https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/rus-birlikleri-adim-adim-zafere-dogru-iki-yerlesim-biriminin-kontrolu-daha-ele-gecirildi-1108053072.html

Rus birlikleri adım adım zafere doğru: İki yerleşim biriminin kontrolü daha ele geçirildi

Rus birlikleri adım adım zafere doğru: İki yerleşim biriminin kontrolü daha ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Donbass’ta özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı güçlerin, biri Donetsk Halk Cumhuriyeti, diğeri Zaporojye Bölgesinde... 17.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-17T12:51+0300

2026-08-17T12:51+0300

2026-08-17T13:02+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

donbass

ukrayna

zaporojye

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

himars

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/03/1107735176_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e3e7a3fac33331161e0efbba93712be2.jpg

Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Andreyevskaya Obşina ve Zaporojye Bölgesi’nde Novosoloşino köyünün kontrolünün Rus güçlerine geçtiğini bildirdi.Son 24 saat içinde toplam 1.450 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken Ukrayna ordusuna ait 8 zırhlı savaş aracı ve 2 adet çoklu roketatar da imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunun kullandığı lojistik merkezler ile yakıt, enerji ve ulaşım altyapısı tesislerini, robotik sistemlerin, İHA’ların ve insansız botların üretildiği ve depolandığı yerleri, ayrıca 144 farkı noktada Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan 12 güdümlü uçak bombası, 4 adet ABD yapımı HIMARS roketi ve 2 adet Çekya yapımı Vampire füzesi ile 797 uçak tipi İHA’yı engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/svr-bati-rus-yapimi-silah-kullanarak-latin-amerikada-provokasyona-hazirlaniyor-1108050996.html

rusya

donbass

ukrayna

zaporojye

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, donbass, ukrayna, zaporojye, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars