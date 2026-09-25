https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/istanbulda-yeni-uygulama-17-ilcede-kullanima-acildi-kart-odemesiyle-bisiklet-kiralanabiliyor-1109037823.html

İstanbul'da yeni uygulama: 17 ilçede kullanıma açıldı, kart ödemesiyle bisiklet kiralanabiliyor

İstanbul'da yeni uygulama: 17 ilçede kullanıma açıldı, kart ödemesiyle bisiklet kiralanabiliyor

Sputnik Türkiye

Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yeni bir proje hayata geçirildi. 2 bin 400 paylaşımlı elektrikli... 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T13:38+0300

2026-09-25T13:38+0300

2026-09-25T13:46+0300

yaşam

i̇stanbul

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

bisiklet

elektrikli bisiklet

trafik

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İstanbul'da bisiklet kullanımını artırmak ve ulaşımı güçlendirmeyi hedefleyen paylaşımlı bisiklet modeli İstanbul'da hayata geçirildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) projesi ilk etapta 17 ilçede uygulanmaya başlandı. 2 bin 400 elektrikli bisiklet hizmete sunuldu.Çevreyi korumak amaçlanıyorProjeyle, İstanbul’un 2050 karbon nötr vizyonuna da katkı sağlaması hedefleniyor.Yeni sistem ile metro, otobüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirilen yolculukların bisikletle tamamlanabilmesine yönelik alternatiflerin artırılması ve farklı ulaşım türleri arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesi de amaçlanıyor.Uygulama üzerinden kart ödemesiyle bisikletler kiralanabiliyor.Projenin ilerleyen günlerde diğer ilçelerde uygulanması planlanıyor.'Yokuşlu yollara da uygun'İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, mahallelerde ihtiyacı olan noktalarda bisiklet kullanımını cezbedecek noktalara istasyonlar düzenlendiklerini dile getirdi.Alpkökin, "Elektrikli oldukları için İstanbul'un bu yokuşlu caddelerine uygun oluyor. " dedi.

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i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), bisiklet, elektrikli bisiklet, trafik