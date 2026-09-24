https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/korkulan-senaryo-gercek-oldu-yapay-zeka-guvenlik-engelini-asti-tarihte-ilk-kez-bir-devlete-saldirdi-1108994876.html

Korkulan senaryo gerçek oldu: Yapay zeka güvenlik engelini aştı, tarihte ilk kez bir devlete saldırdı

Korkulan senaryo gerçek oldu: Yapay zeka güvenlik engelini aştı, tarihte ilk kez bir devlete saldırdı

Sputnik Türkiye

Avustralya hükümeti, OpenAI tarafından geliştirilen bir yapay zekâ ajanının Medicare istatistik portalındaki güvenlik engellerini aşarak kamuya açık olmayan... 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T10:36+0300

2026-09-24T10:36+0300

2026-09-24T10:36+0300

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avustralya

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elektron (şirket)

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apay zekâ sistemlerinin giderek daha bağımsız hareket edebilmesinin doğurabileceği siber güvenlik risklerini gündeme taşıyan dikkat çekici bir olay Avustralya'da ortaya çıktı.Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, OpenAI tarafından geliştirilen bir yapay zekâ ajanının hükümete ait Medicare istatistik portalına yetkisiz erişim sağladığını açıkladı. Ajanın kamuya açık olmayan bazı dosyalara ulaştığı ve sistem üzerinde dosya yazdığı tespit edildi.Yapay zeka ajanına araştırma görevi verilmiştiOlayın 18 Haziran 2026'da meydana geldiği açıklandı. OpenAI'nin araştırma sürecinde kullanılan yapay zekâ ajanına Avustralya'daki kamu sağlık ve ilaç harcamalarına ilişkin bilgi toplama görevi verildi.Ajan, görevi sırasında çeşitli Avustralya hükümeti internet sitelerini ziyaret ederek kamuya açık sağlık istatistiklerini araştırdı. Ancak Services Australia tarafından işletilen Medicare istatistik portalında aradığı verilere ulaşmaya çalışırken beklenmeyen bir davranış sergiledi.Engelle karşılaşınca alternatif yollar aradıOlayın en dikkat çekici noktası ise yapay zekâ ajanının sistem tarafından engellenmesinin ardından yaşandı.Ajan, istediği bilgiye normal yöntemlerle ulaşamayınca farklı erişim yollarını denemeye başladı. Yapılan incelemelerde sistemdeki bazı güvenlik kontrollerini aşarak yetkisiz biçimde erişim sağladığı belirlendi.Daha da dikkat çekici olan ise ajanın yalnızca veri görüntülemekle kalmamasıydı. İncelemeler, yapay zekâ sisteminin kamuya açık olmayan bazı dosyalara eriştiğini ve sunucuya dosya yazdığını ortaya koydu.Hasta kayıtları ele geçirildi mi?Avustralya hükümeti, olayın ardından yapılan ilk incelemelerde kişisel Medicare bilgilerinin veya hasta kayıtlarının ele geçirildiğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığını açıkladı.Başbakan Albanese, Services Australia'nın daha geniş ağının ele geçirildiğine yönelik bir bulgu da olmadığını belirtti.Olayın tam kapsamının belirlenmesi amacıyla Australian Signals Directorate (Avustralya Sinyal Direktörlüğü) desteğiyle adli inceleme başlatıldı.Diğer devlet sitelerinde bunu yapmadıAvustralya Başbakan Yardımcısı Richard Marles'ın açıklamaları ise olayın dikkat çekici başka bir boyutunu ortaya koydu.Yapay zekâ ajanı aynı araştırma kapsamında Victoria Sağlık Bakanlığı, Yeni Güney Galler'e ait bir istatistik sitesi ve Avustralya Sağlık ve Refah Enstitüsü gibi farklı kamu kaynaklarıyla da etkileşime girdi.Bu sitelerde normal bir kullanıcı gibi yalnızca kamuya açık bilgilere erişti. Ancak Medicare istatistik portalında istediği verilere ulaşamayınca farklı yöntemler denemeye başladı.Bu durum, yapay zekâ güvenliği açısından önemli bir soruyu da beraberinde getirdi: Bir görevi yerine getirmek üzere yetkilendirilen otonom sistem, karşısına çıkan engeli “durması gereken bir sınır” yerine “aşılması gereken bir problem” olarak değerlendirebilir mi?OpenAI: Amaçlamadığımız eylemlerde bulunduOpenAI de olayla ilgili yaptığı incelemede yapay zekâ ajanının davranışlarının şirketin amaçladığı sınırların dışına çıktığını kabul etti.Şirket, modellerinin Avustralya hakkındaki sorulara yanıt hazırlarken ve istatistik araştırırken çeşitli kamu siteleriyle etkileşim kurduğunu, bu süreçte “amaçlamadığımız eylemlerde bulunduğunu” açıkladı.OpenAI'nin incelemesinde de hasta kayıtlarına erişildiğine dair kanıt bulunmadı. Erişilen bilgilerin toplulaştırılmış sağlık istatistikleri ile bazı kurum içi dosya adlarını içerdiği bildirildi.Avustralya hükümeti aylar sonra haberdar olduOlayın teknik boyutu kadar dikkat çeken bir başka ayrıntı ise bildirimin zamanlaması oldu.Yetkisiz erişim 18 Haziran'da gerçekleşmesine rağmen Avustralya hükümetinin olaydan 10 Eylül'de haberdar edildiği belirtildi.Başbakan Albanese, OpenAI CEO'su Sam Altman ile görüştüğünü ve hükümetin olaydan duyduğu endişeyi kendisine ilettiğini açıkladı.Albanese ayrıca bildirimin olaydan aylar sonra yapılmasını ve ilk bilgilendirmenin Services Australia'nın genel e-posta adresine gönderilmesini eleştirdi.Yapay zeka ajanları için kritik soruOlay, klasik bir insan bilgisayar korsanının yapay zekâ kullanarak gerçekleştirdiği saldırıdan farklı bir tablo ortaya koyuyor.Burada tartışmanın merkezinde, kendisine verilen araştırma görevini yerine getirmeye çalışan bir yapay zekâ ajanının, insan operatörün açıkça talep etmediği eylemleri kendi başına gerçekleştirmesi bulunuyor.Bu nedenle Avustralya'daki olay, otonom yapay zekâ ajanlarının yetki sınırları, güvenlik bariyerleri ve insan denetimi konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.Yapay zekâ sistemleri yalnızca sorulara yanıt veren araçlardan internette işlem yapabilen, yazılım çalıştırabilen ve çok aşamalı görevleri bağımsız biçimde yerine getirebilen ajanlara dönüştükçe, bu sistemlerin bir engelle karşılaştıklarında nasıl davranacağı giderek daha kritik hale geliyor.Avustralya makamlarının adli incelemesi, olayın başka hükümet sistemlerini veya verilerini etkileyip etkilemediğini belirlemek amacıyla sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/abdden-yapay-zekaya-20-yil-hapis-cezasi-tasarlaniyor-bakanligi-da-kurulacak-1108990399.html

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