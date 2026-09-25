https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/avustralya-basbakani-albanese-1945-sonrasi-dunya-duzeni-artik-amaca-hizmet-etmiyor-1109036009.html
Albanese'den uluslararası kurumlarda 'reform' çağrısı: 1945 sonrası düzen artık amaca hizmet etmiyor
Albanese'den uluslararası kurumlarda 'reform' çağrısı: 1945 sonrası düzen artık amaca hizmet etmiyor
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Avustralya Başbakanı, ülkesinin İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’daki yasadışı İsrail yerleşimlerine karşı çıkmaya devam edeceklerini söylerken, uluslararası kuruluşlara reform çağrısı yaptı.
2026-09-25T12:33+0300
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Albenese, New York’taki 81. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Batı Şeria’daki yasadışı yerleşimler dahil, barışın geleceğine zarar veren eylemlere karşı sesimizi çıkarmaya devam edeceğiz” dedi.Avustralya başbakanı bununla birlikte Canberra’nın “Hamas’ın Filistin’in geleceğindeki herhangi bir rolünü reddedeceklerini” de ekledi.Uluslararası kuruluşlara 'reform' çağrısıBirleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere küresel kuruluşlarda reform yapılması ve bu kuruluşların güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Albanese, ülkesinin BM Güvenlik Konseyinin geçici üyeliğine adaylığına da değindi:İran: Çatışmaların küresel ekonomiye etkisi yıkıcıAlbanese daha sonra ABD ve İsrail’in saldırılarıyla başlayan çatışmaların “Ortadoğu’da birçok kalıcı sorun yarattığını” söylerken, “küresel ekonomi konusunda yıkıcı etkisi var” ifadelerini kullandı.Avustralya’nın ateşkes çağrısı yaptığını belirten Albenese, Hürmüz Boğazı’nın tekrar açılması ve ticaret özgürlüğünün geri gelmesi gerektiğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/yunanistanda-muhalefetten-micotakise-tepki-netanyahu-gorusmesi-utanc-verici-1109035854.html
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avustralya, batı şeria, i̇srail, anthony albanese, bm, bm genel kurulu
avustralya, batı şeria, i̇srail, anthony albanese, bm, bm genel kurulu
Albanese'den uluslararası kurumlarda 'reform' çağrısı: 1945 sonrası düzen artık amaca hizmet etmiyor
12:33 25.09.2026 (güncellendi: 12:38 25.09.2026)
Avustralya Başbakanı Anthony Albenese, BM Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada, ülkesinin İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’daki yasadışı İsrail yerleşimlerine karşı çıkmaya devam edeceklerini söylerken, uluslararası kuruluşlara reform çağrısı yaptı ve 1945 sonrası düzenin artık ‘amaca hizmet etmediğini’ söyledi.
Albenese, New York’taki 81. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Batı Şeria’daki yasadışı yerleşimler dahil, barışın geleceğine zarar veren eylemlere karşı sesimizi çıkarmaya devam edeceğiz” dedi.
Avustralya başbakanı bununla birlikte Canberra’nın “Hamas’ın Filistin’in geleceğindeki herhangi bir rolünü reddedeceklerini” de ekledi.
Uluslararası kuruluşlara 'reform' çağrısı
Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere küresel kuruluşlarda reform yapılması ve bu kuruluşların güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Albanese, ülkesinin BM Güvenlik Konseyinin geçici üyeliğine adaylığına da değindi:
1945 sonrası dünya düzeni artık amacına hizmet etmiyor. Hala gerekli olan küresel kurumlar, karşı karşıya olduğumuz zorluklar için artık her zaman yeterli olmuyor. Avustralya'nın buna verdiği yanıt, eskisinin yerini alacak düzeni aktif bir şekilde şekillendirmek ve inşa etmek için çaba göstermektir.
İran: Çatışmaların küresel ekonomiye etkisi yıkıcı
Albanese daha sonra ABD ve İsrail’in saldırılarıyla başlayan çatışmaların “Ortadoğu’da birçok kalıcı sorun yarattığını” söylerken, “küresel ekonomi konusunda yıkıcı etkisi var” ifadelerini kullandı.
Avustralya’nın ateşkes çağrısı yaptığını belirten Albenese, Hürmüz Boğazı’nın tekrar açılması ve ticaret özgürlüğünün geri gelmesi gerektiğini söyledi.