https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/milli-sporcu-emrah-yasar-avrupa-sampiyonu-oldu-1109053264.html
Milli sporcu Emrah Yaşar, Avrupa şampiyonu oldu
Milli sporcu Emrah Yaşar, Avrupa şampiyonu oldu
Sputnik Türkiye
Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Emrah Yaşar, erkekler 90 kiloda altın madalya kazandı. 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T21:34+0300
2026-09-25T21:34+0300
2026-09-25T21:37+0300
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Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nın finalinde milli sporcu Emrah Yaşar ve İspanyol Enmanuel Reyes Pla karşılaştı.Yaşar, erkekler 90 kiloda rakibini 5-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez finale çıkan milli boksör, Türkiye'nin erkekler ağır sıklet kategorisinde Avrupa şampiyonaları tarihindeki ilk altın madalyasını kazandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/busenaz-surmeneli-avrupa-sampiyonu-oldu-1109050575.html
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bulgaristan, boks, uluslararası boks birliği, uluslararası boks federasyonu (ibf), türkiye boks federasyonu
bulgaristan, boks, uluslararası boks birliği, uluslararası boks federasyonu (ibf), türkiye boks federasyonu
Milli sporcu Emrah Yaşar, Avrupa şampiyonu oldu
21:34 25.09.2026 (güncellendi: 21:37 25.09.2026)
Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Emrah Yaşar, erkekler 90 kiloda altın madalya kazandı.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nın finalinde milli sporcu Emrah Yaşar ve İspanyol Enmanuel Reyes Pla karşılaştı.
Yaşar, erkekler 90 kiloda rakibini 5-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.
Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez finale çıkan milli boksör, Türkiye'nin erkekler ağır sıklet kategorisinde Avrupa şampiyonaları tarihindeki ilk altın madalyasını kazandı.