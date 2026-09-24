https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/sanliurfa-depreminin-ardindan-deprem-uzmanlarindan-ilk-aciklamalar-daha-buyuk-deprem-bekleniyor-mu-1108996345.html

Şanlıurfa depreminin ardından deprem uzmanlarından ilk açıklamalar: Daha büyük deprem bekleniyor mu?

Şanlıurfa depreminin ardından deprem uzmanlarından ilk açıklamalar: Daha büyük deprem bekleniyor mu?

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde AFAD’a göre 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi büyüklüğü 5,8 olarak açıkladı. Diyarbakır, Adıyaman... 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T11:27+0300

2026-09-24T11:27+0300

2026-09-24T11:55+0300

türki̇ye

deprem

diyarbakır

osman bektaş

okan tüysüz

gaziantep

doğu anadolu

şanlıurfa

kandilli rasathanesi

afad

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1d/1099749294_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_bccb2df04aa2bec1c64da2684ba4a51e.png

Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde birçok ilde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesi, büyüklüğünü ise 5,4 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,8 olarak duyurdu.Sarsıntının Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Gaziantep’te hissedildiği belirtildi. Depremin ardından Prof. Dr. Okan Tüysüz ve Prof. Dr. Osman Bektaş bölgedeki sismik hareketliliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Okan Tüysüz: Böyle bir fayın büyük bir deprem yaratması beklenirProf. Dr. Okan Tüysüz, depremin sığ olduğunu ve 6 Şubat depremlerini meydana getiren faylardan farklı bir fay üzerinde gerçekleştiğini söyledi. Tüysüz, bölgedeki Bozova Fayı’na dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:"Sığ bir deprem. Bu depremin olduğu bölge Bozova fayı olarak bilinen 6 Şubat depremini yaratan faylardan farklı. 6 Şubat'tan bağımsız onun bölgede yarattığı bir sıkışıklık var. 6 Şubat depremlerini oluşturan faylardan farklı bir fayın üzerinde. Bozova fayı en azından 60-70 kilometrelik kısmı aktif olan ve geçmişte de deprem üretmiş. Bir bütün olarak düşünüldüğünde oldukça daha uzun 100 kilometrenin üzerine çıkan bir fay sistemi. Tabii böyle bir fayın büyük bir deprem yaratması beklenir. Bunun bugün ya da yarın olacağı anlamına gelmez. Eğer hasarlı bina varsa bunlara girilmemesi gerekir"Tüysüz, meydana gelen depremin öncü deprem olduğunu düşünmediğini ve daha büyük bir deprem beklentisi içinde olmadığını belirtti. Bölgede 4,5 büyüklüğüne varabilecek artçı depremler yaşanabileceğini söyledi.Osman Bektaş: 5'lik bir deprem arkasından büyük deprem gelecek demek değilProf. Dr. Osman Bektaş ise CNN Türk canlı yayınındaki ilk değerlendirmesinde, AFAD ve Kandilli verilerinde depremin konumunu henüz göremediğini belirterek bölgenin genel sismik durumuna ilişkin konuştu.Bektaş şu ifadeleri kullandı:"Şu an AFAD ve Kandilli'de depremi göremiyorum. Yerini göremeyince konuşulacak bir şey yok. Maraş'taki depremden sonra Doğu Anadolu'nun Güney Doğu bölgesinde deprem tehlikesi arttı. Nedeni bölgedeki stres yükleri fayları etkilemiştir. Bölgedeki faylar bu stresten etkilendi. Diyarbakır Urfa bundan etkilenecek yerler. Biz o faydan endişeliyiz. Bu Bitlis bindirmesinden kuşkuluyuz. Bu tür depremlerin olması doğal. Hem Arap levhası hareketi devam ediyor hem 2023 depremlerinin etkisi hala devam ediyor. İkisi birleşince 150 200 kilometrekarelik alandaki illerdeki risk devam ediyor.6 Şubat'daki depremlerde yeryüzüne yansıya enerjiden daha fazlası belki yer altına indi. Bu büyük bir depremin habercisi değil. Orta büyüklükte sığ bir deprem. Olağan bir deprem. Türkiye'nin dört bir yanında deprem olursa şaşılacak bir şey değil. Bizim bilmediğimiz nerede ne zaman hangi büyüklükte deprem olacak bunu bilemiyoruz. Hakkari Urfa Diyarbakır çevresinde bu tür depremler olağan. 5'lik bir deprem arkasından büyük deprem gelecek demek değil."Bektaş, açıklamasının devamında bölgedeki yapı stokuna da değinerek şunları söyledi:"5 büyüklüğünde bir deprem yıkıcılığı olmayan bir deprem. O bölgenin yapı stoğu istenilen düzeyde değil ama kırsal alanda bile hasar oluşturmayacak bir deprem. Vatandaşların panik yapmasına gerek yok. Beklemek daha doğru. 2018 deprem yönetmeliğine tabi olarak yapılan binalarda korkulacak bir şey yok. Kırsaldaki yapıların dahi etkileneceğini sanmıyorum."'Oldukça büyük deprem üretme potansiyeli olan aktif bir fay'Prof. Dr. Süleyman Pampal da Şanlıurfa depremine ilişkin değerlendirmelerde bulundu:'Daha büyük deprem olma ihtimali tabii ki var'Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Şaşırtıcı olur Şanlıurfa merkezli depremle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da şunları dile getirdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/sanliurfa-diyarbakir-gaziantep-ve-malatyada-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1108995341.html

türki̇ye

diyarbakır

gaziantep

doğu anadolu

şanlıurfa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, diyarbakır, osman bektaş, okan tüysüz, gaziantep, doğu anadolu, şanlıurfa, kandilli rasathanesi, afad, övgün ahmet ercan