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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/ukrayna-cernobil-nukleer-guc-santralinin-bulundugu-bolgeye-gonullu-birlikler-sevk-etti-1109007552.html
Ukrayna, Çernobil Nükleer Güç Santrali'nin bulunduğu bölgeye gönüllü birlikler sevk etti
Ukrayna, Çernobil Nükleer Güç Santrali'nin bulunduğu bölgeye gönüllü birlikler sevk etti
Sputnik Türkiye
Ukrayna komutasının, Çernobil Nükleer Güç Santrali (NGS) bölgesine iyi eğitimli gönüllü askerler sevk ettiği bildirildi. 24.09.2026, Sputnik Türkiye
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nikolayev
sputnik
rusya
çernobil nükleer santrali
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Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Ukrayna komutasının Çernobil NGS bölgesine iyi eğitimli gönüllü birlikler konuşlandırdığını belirtti.Sputnik'e verdiği demeçte, toplanan Ukrayna askerlerinin çoğunun yaklaşık 30 yaşlarındaki kişilerden oluştuğunu kaydeden Lebedev, "Gelen bilgilere göre, zorla seferber edilenlerden ziyade çoğunlukla gönüllülerden bahsediyoruz. Bazıları ideolojik olarak, diğerleri ise para için motive olmuş durumda" ifadelerini kullandı.Lebedev'in verilerine göre, bölgede en az 10 bin Ukraynalı asker bulunuyor.Büyük bir askeri provokasyon hazırlığıLebedev daha önce yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin Çernobil NGS bölgesinde büyük bir askeri provokasyon hazırlığı yapıyor olabileceğini ifade etmişti. Lebedev, olası provokasyonun amaçlarından birinin Polonya'yı çatışmanın içine çekmek olduğunu kaydetmişti.Eylül ayının ortalarında Rus güvenlik birimleri, Kiev rejiminin NGS bölgesine mühimmat taşıdığını ve orada asker konuşlandığını bildirmişti. Bu bilginin yerel sakinlerin sosyal medya paylaşımlarıyla dolaylı olarak doğrulandığı vurgulanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/moskovaya-fuzeyle-gidecegini-soyleyen-zelenskiye-zaharovadan-tepki-tamamen-raydan-cikti-1109001147.html
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sergey lebedev, ukrayna, kiev, nikolayev, sputnik, rusya, çernobil nükleer santrali

Ukrayna, Çernobil Nükleer Güç Santrali'nin bulunduğu bölgeye gönüllü birlikler sevk etti

14:20 24.09.2026
© Fotoğraf : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardUkraynalı askerler
Ukraynalı askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
© Fotoğraf : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
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Ukrayna komutasının, Çernobil Nükleer Güç Santrali (NGS) bölgesine iyi eğitimli gönüllü askerler sevk ettiği bildirildi.
Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Ukrayna komutasının Çernobil NGS bölgesine iyi eğitimli gönüllü birlikler konuşlandırdığını belirtti.

Sputnik'e verdiği demeçte, toplanan Ukrayna askerlerinin çoğunun yaklaşık 30 yaşlarındaki kişilerden oluştuğunu kaydeden Lebedev, "Gelen bilgilere göre, zorla seferber edilenlerden ziyade çoğunlukla gönüllülerden bahsediyoruz. Bazıları ideolojik olarak, diğerleri ise para için motive olmuş durumda" ifadelerini kullandı.

Lebedev'in verilerine göre, bölgede en az 10 bin Ukraynalı asker bulunuyor.

Büyük bir askeri provokasyon hazırlığı

Lebedev daha önce yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin Çernobil NGS bölgesinde büyük bir askeri provokasyon hazırlığı yapıyor olabileceğini ifade etmişti.

Lebedev, olası provokasyonun amaçlarından birinin Polonya'yı çatışmanın içine çekmek olduğunu kaydetmişti.

Eylül ayının ortalarında Rus güvenlik birimleri, Kiev rejiminin NGS bölgesine mühimmat taşıdığını ve orada asker konuşlandığını bildirmişti. Bu bilginin yerel sakinlerin sosyal medya paylaşımlarıyla dolaylı olarak doğrulandığı vurgulanmıştı.
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