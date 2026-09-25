https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/abd-senatosu-iran-saldirilarinin-sona-erdirilmesini-ongoren-tasariyi-reddetti-1109022748.html
ABD Senatosu, İran saldırılarının sona erdirilmesini öngören tasarıyı reddetti
ABD Senatosu, İran saldırılarının sona erdirilmesini öngören tasarıyı reddetti
Sputnik Türkiye
ABD Senatosu, Başkan Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik saldırılarını sona erdirmesini isteyen karar tasarısını 49'a karşı 50 oyla reddetti. 25.09.2026, Sputnik Türkiye
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2026-09-25T04:30+0300
2026-09-25T04:30+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
abd senatosu
temsilciler meclisi
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ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'a ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını sonlandırma çağrısı yapan karar tasarısını kabul etmedi. Yapılan oylamada tasarı, 49 senatörün lehte oyuna karşı 50 senatörün aleyhte oyuyla reddedildi.Oylamada Cumhuriyetçi senatörlerin çoğunluğu tasarıya karşı oy kullandı. Demokratlar içinde ise Pennsylvania Senatörü John Fetterman, tasarının reddedilmesi yönünde oy veren tek isim oldu.Temmuz ayında Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada tasarı 214'e karşı 208 oyla kabul edilmişti. Senato'daki son oylamayla birlikte tasarının yasalaşmasının önü kapanmış oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/pezeskiyan-abd-ile-uluslararasi-hukuka-dayali-anlasma-istiyoruz-1109022333.html
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abd, i̇ran, abd senatosu, temsilciler meclisi
ABD Senatosu, İran saldırılarının sona erdirilmesini öngören tasarıyı reddetti
ABD Senatosu, Başkan Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik saldırılarını sona erdirmesini isteyen karar tasarısını 49'a karşı 50 oyla reddetti.
ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'a ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını sonlandırma çağrısı yapan karar tasarısını kabul etmedi. Yapılan oylamada tasarı, 49 senatörün lehte oyuna karşı 50 senatörün aleyhte oyuyla reddedildi.
Oylamada Cumhuriyetçi senatörlerin çoğunluğu tasarıya karşı oy kullandı. Demokratlar içinde ise Pennsylvania Senatörü John Fetterman, tasarının reddedilmesi yönünde oy veren tek isim oldu.
Temmuz ayında Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada tasarı 214'e karşı 208 oyla kabul edilmişti. Senato'daki son oylamayla birlikte tasarının yasalaşmasının önü kapanmış oldu.