Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/rus-ordusundan-yeni-hamle-zaporojye-ve-harkov-bolgeleri-ile-donbassta-toplam-dort-yerlesim-kontrol-1109001565.html
Rus ordusundan yeni hamle: Zaporojye ve Harkov bölgeleri ile Donbass’ta toplam dört yerleşim kontrol altına alındı
Rus ordusundan yeni hamle: Zaporojye ve Harkov bölgeleri ile Donbass’ta toplam dört yerleşim kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Dobropolye, Zaporojye bölgesinde Svetlaya Dolina, Harkov bölgesinde ise Buzovo ve... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T13:21+0300
2026-09-24T13:21+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
ukrayna
donbass
özel askeri harekat
zaporojye
harkov
ukrayna silahlı kuvvetleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1b/1104557739_0:403:2924:2048_1920x0_80_0_0_8b66e8a24bea816fea96095fc137df5c.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun son bir gününe ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Merkez Askeri Grubu'na bağlı birlikler, kararlı eylemler sayesinde Dobropolye köyünün kontrolünü ele geçirdi. Doğu Askeri Grubu'na bağlı birlikler ise düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyerek Zaporojye bölgesinde Svetlaya Dolina yerleşiminde kontrolü sağladı.Harkov bölgesinde ise çemberi daraltmaya devam eden Kuzey Askeri Grubu'na bağlı birlikler aktif eylemler sayesinde Buzovo ve Hijnyakovo yerleşimlerini kontrol altına aldı. Ayrıca Rublyonoye ve Hripunı adlı yerleşimlerin kontrolü için şiddetli çatışmaların devam ettiği vurgulandı.Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1.290 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında bir Leopar tankının da bulunduğu 9 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlenen saldırı sonucu, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan uzun ve orta menzilli İHA ve parçalarının tutulduğu depolar vuruldu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusuna ait 244 uçak tipi İHA düşürdü, Karadeniz sularındaysa Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bir insansız botu imha edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/rus-birlikleri-adim-adim-zafere-dogru-iki-yerlesim-biriminin-kontrolu-daha-ele-gecirildi-1108053072.html
rusya
ukrayna
donbass
zaporojye
harkov
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1b/1104557739_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_1de1790fd0949ed8f5e48762a9b1ef4e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, zaporojye, harkov, ukrayna silahlı kuvvetleri, kayıp, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, zaporojye, harkov, ukrayna silahlı kuvvetleri, kayıp, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

Rus ordusundan yeni hamle: Zaporojye ve Harkov bölgeleri ile Donbass’ta toplam dört yerleşim kontrol altına alındı

13:21 24.09.2026
© Sputnik / Aleksey MayşevRusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı devam ediyor
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
© Sputnik / Aleksey Mayşev
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Dobropolye, Zaporojye bölgesinde Svetlaya Dolina, Harkov bölgesinde ise Buzovo ve Hijnyakovo olmak üzere toplam dört yerleşimin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun son bir gününe ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Merkez Askeri Grubu'na bağlı birlikler, kararlı eylemler sayesinde Dobropolye köyünün kontrolünü ele geçirdi. Doğu Askeri Grubu'na bağlı birlikler ise düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyerek Zaporojye bölgesinde Svetlaya Dolina yerleşiminde kontrolü sağladı.
Harkov bölgesinde ise çemberi daraltmaya devam eden Kuzey Askeri Grubu'na bağlı birlikler aktif eylemler sayesinde Buzovo ve Hijnyakovo yerleşimlerini kontrol altına aldı. Ayrıca Rublyonoye ve Hripunı adlı yerleşimlerin kontrolü için şiddetli çatışmaların devam ettiği vurgulandı.
Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1.290 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında bir Leopar tankının da bulunduğu 9 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlenen saldırı sonucu, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan uzun ve orta menzilli İHA ve parçalarının tutulduğu depolar vuruldu.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusuna ait 244 uçak tipi İHA düşürdü, Karadeniz sularındaysa Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bir insansız botu imha edildi.
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rus birlikleri adım adım zafere doğru: İki yerleşim biriminin kontrolü daha ele geçirildi
17 Ağustos, 12:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала