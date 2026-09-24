https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/montella-burada-devam-etmek-istedim-cunku-isin-bittigine-inanmiyorum-1109020739.html
Montella: Burada devam etmek istedim çünkü işin bittiğine inanmıyorum
Montella: Burada devam etmek istedim çünkü işin bittiğine inanmıyorum
Sputnik Türkiye
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta yarın Fransa'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, ay-yıldızlı ekipteki görevinin henüz... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T22:54+0300
2026-09-24T22:54+0300
2026-09-24T22:54+0300
spor
vincenzo montella
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a milli futbol takımı
türkiye
maç
maç yayını
tarihi maç
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Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Salih Özcan, Kocaeli Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Vincenzo Montella, "Dünya Kupası'nda çok büyük üzüntü yaşadık. Geçmişten gelen başarıları ya da başarısızlıkları şimdiki zamana getirmemek lazım. Herkes iyi durumda. Rekabetin üst düzey olduğu bir sektördeyiz. Göreve geldiğimizde Avrupa Şampiyonası'na giderken sorunlar yaşanan bir dönemdi. İlk defa grup birincisi olarak Avrupa Şampiyonası'na gittik. Sonrasında Uluslar Ligi'nde bu seviyeye çıkabildik. Dünya Kupası'na katılma başarısı gösterdik. Çok güzel günlerdi" dedi.Milli takımın başında kalma kararına ilişkin konuşan İtalyan teknik adam, "Burada devam etmek istedim çünkü işin bittiğine inanmıyorum. Başarmamız gereken bir yol olduğunu düşünüyorum. Burada herkes bana sevgilerini hissettiriyor. Bu, beni gururlandırıyor. Dünya Kupası'ndan sonra kötü düşüncelere kapılmadım. Tam tersi ayağa kalkmak istedim. Daha güzel günler yaşayacağımızı biliyorum. Farklı teklifleri dinlemedim, kalbimin burada olduğuna inanıyorum" açıklamasında bulundu.Sakatlıkları bulunan oyunculara değinen Montella, "Çok önemli eksiklerimiz var. Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Mert Müldür'ün yanı sıra Orkun Kökçü'nün ufak bir sakatlığı var. Orkun bizimle kaldı. Yetişmeye çalışıyor. Ona da teşekkür ediyorum'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/zinedine-zidane-arda-guler-cok-cok-iyi-bir-oyuncu-1109019758.html
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vincenzo montella, fransa, a milli futbol takımı, türkiye, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol
vincenzo montella, fransa, a milli futbol takımı, türkiye, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol
Montella: Burada devam etmek istedim çünkü işin bittiğine inanmıyorum
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta yarın Fransa'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, ay-yıldızlı ekipteki görevinin henüz tamamlanmadığını belirterek yeni başarılar hedeflediklerini söyledi.
Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Salih Özcan, Kocaeli Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Vincenzo Montella, "Dünya Kupası'nda çok büyük üzüntü yaşadık. Geçmişten gelen başarıları ya da başarısızlıkları şimdiki zamana getirmemek lazım. Herkes iyi durumda. Rekabetin üst düzey olduğu bir sektördeyiz. Göreve geldiğimizde Avrupa Şampiyonası'na giderken sorunlar yaşanan bir dönemdi. İlk defa grup birincisi olarak Avrupa Şampiyonası'na gittik. Sonrasında Uluslar Ligi'nde bu seviyeye çıkabildik. Dünya Kupası'na katılma başarısı gösterdik. Çok güzel günlerdi" dedi.
Milli takımın başında kalma kararına ilişkin konuşan İtalyan teknik adam, "Burada devam etmek istedim çünkü işin bittiğine inanmıyorum. Başarmamız gereken bir yol olduğunu düşünüyorum. Burada herkes bana sevgilerini hissettiriyor. Bu, beni gururlandırıyor. Dünya Kupası'ndan sonra kötü düşüncelere kapılmadım. Tam tersi ayağa kalkmak istedim. Daha güzel günler yaşayacağımızı biliyorum. Farklı teklifleri dinlemedim, kalbimin burada olduğuna inanıyorum" açıklamasında bulundu.
Sakatlıkları bulunan oyunculara değinen Montella, "Çok önemli eksiklerimiz var. Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Mert Müldür'ün yanı sıra Orkun Kökçü'nün ufak bir sakatlığı var. Orkun bizimle kaldı. Yetişmeye çalışıyor. Ona da teşekkür ediyorum'' dedi.