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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/moskovaya-fuzeyle-gidecegini-soyleyen-zelenskiye-zaharovadan-tepki-tamamen-raydan-cikti-1109001147.html
Moskova'ya füzeyle gideceğini söyleyen Zelenskiy'e Zaharova'dan tepki: 'Tamamen raydan çıktı'
Moskova'ya füzeyle gideceğini söyleyen Zelenskiy'e Zaharova'dan tepki: 'Tamamen raydan çıktı'
Sputnik Türkiye
Zaharova, Zelenskiy'in 'füze' açıklamasına yanıt verirken, ABD veya diğer ülkelerin tam ölçekli nükleer denemeler gerçekleştirmesi durumunda buna gerekli... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, BM Genel Kurulu çıkışında Moskova'ya füzeyle gideceğini belirterek küfürlü bir ifade kullanan Vladimir Zelenskiy'e tepki gösterdi.Rus basınına demeç veren Zaharova, Zelenskiy'in bu sözleriyle 'tamamen raydan çıktığını' açıkça gösterdiğini vurguladı.ABD ve Batı'ya nükleer deneme uyarısıZaharova, ABD veya diğer ülkelerin tam ölçekli nükleer denemeler gerçekleştirmesi durumunda Rus tarafının gerekli karşılık vereceğini de belirtti.Rusya'nın henüz 1990 yılında SSCB tarafından getirilen gönüllü moratoryuma uymaya devam ettiğini anımsatan Zaharova, Moskova'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasak Antlaşması'na (CTBT) taraf olmayı sürdürdüğüne de dikkat çekti.Zaharova, "ABD Başkanı Trump'ın 29 Ekim 2025 tarihli nükleer denemelere hazırlıkların başlatılmasına yönelik talimatı sadece birer sözden ibaret değil, fiiliyatta dünyayı yeni bir nükleer silah yarışına sürüklenmekten alıkoyan ilgili moratoryuma yönelik doğrudan bir tehdittir. Amerikalıların diğer ülkeleri Kapsamlı Nükleer Deneme Yasak Antlaşması ile bağdaşmayan eylemlerde bulunmakla suçlama girişimleri tamamen temelden yoksundur. Bilindiği üzere, Washington'dan bu tür açıklamalar yükseldiğinde, bu, Amerikalıların bir kez daha uluslararası yükümlülüklerinden vazgeçmeye hazırlandığı anlamına gelir" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/rus-ordusundan-ukraynaya-gece-bombardimani-savunma-sanayi-isletmeleri-hedef-alindi-1108994081.html
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abd, vladimir zelenskiy, moskova, mariya zaharova, rusya, ukrayna
abd, vladimir zelenskiy, moskova, mariya zaharova, rusya, ukrayna

Moskova'ya füzeyle gideceğini söyleyen Zelenskiy'e Zaharova'dan tepki: 'Tamamen raydan çıktı'

12:41 24.09.2026
© Sputnik / Rusya Dışişleri BakanlığıRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Zaharova, Zelenskiy'in 'füze' açıklamasına yanıt verirken, ABD veya diğer ülkelerin tam ölçekli nükleer denemeler gerçekleştirmesi durumunda buna gerekli karşılığın verileceği uyarısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, BM Genel Kurulu çıkışında Moskova'ya füzeyle gideceğini belirterek küfürlü bir ifade kullanan Vladimir Zelenskiy'e tepki gösterdi.

Rus basınına demeç veren Zaharova, Zelenskiy'in bu sözleriyle 'tamamen raydan çıktığını' açıkça gösterdiğini vurguladı.

ABD ve Batı'ya nükleer deneme uyarısı

Zaharova, ABD veya diğer ülkelerin tam ölçekli nükleer denemeler gerçekleştirmesi durumunda Rus tarafının gerekli karşılık vereceğini de belirtti.

Rusya'nın henüz 1990 yılında SSCB tarafından getirilen gönüllü moratoryuma uymaya devam ettiğini anımsatan Zaharova, Moskova'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasak Antlaşması'na (CTBT) taraf olmayı sürdürdüğüne de dikkat çekti.

Zaharova, "ABD Başkanı Trump'ın 29 Ekim 2025 tarihli nükleer denemelere hazırlıkların başlatılmasına yönelik talimatı sadece birer sözden ibaret değil, fiiliyatta dünyayı yeni bir nükleer silah yarışına sürüklenmekten alıkoyan ilgili moratoryuma yönelik doğrudan bir tehdittir. Amerikalıların diğer ülkeleri Kapsamlı Nükleer Deneme Yasak Antlaşması ile bağdaşmayan eylemlerde bulunmakla suçlama girişimleri tamamen temelden yoksundur. Bilindiği üzere, Washington'dan bu tür açıklamalar yükseldiğinde, bu, Amerikalıların bir kez daha uluslararası yükümlülüklerinden vazgeçmeye hazırlandığı anlamına gelir" ifadelerini kullandı.
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