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Rusya Dışişleri: Kiev’in ‘Karpat Sekizlisi’ girişimi başarısız oldu
Rusya Dışişleri: Kiev’in ‘Karpat Sekizlisi’ girişimi başarısız oldu
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’nın bölgesel bir işbirliği platformu olarak hayata geçirmeye çalıştığı “Karpat Sekizlisi”... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T17:23+0300
2026-09-25T17:23+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayınlanan açıklamasında Zaharova, Kiev rejiminin “Karpat Sekizlisi” adı altında kalıcı bir bölgesel platform oluşturma girişiminin başarısız olduğunu ifade etti.Zaharova, “Zirve diplomatik bir fiyaskoyla sonuçlandı. Kiev yönetimi kalıcı bir bölgesel format oluşturmayı başaramadı. Bazı Avrupa başkentleri, en üst düzeyde bu girişimden uzak durmayı tercih etti” ifadelerini kullandı.Zaharova, Avusturya, Macaristan, Polonya, Sırbistan, Slovakya, Romanya, Ukrayna ve Çekya’nın yer aldığı “Karpat Sekizlisi”nin kuruluş zirvesinin 18-20 Eylül tarihlerinde Ukrayna’nın İvano-Frankivsk bölgesinde düzenlendiğini belirtti.Girişimin, Kiev rejiminin Rusya ile yürüttüğü askeri mücadele kapsamında enerji ve lojistik alanlarında destek talep etmesiyle sınırlı kaldığını ifade eden Zaharova, Ukrayna’nın bölge ülkelerini bu platform üzerinden “yeni askeri maceralara” çekemeyeceğini vurguladı.Komşu ülkelerin liderlerinin, Vladimir Zelenskiy’nin girişimlerine temkinli yaklaştığını belirten Zaharova, söz konusu ülkelerin Ukrayna ile enerji tesisleri inşa etme veya mevcut tesisleri ortak kullanma konusunda acele etmeyecekleri mesajını verdiğini aktardı.Zaharova, bazı katılımcıların daha sert değerlendirmelerde bulunduğunu belirterek, Kiev rejiminin bölge ülkelerini jeopolitik ve askeri girişimlerine dahil etmesinin mümkün olmadığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/zaharova-ukrayna-istihbarati-secimler-nedeniyle-donbass-sakinlerini-tehdit-etti-1109046818.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, macaristan, sırbistan, avusturya
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, macaristan, sırbistan, avusturya

Rusya Dışişleri: Kiev’in ‘Karpat Sekizlisi’ girişimi başarısız oldu

17:23 25.09.2026
© Rusya Dışişleri BakanlığıRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
© Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’nın bölgesel bir işbirliği platformu olarak hayata geçirmeye çalıştığı “Karpat Sekizlisi” girişiminin “diplomatik fiyaskoyla” sonuçlandığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayınlanan açıklamasında Zaharova, Kiev rejiminin “Karpat Sekizlisi” adı altında kalıcı bir bölgesel platform oluşturma girişiminin başarısız olduğunu ifade etti.
Zaharova, “Zirve diplomatik bir fiyaskoyla sonuçlandı. Kiev yönetimi kalıcı bir bölgesel format oluşturmayı başaramadı. Bazı Avrupa başkentleri, en üst düzeyde bu girişimden uzak durmayı tercih etti” ifadelerini kullandı.
Zaharova, Avusturya, Macaristan, Polonya, Sırbistan, Slovakya, Romanya, Ukrayna ve Çekya’nın yer aldığı “Karpat Sekizlisi”nin kuruluş zirvesinin 18-20 Eylül tarihlerinde Ukrayna’nın İvano-Frankivsk bölgesinde düzenlendiğini belirtti.
Girişimin, Kiev rejiminin Rusya ile yürüttüğü askeri mücadele kapsamında enerji ve lojistik alanlarında destek talep etmesiyle sınırlı kaldığını ifade eden Zaharova, Ukrayna’nın bölge ülkelerini bu platform üzerinden “yeni askeri maceralara” çekemeyeceğini vurguladı.
Komşu ülkelerin liderlerinin, Vladimir Zelenskiy’nin girişimlerine temkinli yaklaştığını belirten Zaharova, söz konusu ülkelerin Ukrayna ile enerji tesisleri inşa etme veya mevcut tesisleri ortak kullanma konusunda acele etmeyecekleri mesajını verdiğini aktardı.
Zaharova, bazı katılımcıların daha sert değerlendirmelerde bulunduğunu belirterek, Kiev rejiminin bölge ülkelerini jeopolitik ve askeri girişimlerine dahil etmesinin mümkün olmadığını kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
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