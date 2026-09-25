https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/genelkurmay-baskani-bayraktaroglu-mekke-ortak-savunma-anlasmasi-toplantisina-katildi-1109051610.html

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Mekke Ortak Savunma Anlaşması toplantısına katıldı

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Mekke Ortak Savunma Anlaşması toplantısına katıldı

Sputnik Türkiye

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında düzenlenen toplantıya katıldı. 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T19:47+0300

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türki̇ye

türkiye

suudi arabistan

pakistan

mekke ortak savunma anlaşması

mekke

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Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da toplantı düzenlendi.Toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun yanı sıra Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili de yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/mekke-savunma-ittifakinin-ilk-genel-sekreteri-belli-oldu-1108979906.html

türki̇ye

suudi arabistan

pakistan

mekke

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türkiye, suudi arabistan, pakistan, mekke ortak savunma anlaşması, mekke