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Busenaz Sürmeneli, Avrupa şampiyonu oldu
Busenaz Sürmeneli, Avrupa şampiyonu oldu
Sputnik Türkiye
Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli, kadınlar 70 kiloda Avrupa şampiyonu oldu. 25.09.2026, Sputnik Türkiye
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spor
busenaz sürmeneli
bulgaristan
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boks
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Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nın finalinde İngiliz Chantelle Reid'le milli sporcu Busenaz Sürmeneli karşılaştı.Sürmeneli, rakibini mağlup ederek kadınlar 70 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.Olimpiyat ve 3 dünya şampiyonluğu bulunan milli boksör, Avrupa şampiyonalarında üst üste ikinci kez altın madalya kazandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/milli-boksor-hatice-akbas-avrupa-sampiyonu-oldu-1109047904.html
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busenaz sürmeneli, bulgaristan, türkiye, boks, uluslararası boks birliği, türkiye boks federasyonu
busenaz sürmeneli, bulgaristan, türkiye, boks, uluslararası boks birliği, türkiye boks federasyonu

Busenaz Sürmeneli, Avrupa şampiyonu oldu

19:05 25.09.2026 (güncellendi: 19:20 25.09.2026)
© AABusenaz Sürmeneli
Busenaz Sürmeneli - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
© AA
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Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli, kadınlar 70 kiloda Avrupa şampiyonu oldu.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nın finalinde İngiliz Chantelle Reid'le milli sporcu Busenaz Sürmeneli karşılaştı.
Sürmeneli, rakibini mağlup ederek kadınlar 70 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.
Olimpiyat ve 3 dünya şampiyonluğu bulunan milli boksör, Avrupa şampiyonalarında üst üste ikinci kez altın madalya kazandı.
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