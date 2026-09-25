https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/zaharova-ukrayna-istihbarati-secimler-nedeniyle-donbass-sakinlerini-tehdit-etti-1109046818.html
Zaharova: Ukrayna istihbaratı, seçimler nedeniyle Donbass sakinlerini tehdit etti
Zaharova: Ukrayna istihbaratı, seçimler nedeniyle Donbass sakinlerini tehdit etti
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna istihbarat servislerinin Rusya Devlet Duması seçimlerine katılmaları halinde Donbass ve Novorossiya... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T16:58+0300
2026-09-25T16:58+0300
2026-09-25T16:58+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Zaharova, Ukrayna istihbarat birimlerinin Donbass ve Novorossiya’daki halkı korkutmak amacıyla çeşitli girişimlerde bulunduğunu ifade etti.Bölge sakinlerinin “işgal yönetimlerine yardım etmek” suçlamasıyla cezai sorumluluğa çarptırılmakla tehdit edildiğini aktaran Zaharova, ayrıca sandık kurulu üyelerine yönelik “terör eylemleri gerçekleştirildiğini” kaydetti.Zaharova, saldırıların özellikle Donbass ve Novorossiya’yı hedef aldığına dikkat çekerek, bu bölgelerde yaşayanların ilk kez “tarihi vatanlarının parlamentosunu” seçtiklerini vurguladı.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin saldırıları sonucunda 70’ten fazla yerel ve bölgesel seçim komisyonu binasının hasar gördüğünü belirten Zaharova, son bir haftada 4’ü çocuk 41 kişinin hayatını kaybettiğini, 18’i çocuk 338 kişinin de yaralandığını açıkladı.Zaharova; en fazla can kaybı ve yaralanmanın Donetsk ve Lugansk'ın yanı sıra Belgorod, Zaporojye, Herson, Moskova ve Rostov bölgelerinde yaşandığını sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/rusya-merkez-secim-komisyonu-secim-doneminde-28-milyon-mudahale-girisimi-1109035007.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, donbass, donetsk, novorossiya, rusya devlet duması
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, donbass, donetsk, novorossiya, rusya devlet duması
Zaharova: Ukrayna istihbaratı, seçimler nedeniyle Donbass sakinlerini tehdit etti
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna istihbarat servislerinin Rusya Devlet Duması seçimlerine katılmaları halinde Donbass ve Novorossiya sakinlerini cezai yaptırımla tehdit ettiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Zaharova, Ukrayna istihbarat birimlerinin Donbass ve Novorossiya’daki halkı korkutmak amacıyla çeşitli girişimlerde bulunduğunu ifade etti.
Bölge sakinlerinin “işgal yönetimlerine yardım etmek” suçlamasıyla cezai sorumluluğa çarptırılmakla tehdit edildiğini aktaran Zaharova, ayrıca sandık kurulu üyelerine yönelik “terör eylemleri gerçekleştirildiğini” kaydetti.
Zaharova, saldırıların özellikle Donbass ve Novorossiya’yı hedef aldığına dikkat çekerek, bu bölgelerde yaşayanların ilk kez “tarihi vatanlarının parlamentosunu” seçtiklerini vurguladı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin saldırıları sonucunda 70’ten fazla yerel ve bölgesel seçim komisyonu binasının hasar gördüğünü belirten Zaharova, son bir haftada 4’ü çocuk 41 kişinin hayatını kaybettiğini, 18’i çocuk 338 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Zaharova; en fazla can kaybı ve yaralanmanın Donetsk ve Lugansk'ın yanı sıra Belgorod, Zaporojye, Herson, Moskova ve Rostov bölgelerinde yaşandığını sözlerine ekledi.