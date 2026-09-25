https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/mamdaniden-netanyahuya-bm-konusmasi-tepkisi-asilsiz-yalanlari-tekrarliyor-1109023818.html
Mamdani'den Netanyahu'ya BM konuşması tepkisi: 'Asılsız yalanları tekrarlıyor'
Mamdani'den Netanyahu'ya BM konuşması tepkisi: 'Asılsız yalanları tekrarlıyor'
Sputnik Türkiye
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki konuşmasına tepki gösterdi... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T07:38+0300
2026-09-25T07:38+0300
2026-09-25T07:38+0300
dünya
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
gazze
i̇srail
new york
abd
haberler
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New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 24 Eylül’de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmaya sert sözlerle karşılık verdi.Netanyahu konuşmasında, kendisini “savaş suçlusu” olarak nitelendiren Mamdani’yi hedef aldı. Mamdani ise New York yerel basınına yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı’nın Filistinlilere yönelik eylemlerini meşrulaştırmak amacıyla “asılsız yalanları” tekrarladığını savundu.Mamdani'den Netanyahu'ya UCM hatırlatmasıNetanyahu’nun BM kürsüsündeki ifadelerine tepki gösteren Mamdani, “Hiçbir yalan, onun savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediği iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesinin tutuklama kararının muhatabı olduğu gerçeğini değiştiremez” dedi.Mamdani’nin açıklamasında kullandığı “soykırım” ifadesi kendi siyasi ve hukuki değerlendirmesini yansıtıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından çıkarılan tutuklama kararı ise soykırım suçlamasına değil, Gazze’de işlendiği öne sürülen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlara dayanıyor.UCM Ön Yargılama Dairesi, İsrail’in yetki itirazlarını reddederek Netanyahu ve dönemin İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında 21 Kasım 2024’te tutuklama kararı çıkarmıştı.Gracie Mansion’da zeytin ağacı diktiMamdani, Netanyahu’nun BM Genel Kurulunda konuştuğu saatlerde sosyal medya platformu X üzerinden videolu bir paylaşım yaptı.“Dün gece Gazze’den gelen Filistinli ailelerle birlikte Gracie Mansion’da bir zeytin ağacı diktim” diyen Mamdani, paylaşımını “Barış geleceğimiz olsun” sözleriyle tamamladı.Görüntülerde Mamdani’nin, Gazze’den gelen Filistinli bir aileyle birlikte belediye başkanlığı konutu Gracie Mansion’ın bahçesindeki büyük bir saksıya zeytin fidanı diktiği ve daha sonra aileyle akşam yemeği yediği görüldü.Netanyahu için federal makamlara çağrı yapmıştıMamdani, Temmuz 2026’da yaptığı açıklamada, New York şehir yönetiminin UCM kararını uygulamak için gerekli yasal yetkiye sahip olmadığını kabul etmişti.Buna karşın Mamdani, Netanyahu’nun New York’a gelmesi durumunda ABD federal makamlarına, UCM tarafından çıkarılan tutuklama kararını uygulamaları çağrısında bulunmuştu.ABD, Roma Statüsü’ne taraf olmadığı için UCM’nin tutuklama kararlarının ülkede uygulanması hukuken ve siyasi açıdan tartışmalı bir konu olmayı sürdürüyor. Netanyahu ise hakkındaki suçlamaları reddediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/abd-senatosu-iran-saldirilarinin-sona-erdirilmesini-ongoren-tasariyi-reddetti-1109022748.html
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birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), gazze, i̇srail, new york, abd, haberler, roma
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), gazze, i̇srail, new york, abd, haberler, roma
Mamdani'den Netanyahu'ya BM konuşması tepkisi: 'Asılsız yalanları tekrarlıyor'
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki konuşmasına tepki gösterdi. Netanyahu’nun “asılsız yalanları” tekrarladığını savunan Mamdani, İsrail Başbakanı hakkındaki UCM tutuklama kararını hatırlattı.
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 24 Eylül’de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmaya sert sözlerle karşılık verdi.
Netanyahu konuşmasında, kendisini “savaş suçlusu” olarak nitelendiren Mamdani’yi hedef aldı. Mamdani ise New York
yerel basınına yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı’nın Filistinlilere yönelik eylemlerini meşrulaştırmak amacıyla “asılsız yalanları” tekrarladığını savundu.
Mamdani'den Netanyahu'ya UCM hatırlatması
Netanyahu’nun BM kürsüsündeki ifadelerine tepki gösteren Mamdani, “Hiçbir yalan, onun savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediği iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesinin tutuklama kararının muhatabı olduğu gerçeğini değiştiremez” dedi.
Mamdani’nin açıklamasında kullandığı “soykırım”
ifadesi kendi siyasi ve hukuki değerlendirmesini yansıtıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)
tarafından çıkarılan tutuklama kararı ise soykırım suçlamasına değil, Gazze’de
işlendiği öne sürülen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlara
dayanıyor.
UCM Ön Yargılama Dairesi, İsrail’in
yetki itirazlarını reddederek Netanyahu ve dönemin İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant
hakkında 21 Kasım 2024’te tutuklama kararı çıkarmıştı.
Gracie Mansion’da zeytin ağacı dikti
Mamdani, Netanyahu’nun BM Genel Kurulunda konuştuğu saatlerde sosyal medya platformu X
üzerinden videolu bir paylaşım yaptı.
“Dün gece Gazze’den gelen Filistinli ailelerle birlikte Gracie Mansion’da bir zeytin ağacı diktim” diyen Mamdani, paylaşımını “Barış geleceğimiz olsun” sözleriyle tamamladı.
Görüntülerde Mamdani’nin, Gazze’den gelen Filistinli bir aileyle birlikte belediye başkanlığı konutu Gracie Mansion’ın bahçesindeki büyük bir saksıya zeytin fidanı diktiği ve daha sonra aileyle akşam yemeği yediği görüldü.
Netanyahu için federal makamlara çağrı yapmıştı
Mamdani, Temmuz 2026’da yaptığı açıklamada, New York şehir yönetiminin UCM kararını uygulamak için gerekli yasal yetkiye sahip olmadığını kabul etmişti.
Buna karşın Mamdani, Netanyahu’nun New York’a gelmesi durumunda ABD federal makamlarına, UCM tarafından çıkarılan tutuklama kararını uygulamaları çağrısında bulunmuştu.
ABD
, Roma Statüsü’ne taraf olmadığı
için UCM’nin tutuklama kararlarının ülkede uygulanması hukuken ve siyasi açıdan tartışmalı bir konu olmayı sürdürüyor. Netanyahu ise hakkındaki suçlamaları reddediyor.