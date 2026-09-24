https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/rus-ordusundan-yeni-hamle-zaporojye-ve-harkov-bolgeleri-ile-donbassta-toplam-dort-yerlesim-kontrol-1109001565.html
Rus ordusundan yeni hamle: Zaporojye ve Harkov bölgeleri ile Donbass’ta toplam dört yerleşim kontrol altına alındı
Rus ordusundan yeni hamle: Zaporojye ve Harkov bölgeleri ile Donbass’ta toplam dört yerleşim kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Dobropolye, Zaporojye bölgesinde Svetlaya Dolina, Harkov bölgesinde ise Buzovo ve... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T13:21+0300
2026-09-24T13:21+0300
2026-09-24T13:21+0300
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rus ordusu
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donbass
özel askeri harekat
zaporojye
harkov
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun son bir gününe ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Merkez Askeri Grubu'na bağlı birlikler, kararlı eylemler sayesinde Dobropolye köyünün kontrolünü ele geçirdi. Doğu Askeri Grubu'na bağlı birlikler ise düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyerek Zaporojye bölgesinde Svetlaya Dolina yerleşiminde kontrolü sağladı.Harkov bölgesinde ise çemberi daraltmaya devam eden Kuzey Askeri Grubu'na bağlı birlikler aktif eylemler sayesinde Buzovo ve Hijnyakovo yerleşimlerini kontrol altına aldı. Ayrıca Rublyonoye ve Hripunı adlı yerleşimlerin kontrolü için şiddetli çatışmaların devam ettiği vurgulandı.Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1.290 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında bir Leopar tankının da bulunduğu 9 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlenen saldırı sonucu, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan uzun ve orta menzilli İHA ve parçalarının tutulduğu depolar vuruldu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusuna ait 244 uçak tipi İHA düşürdü, Karadeniz sularındaysa Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bir insansız botu imha edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/rus-birlikleri-adim-adim-zafere-dogru-iki-yerlesim-biriminin-kontrolu-daha-ele-gecirildi-1108053072.html
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ukrayna
donbass
zaporojye
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, zaporojye, harkov, ukrayna silahlı kuvvetleri, kayıp, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, zaporojye, harkov, ukrayna silahlı kuvvetleri, kayıp, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
Rus ordusundan yeni hamle: Zaporojye ve Harkov bölgeleri ile Donbass’ta toplam dört yerleşim kontrol altına alındı
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Dobropolye, Zaporojye bölgesinde Svetlaya Dolina, Harkov bölgesinde ise Buzovo ve Hijnyakovo olmak üzere toplam dört yerleşimin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun son bir gününe ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Merkez Askeri Grubu'na bağlı birlikler, kararlı eylemler sayesinde Dobropolye köyünün kontrolünü ele geçirdi. Doğu Askeri Grubu'na bağlı birlikler ise düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyerek Zaporojye bölgesinde Svetlaya Dolina yerleşiminde kontrolü sağladı.
Harkov bölgesinde ise çemberi daraltmaya devam eden Kuzey Askeri Grubu'na bağlı birlikler aktif eylemler sayesinde Buzovo ve Hijnyakovo yerleşimlerini kontrol altına aldı. Ayrıca Rublyonoye ve Hripunı adlı yerleşimlerin kontrolü için şiddetli çatışmaların devam ettiği vurgulandı.
Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1.290 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında bir Leopar tankının da bulunduğu 9 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlenen saldırı sonucu, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan uzun ve orta menzilli İHA ve parçalarının tutulduğu depolar vuruldu.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusuna ait 244 uçak tipi İHA düşürdü, Karadeniz sularındaysa Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bir insansız botu imha edildi.