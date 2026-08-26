https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/rizede-bisiklet-surucusu-saldiriya-ugradi-2-kisiye-360-bin-lira-ceza-1108274795.html
Rize'de bisiklet sürücüsü saldırıya uğradı: 2 kişiye 360 bin lira ceza
Rize'de bisiklet sürücüsü saldırıya uğradı: 2 kişiye 360 bin lira ceza
Sputnik Türkiye
Rize'de trafikte yol verme nedeniyle tartıştıkları bisiklet sürücüsünü darbeden otomobil sürücüsü ve yanındaki kişiye toplam 360 bin lira para cezası... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T20:59+0300
2026-08-26T20:59+0300
2026-08-26T20:59+0300
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Gündoğdu Mahallesi Menderes Bulvarı'nda otomobil sürücüsü D.A. ve bisiklet sürücüsü Y.U. arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.Araçtan inen D.A. ve yanındaki yolcu A.C.A., Y.U.'yu darbetti. Olayın ardından yapılan incelemede, D.A. ve A.C.A'ya trafikte saldırı amacıyla araçtan inmekten 180'er bin lira ceza kesildi. D.A'nın ehliyetine 2 ay el konulurken, otomobil de 2 ay süreyle trafikten men edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/esenyurtta-trafikte-kesici-aletle-araca-saldirdi-180-bin-lira-ceza-1108125786.html
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rize, trafik, trafik cezası, trafik polisi, trafik para cezası, trafik ihlali, trafik cezaları, trafik kontrolü
rize, trafik, trafik cezası, trafik polisi, trafik para cezası, trafik ihlali, trafik cezaları, trafik kontrolü
Rize'de bisiklet sürücüsü saldırıya uğradı: 2 kişiye 360 bin lira ceza
Rize'de trafikte yol verme nedeniyle tartıştıkları bisiklet sürücüsünü darbeden otomobil sürücüsü ve yanındaki kişiye toplam 360 bin lira para cezası uygulandı.
Gündoğdu Mahallesi Menderes Bulvarı'nda otomobil sürücüsü D.A. ve bisiklet sürücüsü Y.U. arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Araçtan inen D.A. ve yanındaki yolcu A.C.A., Y.U.'yu darbetti. Olayın ardından yapılan incelemede, D.A. ve A.C.A'ya trafikte saldırı amacıyla araçtan inmekten 180'er bin lira ceza kesildi.
D.A'nın ehliyetine 2 ay el konulurken, otomobil de 2 ay süreyle trafikten men edildi.