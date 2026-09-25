https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/genelkurmay-baskani-bayraktaroglu-mekke-ortak-savunma-anlasmasi-toplantisina-katildi-1109051610.html
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Mekke Ortak Savunma Anlaşması toplantısına katıldı
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Mekke Ortak Savunma Anlaşması toplantısına katıldı
Sputnik Türkiye
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında düzenlenen toplantıya katıldı. 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T19:47+0300
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Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da toplantı düzenlendi.Toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun yanı sıra Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili de yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/mekke-savunma-ittifakinin-ilk-genel-sekreteri-belli-oldu-1108979906.html
türki̇ye
suudi arabistan
pakistan
mekke
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türkiye, suudi arabistan, pakistan, mekke ortak savunma anlaşması, mekke
türkiye, suudi arabistan, pakistan, mekke ortak savunma anlaşması, mekke
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Mekke Ortak Savunma Anlaşması toplantısına katıldı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında düzenlenen toplantıya katıldı.
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da toplantı düzenlendi.
Toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun yanı sıra Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili de yer aldı.