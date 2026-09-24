https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/ukrayna-cernobil-nukleer-guc-santralinin-bulundugu-bolgeye-gonullu-birlikler-sevk-etti-1109007552.html

Ukrayna, Çernobil Nükleer Güç Santrali'nin bulunduğu bölgeye gönüllü birlikler sevk etti

Ukrayna, Çernobil Nükleer Güç Santrali'nin bulunduğu bölgeye gönüllü birlikler sevk etti

Sputnik Türkiye

Ukrayna komutasının, Çernobil Nükleer Güç Santrali (NGS) bölgesine iyi eğitimli gönüllü askerler sevk ettiği bildirildi. 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T14:20+0300

2026-09-24T14:20+0300

2026-09-24T14:20+0300

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nikolayev

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çernobil nükleer santrali

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Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Ukrayna komutasının Çernobil NGS bölgesine iyi eğitimli gönüllü birlikler konuşlandırdığını belirtti.Sputnik'e verdiği demeçte, toplanan Ukrayna askerlerinin çoğunun yaklaşık 30 yaşlarındaki kişilerden oluştuğunu kaydeden Lebedev, "Gelen bilgilere göre, zorla seferber edilenlerden ziyade çoğunlukla gönüllülerden bahsediyoruz. Bazıları ideolojik olarak, diğerleri ise para için motive olmuş durumda" ifadelerini kullandı.Lebedev'in verilerine göre, bölgede en az 10 bin Ukraynalı asker bulunuyor.Büyük bir askeri provokasyon hazırlığıLebedev daha önce yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin Çernobil NGS bölgesinde büyük bir askeri provokasyon hazırlığı yapıyor olabileceğini ifade etmişti. Lebedev, olası provokasyonun amaçlarından birinin Polonya'yı çatışmanın içine çekmek olduğunu kaydetmişti.Eylül ayının ortalarında Rus güvenlik birimleri, Kiev rejiminin NGS bölgesine mühimmat taşıdığını ve orada asker konuşlandığını bildirmişti. Bu bilginin yerel sakinlerin sosyal medya paylaşımlarıyla dolaylı olarak doğrulandığı vurgulanmıştı.

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sergey lebedev, ukrayna, kiev, nikolayev, sputnik, rusya, çernobil nükleer santrali