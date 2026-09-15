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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/mahkeme-kararini-acikladi-54-yil-once-kurulan-3-sirket-iflas-etti-1108769399.html
Mahkeme kararını açıkladı: 54 yıl önce kurulan 3 şirket iflas etti
Mahkeme kararını açıkladı: 54 yıl önce kurulan 3 şirket iflas etti
Sputnik Türkiye
54 yıldır İstanbul'da faaliyetlerini sürdüren üç şirket hakkında iflas kararı verildi. 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T09:47+0300
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iflas
i̇cra ve i̇flas kanunu
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Elektrik malzemeleri sektöründe 54 yıldır faaliyet gösteren Amper Elektrik, Forend Elektrik Malzemeleri Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Protart Elektrik Ve Bilişim Teknolojileri Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin ayrı ayrı iflaslarına karar verildi. Ekonomik darboğazı aşamadı İstanbul 3'ncü Asliye Ticaret Mahkemesi verdiği kararda üç şirketin ayrı ayrı iflasına karar verirken NTV'nin haberine göre, konkordato talep eden şirketler lehine hükmedilen kesin mühletten doğan ihtiyati tedbir kararlarının hüküm tarihi olan 10 Eylül 2026 itibarıyla kaldırılması kararlaştırıldı. Mahkeme ayrıca, konkordato komiser heyetinin görevinin hüküm tarihi itibarıyla sonlandırılmasına da karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/konkordato-basvurusu-reddedildi-sertifikali-iplik-ureticisi-iflas-etti-1108596912.html
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i̇flas erteleme, iflas, i̇cra ve i̇flas kanunu
i̇flas erteleme, iflas, i̇cra ve i̇flas kanunu

Mahkeme kararını açıkladı: 54 yıl önce kurulan 3 şirket iflas etti

09:47 15.09.2026
iflas
iflas - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
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54 yıldır İstanbul'da faaliyetlerini sürdüren üç şirket hakkında iflas kararı verildi.
Elektrik malzemeleri sektöründe 54 yıldır faaliyet gösteren Amper Elektrik, Forend Elektrik Malzemeleri Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Protart Elektrik Ve Bilişim Teknolojileri Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin ayrı ayrı iflaslarına karar verildi.

Ekonomik darboğazı aşamadı

İstanbul 3'ncü Asliye Ticaret Mahkemesi verdiği kararda üç şirketin ayrı ayrı iflasına karar verirken NTV'nin haberine göre, konkordato talep eden şirketler lehine hükmedilen kesin mühletten doğan ihtiyati tedbir kararlarının hüküm tarihi olan 10 Eylül 2026 itibarıyla kaldırılması kararlaştırıldı. Mahkeme ayrıca, konkordato komiser heyetinin görevinin hüküm tarihi itibarıyla sonlandırılmasına da karar verdi.
iflas - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
EKONOMİ
Konkordato başvurusu reddedildi: Sertifikalı iplik üreticisi iflas etti
8 Eylül, 15:40
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