https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/rizede-bisiklet-surucusu-saldiriya-ugradi-2-kisiye-360-bin-lira-ceza-1108274795.html

Rize'de bisiklet sürücüsü saldırıya uğradı: 2 kişiye 360 bin lira ceza

Rize'de bisiklet sürücüsü saldırıya uğradı: 2 kişiye 360 bin lira ceza

Sputnik Türkiye

Rize'de trafikte yol verme nedeniyle tartıştıkları bisiklet sürücüsünü darbeden otomobil sürücüsü ve yanındaki kişiye toplam 360 bin lira para cezası... 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T20:59+0300

2026-08-26T20:59+0300

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Gündoğdu Mahallesi Menderes Bulvarı'nda otomobil sürücüsü D.A. ve bisiklet sürücüsü Y.U. arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.Araçtan inen D.A. ve yanındaki yolcu A.C.A., Y.U.'yu darbetti. Olayın ardından yapılan incelemede, D.A. ve A.C.A'ya trafikte saldırı amacıyla araçtan inmekten 180'er bin lira ceza kesildi. D.A'nın ehliyetine 2 ay el konulurken, otomobil de 2 ay süreyle trafikten men edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/esenyurtta-trafikte-kesici-aletle-araca-saldirdi-180-bin-lira-ceza-1108125786.html

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