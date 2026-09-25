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Fenerbahçe'nin itirazı sonuçlandı: UEFA'dan Guendouzi kararı
Fenerbahçe'nin itirazı sonuçlandı: UEFA'dan Guendouzi kararı
Sputnik Türkiye
UEFA, Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi'ye verilen 4 maçlık men cezasını 3 maça indirdi. 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T18:55+0300
2026-09-25T18:55+0300
spor
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Fenerbahçe, 26 Ağustos'ta Olimpik Lyon'la oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmasının ardından Matteo Guendouzi'ye verilen 4 maçlık ceza için UEFA Tahkim Kuruluna yapılan itirazın sonuçlandığı duyurdu.Karara göre, daha önce ikisi ertelenmiş 4 maçlık men cezası, ikisi bir yıllık denetim süresine tabi olmak üzere toplam 3 maç olarak yeniden düzenlendi.Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma karşısında cezası nedeniyle forma giyemeyen Guendouzi, 14 Ekim'de Aston Villa'yla oynanacak 2. hafta maçında görev yapabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/uefa-duyurdu-fenerbahcede-guendouzi-ve-greenwooda-men-cezasi-1108514813.html
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matteo guendouzi, fenerbahçe, uefa, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, ceza
matteo guendouzi, fenerbahçe, uefa, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, ceza

Fenerbahçe'nin itirazı sonuçlandı: UEFA'dan Guendouzi kararı

18:55 25.09.2026
© AA / Arif Hüdaverdi YamanFenerbahçeli futbolcu Matteo Guendouzi
Fenerbahçeli futbolcu Matteo Guendouzi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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UEFA, Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi'ye verilen 4 maçlık men cezasını 3 maça indirdi.
Fenerbahçe, 26 Ağustos'ta Olimpik Lyon'la oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmasının ardından Matteo Guendouzi'ye verilen 4 maçlık ceza için UEFA Tahkim Kuruluna yapılan itirazın sonuçlandığı duyurdu.
Karara göre, daha önce ikisi ertelenmiş 4 maçlık men cezası, ikisi bir yıllık denetim süresine tabi olmak üzere toplam 3 maç olarak yeniden düzenlendi.
Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma karşısında cezası nedeniyle forma giyemeyen Guendouzi, 14 Ekim'de Aston Villa'yla oynanacak 2. hafta maçında görev yapabilecek.
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
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UEFA duyurdu: Fenerbahçe'de Guendouzi ve Greenwood'a men cezası
4 Eylül, 21:45
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