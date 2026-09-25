https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/mamdaniden-netanyahuya-bm-konusmasi-tepkisi-asilsiz-yalanlari-tekrarliyor-1109023818.html

Mamdani'den Netanyahu'ya BM konuşması tepkisi: 'Asılsız yalanları tekrarlıyor'

Mamdani'den Netanyahu'ya BM konuşması tepkisi: 'Asılsız yalanları tekrarlıyor'

Sputnik Türkiye

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki konuşmasına tepki gösterdi... 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T07:38+0300

2026-09-25T07:38+0300

2026-09-25T07:38+0300

dünya

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

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New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 24 Eylül’de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmaya sert sözlerle karşılık verdi.Netanyahu konuşmasında, kendisini “savaş suçlusu” olarak nitelendiren Mamdani’yi hedef aldı. Mamdani ise New York yerel basınına yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı’nın Filistinlilere yönelik eylemlerini meşrulaştırmak amacıyla “asılsız yalanları” tekrarladığını savundu.Mamdani'den Netanyahu'ya UCM hatırlatmasıNetanyahu’nun BM kürsüsündeki ifadelerine tepki gösteren Mamdani, “Hiçbir yalan, onun savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediği iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesinin tutuklama kararının muhatabı olduğu gerçeğini değiştiremez” dedi.Mamdani’nin açıklamasında kullandığı “soykırım” ifadesi kendi siyasi ve hukuki değerlendirmesini yansıtıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından çıkarılan tutuklama kararı ise soykırım suçlamasına değil, Gazze’de işlendiği öne sürülen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlara dayanıyor.UCM Ön Yargılama Dairesi, İsrail’in yetki itirazlarını reddederek Netanyahu ve dönemin İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında 21 Kasım 2024’te tutuklama kararı çıkarmıştı.Gracie Mansion’da zeytin ağacı diktiMamdani, Netanyahu’nun BM Genel Kurulunda konuştuğu saatlerde sosyal medya platformu X üzerinden videolu bir paylaşım yaptı.“Dün gece Gazze’den gelen Filistinli ailelerle birlikte Gracie Mansion’da bir zeytin ağacı diktim” diyen Mamdani, paylaşımını “Barış geleceğimiz olsun” sözleriyle tamamladı.Görüntülerde Mamdani’nin, Gazze’den gelen Filistinli bir aileyle birlikte belediye başkanlığı konutu Gracie Mansion’ın bahçesindeki büyük bir saksıya zeytin fidanı diktiği ve daha sonra aileyle akşam yemeği yediği görüldü.Netanyahu için federal makamlara çağrı yapmıştıMamdani, Temmuz 2026’da yaptığı açıklamada, New York şehir yönetiminin UCM kararını uygulamak için gerekli yasal yetkiye sahip olmadığını kabul etmişti.Buna karşın Mamdani, Netanyahu’nun New York’a gelmesi durumunda ABD federal makamlarına, UCM tarafından çıkarılan tutuklama kararını uygulamaları çağrısında bulunmuştu.ABD, Roma Statüsü’ne taraf olmadığı için UCM’nin tutuklama kararlarının ülkede uygulanması hukuken ve siyasi açıdan tartışmalı bir konu olmayı sürdürüyor. Netanyahu ise hakkındaki suçlamaları reddediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/abd-senatosu-iran-saldirilarinin-sona-erdirilmesini-ongoren-tasariyi-reddetti-1109022748.html

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birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), gazze, i̇srail, new york, abd, haberler, roma