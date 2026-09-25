https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/fenerbahcenin-itirazi-sonuclandi-uefadan-guendouzi-karari-1109049829.html

Fenerbahçe'nin itirazı sonuçlandı: UEFA'dan Guendouzi kararı

Fenerbahçe'nin itirazı sonuçlandı: UEFA'dan Guendouzi kararı

Sputnik Türkiye

UEFA, Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi'ye verilen 4 maçlık men cezasını 3 maça indirdi. 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T18:55+0300

2026-09-25T18:55+0300

2026-09-25T18:55+0300

spor

matteo guendouzi

fenerbahçe

uefa

maç

maç yayını

futbol

futbol maçı

türkiye futbol federasyonu

ceza

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1b/1108277524_0:112:3078:1843_1920x0_80_0_0_fe2caa213d779276e444b98623c06d1a.jpg

Fenerbahçe, 26 Ağustos'ta Olimpik Lyon'la oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmasının ardından Matteo Guendouzi'ye verilen 4 maçlık ceza için UEFA Tahkim Kuruluna yapılan itirazın sonuçlandığı duyurdu.Karara göre, daha önce ikisi ertelenmiş 4 maçlık men cezası, ikisi bir yıllık denetim süresine tabi olmak üzere toplam 3 maç olarak yeniden düzenlendi.Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma karşısında cezası nedeniyle forma giyemeyen Guendouzi, 14 Ekim'de Aston Villa'yla oynanacak 2. hafta maçında görev yapabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/uefa-duyurdu-fenerbahcede-guendouzi-ve-greenwooda-men-cezasi-1108514813.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

matteo guendouzi, fenerbahçe, uefa, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, ceza