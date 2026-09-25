https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/yunanistanda-muhalefetten-micotakise-tepki-netanyahu-gorusmesi-utanc-verici-1109035854.html

Yunanistan'da muhalefetten Miçotakis'e tepki: 'Netanyahu görüşmesi utanç verici'

Yunanistan'da muhalefetten Miçotakis'e tepki: 'Netanyahu görüşmesi utanç verici'

Sputnik Türkiye

Yunanistan'da Yeni Sol Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Gavriil Sakellaridis, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile New... 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T12:32+0300

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Yunanistan’da Yeni Sol Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Gavriil Sakellaridis, Başbakan Kiryakos Miçotakis’in, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile New York’ta yaptığı görüşmeyi “Yunanistan için utanç verici” olarak nitelendirdi.Sakellaridis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında yapılan Miçotakis-Netanyahu görüşmesine tepki gösterdi.Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesince tutuklama kararı bulunduğuna işaret eden Sakellaridis, Miçotakis’in böyle bir isimle görüşmesinin Yunanistan açısından utanç verici olduğu değerlendirmesinde bulundu.Sakellaridis, Yunanistan’ın son yıllarda İsrail ile geliştirdiği askeri ve stratejik ilişkileri de eleştirerek hükümetin dış politikasının, ülkeyi İsrail’in Doğu Akdeniz’deki askeri planlarına giderek daha fazla bağladığını vurguladı.Yunanistan’ın “Netanyahu’nun uydusu haline gelmemesi gerektiğini” belirten Sakellaridis, İsrail ile askeri işbirliğine son verilmesi, bağımsız dış politika izlenmesi, uluslararası hukukun savunulması ve Filistin halkına destek verilmesi çağrısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/abdden-kuba-heyetine-bm-oylamasi-oncesi-kisitlama-hamlesi-ulkeye-sokmamayi-planlamislar-1109030151.html

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i̇srail, new york, filistin, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, yunanistan, kiryakos miçotakis