konya’da 23, Nevşehir’de 21 derece olması bekleniyor.Karadeniz’in doğusunda yağış etkili olacakBatı Karadeniz’de parçalı ve az bulutlu hava hâkim olacak. Sıcaklıkların Bolu’da 21, Düzce ve Zonguldak’ta 22, Sinop’ta 24 dereceye çıkacağı tahmin ediliyor.Orta ve Doğu Karadeniz parçalı ve çok bulutlu olacak. Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz’de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Samsun’da 20, Trabzon’da 21, Rize’de 22 derece ölçülmesi beklenirken, bu üç kentte aralıklı sağanak görülecek. Amasya’da ise parçalı bulutlu havayla birlikte sıcaklık 21 derece olacak.Erzincan ve Ardahan’da öğleden sonra yağış varDoğu Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Öğleden sonra Erzincan ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.Sıcaklıkların Erzurum’da 26, Kars’ta 25, Malatya’da 28, Van’da 24 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Günün en yüksek sıcaklıkları Diyarbakır’da 33, Mardin’de 30, Siirt ve Şanlıurfa’da 32 derece olarak öngörülüyor.Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgâr bekleniyorDenizlerde Batı Karadeniz için fırtınamsı rüzgâr tahmini yapıldı. Rüzgârın doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esmesi bekleniyor. Dalgaların 1 ila 2 metre, batı kesimlerinde yer yer 2,5 metreye ulaşacağı öngörülüyor.Doğu Karadeniz’de rüzgârın kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor. Karadeniz’in doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken görüşün iyi olacağı bildirildi.Marmara ve Ege’de dalga yüksekliği artacakMarmara Denizi’nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Rüzgârın doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esmesi; dalgaların 0,5 ila 1,5 metre, yer yer 2,5 metreye ulaşması öngörülüyor.Ege Denizi’nde hava az bulutlu ve açık olacak. Kuzey Ege’de rüzgâr kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege’de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde rüzgâr bekleniyor. Dalga yüksekliğinin güney kesimlerde 2,5 metreye çıkabileceği tahmin ediliyor.Doğu Akdeniz’in doğusunda sağanakAkdeniz’de parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, Doğu Akdeniz’in doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Rüzgârın genel olarak 3 ila 5 kuvvetinde, dalgaların ise 1 ila 2 metre yüksekliğinde olması bekleniyor.Van Gölü’nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Rüzgârın batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde eseceği; dalga yüksekliğinin 0,25 ila 0,50 metre arasında olacağı tahmin ediliyor. Denizlerde ve Van Gölü’nde görüşün iyi olması bekleniyor.
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meteoroloji genel müdürlüğü, doğu karadeniz, ardahan, batı karadeniz, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu
meteoroloji genel müdürlüğü, doğu karadeniz, ardahan, batı karadeniz, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu
Türkiye’de hava ikiye bölünüyor: Yaz yeniden geliyor ama sağanak bazı illeri vuracak
06:59 25.09.2026 (güncellendi: 07:00 25.09.2026)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz, Hatay kıyıları, Erzincan ve Ardahan için sağanak yağış beklendiğini açıkladı. İç ve batı kesimlerde sıcaklıkların artacağı tahmin edilirken, Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgâr öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Hatay kıyıları, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken, güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.
Batı bölgelerinde hava sıcaklığı artacak
Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmaması bekleniyor.
Rüzgârın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Marmara’da bulutlar zamanla artacak
Marmara Bölgesi’nin
az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklıkları Bursa ve İstanbul’da 23
, Çanakkale ve Kırklareli’nde 24 derece
olacak.
Ege Bölgesi’nde
hava az bulutlu ve açık olacak. Akşam saatlerinden sonra bölge genelinde parçalı bulutlu havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların Afyonkarahisar’da 21
, İzmir ve Manisa’da 26
, Uşak’ta 22 dereceye
ulaşması bekleniyor.
Hatay kıyılarında gök gürültülü sağanak
Akdeniz Bölgesi’nde
parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, sabah saatlerinde Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
görülecek.
Günün en yüksek sıcaklıkları Adana’da 31
, Antalya’da 28
, Hatay’da 30
, Isparta’da 25 derece
olacak.
İç Anadolu Bölgesi’nin
parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların Ankara’da 20
, Eskişehir’de 22
, Konya’da 23
, Nevşehir’de 21 derece
olması bekleniyor.
Karadeniz’in doğusunda yağış etkili olacak
Batı Karadeniz’de
parçalı ve az bulutlu hava hâkim olacak. Sıcaklıkların Bolu’da 21
, Düzce ve Zonguldak’ta 22
, Sinop’ta 24 dereceye
çıkacağı tahmin ediliyor.
Orta ve Doğu Karadeniz
parçalı ve çok bulutlu olacak. Orta Karadeniz
kıyıları ile Doğu Karadeniz’de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
bekleniyor.
Samsun’da 20, Trabzon’da 21, Rize’de 22 derece ölçülmesi beklenirken, bu üç kentte aralıklı sağanak görülecek. Amasya’da ise parçalı bulutlu havayla birlikte sıcaklık 21 derece olacak.
Erzincan ve Ardahan’da öğleden sonra yağış var
Doğu Anadolu Bölgesi’nde
parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Öğleden sonra Erzincan ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
öngörülüyor.
Sıcaklıkların Erzurum’da 26, Kars’ta 25, Malatya’da 28, Van’da 24 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde
hava parçalı ve az bulutlu olacak. Günün en yüksek sıcaklıkları Diyarbakır’da 33
, Mardin’de 30
, Siirt ve Şanlıurfa’da 32 derece
olarak öngörülüyor.
Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgâr bekleniyor
Denizlerde Batı Karadeniz için fırtınamsı rüzgâr tahmini yapıldı. Rüzgârın doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esmesi bekleniyor. Dalgaların 1 ila 2 metre, batı kesimlerinde yer yer 2,5 metreye ulaşacağı öngörülüyor.
Doğu Karadeniz’de rüzgârın kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor. Karadeniz’in doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken görüşün iyi olacağı bildirildi.
Marmara ve Ege’de dalga yüksekliği artacak
Marmara Denizi’nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Rüzgârın doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esmesi; dalgaların 0,5 ila 1,5 metre, yer yer 2,5 metreye ulaşması öngörülüyor.
Ege Denizi’nde hava az bulutlu ve açık olacak. Kuzey Ege’de rüzgâr kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege’de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde rüzgâr bekleniyor. Dalga yüksekliğinin güney kesimlerde 2,5 metreye çıkabileceği tahmin ediliyor.
Doğu Akdeniz’in doğusunda sağanak
Akdeniz’de
parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, Doğu Akdeniz’in doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Rüzgârın genel olarak 3 ila 5 kuvvetinde, dalgaların ise 1 ila 2 metre yüksekliğinde olması bekleniyor.
Van Gölü’nde
hava parçalı ve az bulutlu olacak. Rüzgârın batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde eseceği; dalga yüksekliğinin 0,25 ila 0,50 metre arasında olacağı tahmin ediliyor. Denizlerde ve Van Gölü’nde görüşün iyi olması bekleniyor.