https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/istanbulda-yeni-uygulama-17-ilcede-kullanima-acildi-kart-odemesiyle-bisiklet-kiralanabiliyor-1109037823.html
İstanbul'da yeni uygulama: 17 ilçede kullanıma açıldı, kart ödemesiyle bisiklet kiralanabiliyor
İstanbul'da yeni uygulama: 17 ilçede kullanıma açıldı, kart ödemesiyle bisiklet kiralanabiliyor
Sputnik Türkiye
Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yeni bir proje hayata geçirildi. 2 bin 400 paylaşımlı elektrikli... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T13:38+0300
2026-09-25T13:38+0300
2026-09-25T13:46+0300
yaşam
i̇stanbul
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
bisiklet
elektrikli bisiklet
trafik
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İstanbul'da bisiklet kullanımını artırmak ve ulaşımı güçlendirmeyi hedefleyen paylaşımlı bisiklet modeli İstanbul'da hayata geçirildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) projesi ilk etapta 17 ilçede uygulanmaya başlandı. 2 bin 400 elektrikli bisiklet hizmete sunuldu.Çevreyi korumak amaçlanıyorProjeyle, İstanbul’un 2050 karbon nötr vizyonuna da katkı sağlaması hedefleniyor.Yeni sistem ile metro, otobüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirilen yolculukların bisikletle tamamlanabilmesine yönelik alternatiflerin artırılması ve farklı ulaşım türleri arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesi de amaçlanıyor.Uygulama üzerinden kart ödemesiyle bisikletler kiralanabiliyor.Projenin ilerleyen günlerde diğer ilçelerde uygulanması planlanıyor.'Yokuşlu yollara da uygun'İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, mahallelerde ihtiyacı olan noktalarda bisiklet kullanımını cezbedecek noktalara istasyonlar düzenlendiklerini dile getirdi.Alpkökin, "Elektrikli oldukları için İstanbul'un bu yokuşlu caddelerine uygun oluyor. " dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/rizede-bisiklet-surucusu-saldiriya-ugradi-2-kisiye-360-bin-lira-ceza-1108274795.html
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i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), bisiklet, elektrikli bisiklet, trafik
i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), bisiklet, elektrikli bisiklet, trafik
İstanbul'da yeni uygulama: 17 ilçede kullanıma açıldı, kart ödemesiyle bisiklet kiralanabiliyor
13:38 25.09.2026 (güncellendi: 13:46 25.09.2026)
Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yeni bir proje hayata geçirildi. 2 bin 400 paylaşımlı elektrikli bisiklet hizmete sunuldu.
İstanbul'da bisiklet kullanımını artırmak
ve ulaşımı güçlendirmeyi hedefleyen paylaşımlı bisiklet
modeli İstanbul'da hayata geçirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) projesi ilk etapta 17 ilçede uygulanmaya başlandı. 2 bin 400 elektrikli bisiklet hizmete sunuldu.
Çevreyi korumak amaçlanıyor
Projeyle, İstanbul’un 2050 karbon nötr vizyonuna da katkı sağlaması hedefleniyor.
Yeni sistem ile metro, otobüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirilen yolculukların bisikletle tamamlanabilmesine yönelik alternatiflerin artırılması ve farklı ulaşım türleri arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesi de amaçlanıyor.
Projenin ilerleyen günlerde diğer ilçelerde uygulanması planlanıyor.
'Yokuşlu yollara da uygun'
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, mahallelerde ihtiyacı olan noktalarda bisiklet kullanımını cezbedecek noktalara istasyonlar düzenlendiklerini dile getirdi.
Alpkökin, "Elektrikli oldukları için İstanbul'un bu yokuşlu caddelerine uygun oluyor. " dedi.