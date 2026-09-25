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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/genelkurmay-baskani-bayraktaroglu-mekke-ortak-savunma-anlasmasi-toplantisina-katildi-1109051610.html
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Mekke Ortak Savunma Anlaşması toplantısına katıldı
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Mekke Ortak Savunma Anlaşması toplantısına katıldı
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında düzenlenen toplantıya katıldı. 25.09.2026, Sputnik Türkiye
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Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da toplantı düzenlendi.Toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun yanı sıra Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili de yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/mekke-savunma-ittifakinin-ilk-genel-sekreteri-belli-oldu-1108979906.html
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suudi arabistan
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türkiye, suudi arabistan, pakistan, mekke ortak savunma anlaşması, mekke
türkiye, suudi arabistan, pakistan, mekke ortak savunma anlaşması, mekke

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Mekke Ortak Savunma Anlaşması toplantısına katıldı

19:47 25.09.2026
© Fotoğraf : Milli Savunma BakanlığıGenelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında düzenlenen toplantıya katıldı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında düzenlenen toplantıya katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
© Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında düzenlenen toplantıya katıldı.
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da toplantı düzenlendi.
Toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun yanı sıra Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili de yer aldı.
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Mekke Savunma İttifakı'nın ilk genel sekreteri belli oldu
23 Eylül, 18:38
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