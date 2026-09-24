https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/montella-burada-devam-etmek-istedim-cunku-isin-bittigine-inanmiyorum-1109020739.html

Montella: Burada devam etmek istedim çünkü işin bittiğine inanmıyorum

Montella: Burada devam etmek istedim çünkü işin bittiğine inanmıyorum

Sputnik Türkiye

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta yarın Fransa'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, ay-yıldızlı ekipteki görevinin henüz... 24.09.2026, Sputnik Türkiye

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spor

vincenzo montella

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Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Salih Özcan, Kocaeli Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Vincenzo Montella, "Dünya Kupası'nda çok büyük üzüntü yaşadık. Geçmişten gelen başarıları ya da başarısızlıkları şimdiki zamana getirmemek lazım. Herkes iyi durumda. Rekabetin üst düzey olduğu bir sektördeyiz. Göreve geldiğimizde Avrupa Şampiyonası'na giderken sorunlar yaşanan bir dönemdi. İlk defa grup birincisi olarak Avrupa Şampiyonası'na gittik. Sonrasında Uluslar Ligi'nde bu seviyeye çıkabildik. Dünya Kupası'na katılma başarısı gösterdik. Çok güzel günlerdi" dedi.Milli takımın başında kalma kararına ilişkin konuşan İtalyan teknik adam, "Burada devam etmek istedim çünkü işin bittiğine inanmıyorum. Başarmamız gereken bir yol olduğunu düşünüyorum. Burada herkes bana sevgilerini hissettiriyor. Bu, beni gururlandırıyor. Dünya Kupası'ndan sonra kötü düşüncelere kapılmadım. Tam tersi ayağa kalkmak istedim. Daha güzel günler yaşayacağımızı biliyorum. Farklı teklifleri dinlemedim, kalbimin burada olduğuna inanıyorum" açıklamasında bulundu.Sakatlıkları bulunan oyunculara değinen Montella, "Çok önemli eksiklerimiz var. Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Mert Müldür'ün yanı sıra Orkun Kökçü'nün ufak bir sakatlığı var. Orkun bizimle kaldı. Yetişmeye çalışıyor. Ona da teşekkür ediyorum'' dedi.

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vincenzo montella, fransa, a milli futbol takımı, türkiye, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol