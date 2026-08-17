https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/rus-birlikleri-adim-adim-zafere-dogru-iki-yerlesim-biriminin-kontrolu-daha-ele-gecirildi-1108053072.html
Rus birlikleri adım adım zafere doğru: İki yerleşim biriminin kontrolü daha ele geçirildi
Rus birlikleri adım adım zafere doğru: İki yerleşim biriminin kontrolü daha ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass’ta özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı güçlerin, biri Donetsk Halk Cumhuriyeti, diğeri Zaporojye Bölgesinde... 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T12:51+0300
2026-08-17T12:51+0300
2026-08-17T13:02+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
donbass
ukrayna
zaporojye
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
himars
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/03/1107735176_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e3e7a3fac33331161e0efbba93712be2.jpg
Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Andreyevskaya Obşina ve Zaporojye Bölgesi’nde Novosoloşino köyünün kontrolünün Rus güçlerine geçtiğini bildirdi.Son 24 saat içinde toplam 1.450 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken Ukrayna ordusuna ait 8 zırhlı savaş aracı ve 2 adet çoklu roketatar da imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunun kullandığı lojistik merkezler ile yakıt, enerji ve ulaşım altyapısı tesislerini, robotik sistemlerin, İHA’ların ve insansız botların üretildiği ve depolandığı yerleri, ayrıca 144 farkı noktada Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan 12 güdümlü uçak bombası, 4 adet ABD yapımı HIMARS roketi ve 2 adet Çekya yapımı Vampire füzesi ile 797 uçak tipi İHA’yı engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/svr-bati-rus-yapimi-silah-kullanarak-latin-amerikada-provokasyona-hazirlaniyor-1108050996.html
rusya
donbass
ukrayna
zaporojye
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/03/1107735176_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_927458467a35fe537df4b4da73a843cf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, donbass, ukrayna, zaporojye, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars
rusya, donbass, ukrayna, zaporojye, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars
Rus birlikleri adım adım zafere doğru: İki yerleşim biriminin kontrolü daha ele geçirildi
12:51 17.08.2026 (güncellendi: 13:02 17.08.2026)
Ukrayna ve Donbass’ta özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı güçlerin, biri Donetsk Halk Cumhuriyeti, diğeri Zaporojye Bölgesinde olmak üzere iki yerleşim birimini düşmanın elinden aldığı belirtildi.
Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Andreyevskaya Obşina ve Zaporojye Bölgesi’nde Novosoloşino köyünün kontrolünün Rus güçlerine geçtiğini bildirdi.
Son 24 saat içinde toplam 1.450 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken Ukrayna ordusuna ait 8 zırhlı savaş aracı ve 2 adet çoklu roketatar da imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunun kullandığı lojistik merkezler ile yakıt, enerji ve ulaşım altyapısı tesislerini, robotik sistemlerin, İHA’ların ve insansız botların üretildiği ve depolandığı yerleri, ayrıca 144 farkı noktada Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan 12 güdümlü uçak bombası, 4 adet ABD yapımı HIMARS roketi ve 2 adet Çekya yapımı Vampire füzesi ile 797 uçak tipi İHA’yı engelledi.