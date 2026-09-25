https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/avustralya-basbakani-albanese-1945-sonrasi-dunya-duzeni-artik-amaca-hizmet-etmiyor-1109036009.html

Albanese'den uluslararası kurumlarda 'reform' çağrısı: 1945 sonrası düzen artık amaca hizmet etmiyor

Albanese'den uluslararası kurumlarda 'reform' çağrısı: 1945 sonrası düzen artık amaca hizmet etmiyor

Sputnik Türkiye

Avustralya Başbakanı, ülkesinin İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’daki yasadışı İsrail yerleşimlerine karşı çıkmaya devam edeceklerini söylerken, uluslararası kuruluşlara reform çağrısı yaptı.

2026-09-25T12:33+0300

2026-09-25T12:33+0300

2026-09-25T12:38+0300

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Albenese, New York’taki 81. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Batı Şeria’daki yasadışı yerleşimler dahil, barışın geleceğine zarar veren eylemlere karşı sesimizi çıkarmaya devam edeceğiz” dedi.Avustralya başbakanı bununla birlikte Canberra’nın “Hamas’ın Filistin’in geleceğindeki herhangi bir rolünü reddedeceklerini” de ekledi.Uluslararası kuruluşlara 'reform' çağrısıBirleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere küresel kuruluşlarda reform yapılması ve bu kuruluşların güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Albanese, ülkesinin BM Güvenlik Konseyinin geçici üyeliğine adaylığına da değindi:İran: Çatışmaların küresel ekonomiye etkisi yıkıcıAlbanese daha sonra ABD ve İsrail’in saldırılarıyla başlayan çatışmaların “Ortadoğu’da birçok kalıcı sorun yarattığını” söylerken, “küresel ekonomi konusunda yıkıcı etkisi var” ifadelerini kullandı.Avustralya’nın ateşkes çağrısı yaptığını belirten Albenese, Hürmüz Boğazı’nın tekrar açılması ve ticaret özgürlüğünün geri gelmesi gerektiğini söyledi.

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