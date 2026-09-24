https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/zinedine-zidane-arda-guler-cok-cok-iyi-bir-oyuncu-1109019758.html

Zinedine Zidane: Arda Güler çok çok iyi bir oyuncu

Zinedine Zidane: Arda Güler çok çok iyi bir oyuncu

Sputnik Türkiye

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in performansından memnuniyet duyduğunu ve genç... 24.09.2026, Sputnik Türkiye

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spor

türkiye

zinedine zidane

arda güler

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real madrid

türk milli takımı

dünya kupası

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında yarın Türkiye'yle karşılaşacak Fransa'nın teknik direktörü Zinedine Zidane, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.Türk Milli Takımı hakkındaki düşünceleri sorulan Zidane, "Türkiye çok iyi bir takım, en son Dünya Kupası'na katıldı. Bana göre ilk turda elenmesi beklenmeyen bir durumdu. Hak ettikleri yerde değiller. Biliyorum ki yarın çok zor bir maç olacak ve bize sorun yaratacaklar" dedi.Eski kulübü Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler hakkında ise Zidane, "Arda çok çok iyi bir oyuncu, beğeniyorum. Real Madrid'de oynadığı için seviniyorum" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/a-milli-futbol-takimi-maclari-basliyor-ilk-mac-ne-zaman-1108892361.html

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türkiye, zinedine zidane, arda güler, fransa, real madrid, türk milli takımı, dünya kupası