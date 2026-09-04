https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/uefa-duyurdu-fenerbahcede-guendouzi-ve-greenwooda-men-cezasi-1108514813.html

UEFA duyurdu: Fenerbahçe'de Guendouzi ve Greenwood'a men cezası

UEFA duyurdu: Fenerbahçe'de Guendouzi ve Greenwood'a men cezası

Sputnik Türkiye

UEFA, Fenerbahçe’nin Lyon maçında yaşanan olaylara ilişkin soruşturmayı tamamlayarak Guendouzi’ye 4, Greenwood’a 1 maç men cezası verdi. 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T21:45+0300

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spor

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UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Fenerbahçe’nin Lyon'la oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında yaşanan olaylara ilişkin disiplin soruşturmasını tamamladı.Kurul, Fenerbahçeli futbolcu Matteo Guendouzi’ye toplam 4 maç men cezası verdi. Cezanın 2 maçlık bölümü kesinleşirken, diğer 2 maçlık kısmın 1 yıl süreyle ertelenmesine karar verildi.Mason Greenwood ise temel sportmenlik ve uygun davranış kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1 maç men cezasına çarptırıldı. Greenwood’un cezası da 1 yıl süreyle ertelendi.Öte yandan Fenerbahçe’ye taraftarların havai fişek yakıp sahaya atması nedeniyle 30 bin euro, taraftar olayları nedeniyle 15 bin euro ve genel davranış kurallarının ihlali gerekçesiyle 50 bin euro olmak üzere toplam 95 bin euro para cezası verdi.Fenerbahçe Kulübü, UEFA’nın kararlarını ve gerekçelerini hukuk birimleri aracılığıyla değerlendirdiğini ve verilen cezalara karşı UEFA Tahkim Kurulu’na gerekli başvuru ve itirazların yapılacağını açıkladı.Lyon’a da 108 bin 500 euro cezaUEFA, Olimpik Lyon’a da farklı ihlaller nedeniyle toplam 108 bin 500 euro para cezası verdi. Fransız ekibine cisim fırlatma nedeniyle 48 bin, havai fişek nedeniyle 5 bin 500, taraftar olayları nedeniyle 5 bin ve genel davranış kurallarının ihlali nedeniyle 50 bin euro ceza kesildi.Lyon’un kaleci antrenörü Antonio Ferreira ise ciddi saldırı gerekçesiyle 5 UEFA kulüp müsabakasından men edildi. Cezanın 2 maçlık bölümü 1 yıl süreyle ertelendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/fenerbahcede-2-futbolcuya-sorusturma-baslatildi-1108458528.html

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