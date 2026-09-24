https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/rus-ordusundan-yeni-hamle-zaporojye-ve-harkov-bolgeleri-ile-donbassta-toplam-dort-yerlesim-kontrol-1109001565.html

Rus ordusundan yeni hamle: Zaporojye ve Harkov bölgeleri ile Donbass’ta toplam dört yerleşim kontrol altına alındı

Rus ordusundan yeni hamle: Zaporojye ve Harkov bölgeleri ile Donbass’ta toplam dört yerleşim kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Dobropolye, Zaporojye bölgesinde Svetlaya Dolina, Harkov bölgesinde ise Buzovo ve... 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T13:21+0300

2026-09-24T13:21+0300

2026-09-24T13:21+0300

ukrayna kri̇zi̇

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rus ordusu

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donbass

özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun son bir gününe ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Merkez Askeri Grubu'na bağlı birlikler, kararlı eylemler sayesinde Dobropolye köyünün kontrolünü ele geçirdi. Doğu Askeri Grubu'na bağlı birlikler ise düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyerek Zaporojye bölgesinde Svetlaya Dolina yerleşiminde kontrolü sağladı.Harkov bölgesinde ise çemberi daraltmaya devam eden Kuzey Askeri Grubu'na bağlı birlikler aktif eylemler sayesinde Buzovo ve Hijnyakovo yerleşimlerini kontrol altına aldı. Ayrıca Rublyonoye ve Hripunı adlı yerleşimlerin kontrolü için şiddetli çatışmaların devam ettiği vurgulandı.Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1.290 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında bir Leopar tankının da bulunduğu 9 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlenen saldırı sonucu, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan uzun ve orta menzilli İHA ve parçalarının tutulduğu depolar vuruldu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusuna ait 244 uçak tipi İHA düşürdü, Karadeniz sularındaysa Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bir insansız botu imha edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/rus-birlikleri-adim-adim-zafere-dogru-iki-yerlesim-biriminin-kontrolu-daha-ele-gecirildi-1108053072.html

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