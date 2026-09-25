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Milli sporcu Emrah Yaşar, Avrupa şampiyonu oldu
Milli sporcu Emrah Yaşar, Avrupa şampiyonu oldu
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Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Emrah Yaşar, erkekler 90 kiloda altın madalya kazandı. 25.09.2026, Sputnik Türkiye
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Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nın finalinde milli sporcu Emrah Yaşar ve İspanyol Enmanuel Reyes Pla karşılaştı.Yaşar, erkekler 90 kiloda rakibini 5-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez finale çıkan milli boksör, Türkiye'nin erkekler ağır sıklet kategorisinde Avrupa şampiyonaları tarihindeki ilk altın madalyasını kazandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/busenaz-surmeneli-avrupa-sampiyonu-oldu-1109050575.html
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bulgaristan, boks, uluslararası boks birliği, uluslararası boks federasyonu (ibf), türkiye boks federasyonu
bulgaristan, boks, uluslararası boks birliği, uluslararası boks federasyonu (ibf), türkiye boks federasyonu

Milli sporcu Emrah Yaşar, Avrupa şampiyonu oldu

21:34 25.09.2026 (güncellendi: 21:37 25.09.2026)
© AA / Osmancan GürdoğanMilli sporcu Emrah Yaşar, erkekler 90 kiloda altın madalya kazandı
Milli sporcu Emrah Yaşar, erkekler 90 kiloda altın madalya kazandı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
© AA / Osmancan Gürdoğan
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Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Emrah Yaşar, erkekler 90 kiloda altın madalya kazandı.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nın finalinde milli sporcu Emrah Yaşar ve İspanyol Enmanuel Reyes Pla karşılaştı.
Yaşar, erkekler 90 kiloda rakibini 5-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.
Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez finale çıkan milli boksör, Türkiye'nin erkekler ağır sıklet kategorisinde Avrupa şampiyonaları tarihindeki ilk altın madalyasını kazandı.
Busenaz Sürmeneli - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
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Busenaz Sürmeneli, Avrupa şampiyonu oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mesajı
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