https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/fenerbahcenin-itirazi-sonuclandi-uefadan-guendouzi-karari-1109049829.html
Fenerbahçe'nin itirazı sonuçlandı: UEFA'dan Guendouzi kararı
Fenerbahçe'nin itirazı sonuçlandı: UEFA'dan Guendouzi kararı
Sputnik Türkiye
UEFA, Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi'ye verilen 4 maçlık men cezasını 3 maça indirdi. 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T18:55+0300
2026-09-25T18:55+0300
2026-09-25T18:55+0300
spor
matteo guendouzi
fenerbahçe
uefa
maç
maç yayını
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
ceza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1b/1108277524_0:112:3078:1843_1920x0_80_0_0_fe2caa213d779276e444b98623c06d1a.jpg
Fenerbahçe, 26 Ağustos'ta Olimpik Lyon'la oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmasının ardından Matteo Guendouzi'ye verilen 4 maçlık ceza için UEFA Tahkim Kuruluna yapılan itirazın sonuçlandığı duyurdu.Karara göre, daha önce ikisi ertelenmiş 4 maçlık men cezası, ikisi bir yıllık denetim süresine tabi olmak üzere toplam 3 maç olarak yeniden düzenlendi.Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma karşısında cezası nedeniyle forma giyemeyen Guendouzi, 14 Ekim'de Aston Villa'yla oynanacak 2. hafta maçında görev yapabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/uefa-duyurdu-fenerbahcede-guendouzi-ve-greenwooda-men-cezasi-1108514813.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1b/1108277524_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_be8a92d197ef1f00eb1770034cc0ab0f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
matteo guendouzi, fenerbahçe, uefa, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, ceza
matteo guendouzi, fenerbahçe, uefa, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, ceza
Fenerbahçe'nin itirazı sonuçlandı: UEFA'dan Guendouzi kararı
UEFA, Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi'ye verilen 4 maçlık men cezasını 3 maça indirdi.
Fenerbahçe, 26 Ağustos'ta Olimpik Lyon'la oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmasının ardından Matteo Guendouzi'ye verilen 4 maçlık ceza için UEFA Tahkim Kuruluna yapılan itirazın sonuçlandığı duyurdu.
Karara göre, daha önce ikisi ertelenmiş 4 maçlık men cezası, ikisi bir yıllık denetim süresine tabi olmak üzere toplam 3 maç olarak yeniden düzenlendi.
Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma karşısında cezası nedeniyle forma giyemeyen Guendouzi, 14 Ekim'de Aston Villa'yla oynanacak 2. hafta maçında görev yapabilecek.