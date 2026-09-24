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Zinedine Zidane: Arda Güler çok çok iyi bir oyuncu
Zinedine Zidane: Arda Güler çok çok iyi bir oyuncu
Sputnik Türkiye
Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in performansından memnuniyet duyduğunu ve genç... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T22:06+0300
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zinedine zidane
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında yarın Türkiye'yle karşılaşacak Fransa'nın teknik direktörü Zinedine Zidane, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.Türk Milli Takımı hakkındaki düşünceleri sorulan Zidane, "Türkiye çok iyi bir takım, en son Dünya Kupası'na katıldı. Bana göre ilk turda elenmesi beklenmeyen bir durumdu. Hak ettikleri yerde değiller. Biliyorum ki yarın çok zor bir maç olacak ve bize sorun yaratacaklar" dedi.Eski kulübü Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler hakkında ise Zidane, "Arda çok çok iyi bir oyuncu, beğeniyorum. Real Madrid'de oynadığı için seviniyorum" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/a-milli-futbol-takimi-maclari-basliyor-ilk-mac-ne-zaman-1108892361.html
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türkiye, zinedine zidane, arda güler, fransa, real madrid, türk milli takımı, dünya kupası
türkiye, zinedine zidane, arda güler, fransa, real madrid, türk milli takımı, dünya kupası
Zinedine Zidane: Arda Güler çok çok iyi bir oyuncu
22:06 24.09.2026 (güncellendi: 22:07 24.09.2026)
Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in performansından memnuniyet duyduğunu ve genç oyuncuyu beğendiğini belirtti.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında yarın Türkiye'yle karşılaşacak Fransa'nın teknik direktörü Zinedine Zidane, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.
Türk Milli Takımı hakkındaki düşünceleri sorulan Zidane, "Türkiye çok iyi bir takım, en son Dünya Kupası'na katıldı. Bana göre ilk turda elenmesi beklenmeyen bir durumdu. Hak ettikleri yerde değiller. Biliyorum ki yarın çok zor bir maç olacak ve bize sorun yaratacaklar" dedi.
Eski kulübü Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler hakkında ise Zidane, "Arda çok çok iyi bir oyuncu, beğeniyorum. Real Madrid'de oynadığı için seviniyorum" ifadelerini kullandı.